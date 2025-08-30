«Манчестер Юнайтед» — «Бернли» 3:2. Онлайн, прямая трансляция

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» в матче 3-го тура АПЛ со счетом 3:2. За «красных дьяволов» голы забили Брайан Мбемо, Бруну Фернандеш с пенальти, а также был автогол от капитана гостей Джоша Каллена. У «Бернли» по разу отличились Лайл Фостер и Джейдон Энтони.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Бёрнли 3:2 Голы: 1:0 Джош Каллен (автогол) (27'), 1:1 Лайл Фостер (55'), 2:1 Брайан Мбемо (57'), 2:2 Джейдон Энтони (68'), 3:2 Бруну Фернандеш (пенальти) (90 + 7') Манчестер Юнайтед: Лени Йоро (Нуссайр Мазрауи, 85'), Маттейс де Лигт, Люк Шоу, Диогу Далот, Каземиро (Беньямин Шешко, 72'), Бруну Фернандеш, Мэйсон Маунт (Кобби Майну, 46'), Алтай Байындыр, Амад Диалло, Брайан Мбемо, Матеус Кунья (Джошуа Зиркзее, 31') Бёрнли: Мартин Дубравка, Квилиндсхи Хартман, Максим Эстеве, Яльмар Экдаль (Джо Уорролл, 83'), Кайл Уолкер, Ханнибал Межбри (Лум Чауна, 65'), Джош Каллен, Лесли Угочукву (Джош Лорент, 76'), Лайл Фостер, Джейдон Энтони, Якоб Бруун Ларсен (Оливер Сонне, 83') Предупреждения: Бруну Фернандеш (76'), Лум Чауна (89'), Джейдон Энтони (90 + 4'), Лайл Фостер (90 + 6'), Кайл Уолкер (90 + 7'), Джош Лорент (90 + 8')

Ход матча

90+12' Все, матч завершен! «Манчестер Юнайтед» одержал трудовую победу над «Бернли» и одержал первую победу в нынешнем сезоне. Умопомрачительный и небезынтересный матч сегодня был на «Олд Траффорд»! Спасибо командам за такую встречу, спасибо вам за то, что были с нами — до новых встреч!

90+11' «Бернли» вновь предпринимает попытку финального штурма

90+10' Теперь «Ман Юнайтед» на чужой половине поля.

90+9' Лорен получает желтую

90+8' Финальный штурм попытался сделать «Бернли», но безуспешно.

90+7' ГОЛ! 3:2! Бруну Фернандеш реализовывает пенальти, ударив низом в левый угол! Дубравка отгадал направление удара, но дотянуться не смог!

90+6' Теперь стоит и чего-то ждет Фернандеш.

90+5' Бруну Фернандеш с мячом — капитан «красных дьяволов» не торопится бить.

90+4' Пенальти в ворота «Бернли» и желтая карточка Энтони за этот фол!

90+3' Теперь уже сам Баррот пошел смотреть эпизод!

90+2' ВАР подключился на вероятность пенальти!

90+1' Диалло упал в штрафной, прихватил Энтони за футболку ивуарийского футболиста «Юнайтед»

90+1' Пять минут добавлено ко второму тайму!

89' Чауна получает «горчичник» за то, что выбил мяч.

87' Вновь Шешко откликается на подачу с фланга, теперь уже левого, но на сей раз менее опасно

86' Момент! Отлично выпрыгнул Шешко после подачи Мбемо, но мяч перелетел ворота!

85' Замена у «Манчестер Юнайтед» — вместо Лени Йоро вышел Нуссаир Мазрауи!

84' Эстеве фолит на Мбемо

83' Двойная замена у «Бернли» — вместо Ялмара Экдаля и Якоба Бруун-Ларсена вышли Оливер Сонне и Джо Уоррал.

82' Зиркзее бьет — выше ворот!

80' Навес в штрафную — Экдаль выручает

79' Угловой зарабатывает «Манчестер Юнайтед»

78' «Юнайтед» пытается давить на своих оппонентов, да и «Бернли» не встречает своих оппонентов высоко.

76' Бруну Фернандеш получает желтую карточку за грубый подкат в центре поля!

75' Замена у «Бернли» — Чимуанья Угочукву покидает поле, вместо него вышел Джош Лорен.

72' Замена у «Ман Юнайтед» — Беньямин Шешко выходит вместо Каземиро!

72' Разыграли мяч, навесили — Байындыр ловит без проблем!

71' Первый угловой в матче заработал «Бернли»

69' Майну вновь бьет — выше ворот!

66' ГОЛ! 2:2! Сразу же после выхода на поле Чауна принял участие в забитом голе, но его автором стал Джейдон Энтони, который оказался первым на мяче после спасения Байындыра!

65' Замена у «Бернли» — Ганнибал Межбри уступает свое место на поле Лоуму Чауна.

63' Момент! Фернандеш бьет -рядом со штангой!

63' Майну бьет и попадает в защитника — угловой.

62' Мяч контролирцет «Ман Юнайтед»

58' Офсайд! А жаль — Фостер неплохо получил мяч и уверенно обыграл Байындыра, отправив мяч в пустые ворота!

57' ГОЛ! 2:1! Брайан Мбемо тут же восстанавливает преимущество своей команды, замкнув прострел Диогу Далота с левого фланга! Быстрый ответ от манкунианцев!

55' ГОЛ! 1:1! Лайл Фостер сравнивает счет, замыкая прострел с правого фланга от Ларсена!

54' Уокер в попытках прервать прострел Мбемо чуть не переправил мяч в ворота Дубравки, но на месте словак.

53' «Бернли» заработал штрафной вдали от ворот Байындыра

50' Хозяева контролируют мяч и пытаются прощупать проблемные зоны своих оппонентов

48' Мяч через череду рикошетов дошел до рук Байындыра.

47' Мбемо нарушает правила, «Бернли» зарабатывает стандарт, откуда можно и пробить

46' Замена у «Ман Юнайтед» — Кобби Майну вышел вместо Мэйсона Маунта

46' «Бернли» развел мяч, второй тайм начался!

45+8' Первый тайм завершен!

45+6' Момент! Зиркзее совсем слабо ударил с близкого расстояния, но Дубравка на месте!

45+5' Момент! Амад Диалло получает мяч от Мбемо после быстрой контратаки от «красных дьяволов», но ивуариец бьет из выгоднейшей позиции мимо!

45+5' Хартман бьет — защитник «МЮ» выручает.

45+3' Зиркзее бьет — прямо в защитника!

45+1' Восемь минут добавлено к первому тайму!

45' Дубравка! Великолепный сейв от вратаря «Бернли» после удара Диалло!

45' Не лучший розыгрыш углового, но Каземиро догнал мяч и заработал еще один «корнер» для своей команды

44' Угловой подаст вновь «Юнайтед» — четвертый по счету.

43' Продолжает давить «МЮ» своих оппонентов

40' Перекладина! Выручает каркас ворот гостей после удара головой от Маунта!

39' Диалло пробил со средней дистанции — выше ворот! Но будет угловой.

37' Опасно! Межбри имел хорошую возможность сравнять счет, но ударил выше ворот!

35' Штрафной заработал «Бернли», до ворот далековато. Решили разыграть.

32' Без проблем завершается подача в штрафную Байындыра

32' Замена у «МЮ» — вместо Киньи выходит Джошуа Зиркзее.

31' «Бернли» подаст штрафной с правого фланга

30' Кунья получил травму и покинул досрочно поле — бразилец больше не сыграет в этой встрече.

27' ГОЛ! 1:0! Бруну Фернандеш нашел своей подачей голову Каземиро, мяч попал в перекладину, а от нее отскочил в Каллена, который совсем этого не ожидал, но снаряд предательски пересек линию после рикошета от капитана гостей — Дубравка вроде и выручил, но уже было поздно.

26' Штрафной заработал «Манчестер Юнайтед» на левом фланге

25' Подуспокоилась игра пока что, «Ман Юнайтед» с мячом

22' Йоро бьет после прострела с левого фланга — выше ворот!

21' Ох, вот это подкат! Брутально отыграл Хартман против Диалло, но чисто!

20' Пенальти не будет! Будет удар от ворот, фола со стороны Уокера не было!

19' Сэмуэль Баррот пошел сам смотреть момент с нарушением правил на экране!

16' Пенальти в ворота «Бернли»! Кайл Уокер сфолил против Мэйсона Маунта и рефери без колебаний ставит на точку, но тут же момент проверяют видео-ассистенты арбитра!

15' Момент! Вновь Мбемо получает диагональ и имел прекрасную возможность забивать, но мяч прошел рядом со штангой!

14' Дубравка! «Бернли» потерял мяч в центре поля, тут же последовала диагональ на Мбемо, который отлично ударил, но словак на месте!

14' После стартовых 10 минут игра подуспокоилась — мяч под контролем гостей, которые не шибко торопятся переходить свою половину поля.

11' Каземиро вернулся на поле, «Бернли» с мячом

9' Ох, мощно прилетел мяч в лицо Каземиро после удара или подачи Угочукву! Бразилец на газоне и ему оказывают помощь

7' Хорошо разыгрывали по правому полуфлангу мяч игроки «Ман Юнайтед», но последний пас получился не очень — удар от ворот

6' Выбили мяч гости, но подбор за хозяевами.

5' И тут же угловой зарабатывает «МЮ» после подачи с правого фланга

5 Кунья бьет издалека — прямо в руки Дубравки.

4' Штрафной заработал «МЮ» в центре поля, была подача, но безуспешно

3' Удар в створ — Дубравка в полете ловит мяч без проблем!

2' Угловой заработал «МЮ»

1' «Ман Юнайтед» развел мяч с центра поля — матч начался!

До матча

16:56 Команды выходят на поле, совсем скоро начнется встреча в Манчестере!

16:50 «Манчестер Юнайтед» и «Бернли» провели колоссальные изменения по сравнению с матчами в Кубке лиги — у хозяев 8 изменений в старте, а у гостей состав видоизменился в полном объеме.

16:30 Сегодняшний матч обслужит бригада арбитров во главе с Сэмюэлем Барроттом.

Стартовые составы

«Манчестер Юнайтед»: Байындыр, Йоро, де Лигт, Шоу, Далот, Каземиро, Бруну Фернандеш, Маунт, Диалло, Мбемо, Матеус Кунья

«Бернли»: Дубравка, Уокер, Экдаль, Эстеве, Хартман, Угочукву, Каллен, Межбри, Ларсен, Энтони, Фостер

«Манчестер Юнайтед»

Манкунианцы начали сезон не самым лучшим образом — команда Рубена Аморима сначала дома проиграл «Арсеналу» (0:1), а затем не смог одержать гостевую победу над «Фулхэмом» (1:1)

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает текущее 16-е место в турнирной таблице с 1 баллом в активе при отрицательной разнице забитых и пропущенных мячей — 1:2.

Также «красные дьяволы» «отличились» в Кубке английской лиги, выбыв уже в первом раунде. Обидчиками «Ман Юнайтед» стал клуб «Гримсби Таун» из Лиги 2 (4-й по силе дивизион Англии), который выбил своих именитых соперников по итогам серии пенальти — 2:2, 11:12 по пенальти.

«Бернли»

После разгромного поражения в 1-м туре от «Тоттенхэма» (0:3), подопечные Скотта Паркера уже в следующей встрече смогли одержать первую победу в сезоне — был повержен «Сандерленд» со счетом 2:0.

На данный момент «Бернли» занимает 10-ю строчку в АПЛ за 2 тура с 3 очками при разнице мячей 2:3.

В Кубке лиги «Бернли» смог на своем поле обыграть представителя Чемпионшипа «Дерби Каунти» со счетом 2:1 и выйти в следующий раунд турнира.

Личные встречи

Команды встречались между собой 20 раз в текущем столетии. Преимущество за «Юнайтед» — на их счету 12 побед. В шести случаях встреча завершалась вничью, дважды «Бернли» оказывался сильнее.

