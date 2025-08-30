2-й таймКремонезе — СассуолоОнлайн
    «Красные дьяволы» не заметят «Бёрнли»

    Манчестер Юнайтед — Бёрнли: прогноз на АПЛ, ставка на матч за 2.00

    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»
    Бруну Фернандеш
    30 августа в 3-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Августа 2025 года

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 17:00 Бёрнли

    Бёрнли

  • Бёрнли
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: «Красные дьяволы» выдали блеклый старт. Команда нынче пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом «Манчестер Юнайтед» в двух турах АПЛ набрал лишь один балл. Да и вообще, забила команда всего 1 мяч в ворота соперников.

    Манчестер Юнайтед — Бёрнли: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красные дьяволы» не сумели одолеть «Фулхэм» (1:1).

    До того команда уступила «Арсеналу» (0:1). Зато поединок с «Фиорентиной» завершился успехом в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Манчестер Юнайтед» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Красные дьяволы» нынче смотрятся не столь выгодно. Команда Рубена Аморима не побеждает уже 4 матча кряду.

    Причем «Манчестер Юнайтед» традиционно удачно противостоит «бордовым». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда Аморима постарается добыть первую победу в чемпионате.

    «Бёрнли»

    Турнирное положение: «Бордовые» стартовали не столь продуктивно. Команда на данный момент находится на 10 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Бёрнли» набрал всего 3 очка в двух матчах. В них команда отличилась 2 забитыми мячами при трех пропущенных.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Бордовые» переиграли «Дерби Каунти» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Сандерленду» (2:0). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Тоттенхэму» (0:3).

    При этом «Бёрнли» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Бордовые» нынче заметно прибавили. Команда победила в 2 своих последних матчах.

    При этом «Бёрнли» до того уступила четырежды кряду. Так что стабильности в игре и результатах не сыщешь днем с огнем.

    Команда на данном этапе прибавляет в плане игры и результатов. «Бордовые» имеют качественный подбор игроков, и явно намерены избежать борьбы за выживание.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Бордовые» постараются найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Манчестер Юнайтед» не побеждает 4 матча кряду

    • «Бёрнли» победил в 2 своих последних поединках

    • «Манчестер Юнайтед» уже больше 5 лет не проигрывает «бордовым»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 9.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: «Красные дьяволы» имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей, и наверняка проведут поединок максимально агрессивно.

    «Бордовые» только привыкает к реалиям АПЛ, да и «Манчестер Юнайтед» способен прибавить во всех компонентах.

    Ставка: Фора «Манчестер Юнайтед» -1.5 за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники наколотят больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

    Манчестер Юнайтед — Бёрнли: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 30.08.202517:00. «Красные дьяволы» не заметят «Бёрнли»
