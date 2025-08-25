ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Борис ИгнатьевБорис Игнатьев: «Динамо» провело свой лучший матч под руководством Карпина
  • 00:07
    • «Ливерпуль» вырвал победу у «Ньюкасла» в матче АПЛ
  • 23:44
    • Дуглас Сантос и Луис Энрике вызваны в сборную Бразилии на матчи отбора на ЧМ-2026
  • 23:38
    • «Интер» всухую обыграл «Торино» в матче Серии А
  • 22:25
    • Гол Сансета обеспечил «Атлетику» победу над «Райо Вальекано»
  • 21:30
    • «Ротор» разгромил «Торпедо» в матче Первой лиги
    Дуглас Сантос и Луис Энрике вызваны в сборную Бразилии на матчи отбора на ЧМ-2026

    Стала известна заявка сборной Бразилии на матчи квалификации чемпионата мира 2026-го года.

    Луис Энрике — нападающий «Зенита» и сборной Бразилии
    Луис Энрике — нападающий «Зенита» и сборной Бразилии

    Стоит отметить, что 2 игрока «Зенита» — Дуглас Сантос и Луис Энрике вызваны в национальную команду.

    Вратари: Алисон Бекер («Ливерпуль»), Бенто («Аль-Наср»), Уго Ногейра («Коринтианс»).

    Защитники: Уэсли Франса («Рома»), Вандерсон («Монако»), Алекс Сандро («Фламенго»), Каю Энрике («Монако»), Дуглас Сантос («Зенит»), Габриэл Магальяйнс («Арсенал»), Маркиньос («ПСЖ»), Алешандро («Лилль»), Фабрисио Бруно («Фламенго»).

    Полузащитники: Андрей Сантос («Страсбург»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл Юнайтед»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Жоэлинтон («Ньюкасл Юнайтед»), Лукас Пакета («Вест Хэм Юнайтед»).

    • Нападающие: Эстевао Виллиан («Челси»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Кайо Жорже («Крузейро»), Луис Энрике («Зенит»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Рафинья («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм Хотспур»), Жуан Педро («Челси»).

    Сборная Бразилии в отборе на ЧМ-2026 сыграет против Чили 5-го сентября и Боливии 10-го сентября.

