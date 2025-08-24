«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн, прямая трансляция

В воскресенье, 24 августа, «Фулхэм» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед» в рамках 2-го тура английской Премьер-лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча

Стартовые составы команд

«Фулхэм»: Бернд Лено, Кенни Тете, Йоаким Андерсен, Кэлвин Угелумба, Тимоти Кастань, Сандер Берге, Саша Лукич, Райан Сессеньон, Джошуа Кинг, Алекс Айуоби, Мунис Родриго

«Манчестер Юнайтед»: Алтай Байындыр, Лени Йоро, Маттейс Де Лигт, Люк Шоу, Амад Диалло, Карлос Каземиро, Бруну Фернандеш, Патрик Доргу, Брайан Мбеумо, Матеус Кунья, Мэйсон Маунт

«Фулхэм»

«Дачники» в 1-м туре нового сезона АПЛ дали бой «Брайтону», сыграв вничью со счетом 1:1. Команда способна цеплять очки в матчах против грозных соперников. «Фулхэм» попытается воспользоваться неудачным стартом «Манчестер Юнайтед» и набрать важные очки.

В команде продолжает выступать лидер атакующий линии Рауль Хименес, который в прошедшем сезоне был лучшим бомбардиром «Фулхэма». В прошлом матче форварду не удалось забить, но в предстоящем матче Хименес может сыграть ключевую роль.

«Манчестер Юнайтед»

«Манкунианцы» не очень удачно стартовали в нынешнем сезоне АПЛ, проиграв в 1-м туре «Арсеналу» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 13-й минуте. Сейчас «Манчестер Юнайтед» будет пытаться реабилитироваться за прошлую неудачу.

К тому же, «красные дьяволы» провалились в прошедшем сезоне, заняв лишь 15-е место в лиге. Сейчас для Рубена Аморима будет определяющее время, в котором станет понятно — получится ли у специалиста вывести команду на новый уровень или нет.

Личные встречи

В последних 3-х очных встречах «Манчестер Юнайтед» дважды обыгрывал «Фулхэм». Однажды «дачники» сумели обыграть «красных дьяволов» в Кубке Англии по пенальти (1:1, 4:3 по пен.).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.15.