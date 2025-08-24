1-й таймЦСКА — АкронОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 2-го тура АПЛ

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Фулхэм
    Вся лентаСамое главное
    Матвей Лукин ЦСКА — «Акрон». Онлайн, прямая трансляция Эберечи ЭзеДомой на «Эмирейтс»: как «Арсенал» перехватил Эзе у «шпор» Максим ГлушенковПочему Глушенков не играет за «Зенит» и чего ожидать: возвращения в «Локо» или ссылки в Сербию?
  • 16:52
    • «Краснодар» в гостях разгромил «Крылья Советов»
  • 18:02
    • «Эвертон» обыграл «Брайтон» и добыл первую победу в сезоне
  • 17:46
    • «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы на матч АПЛ
  • 16:29
    • Джонатан Роу перешел в «Болонью» из «Марселя»
  • 15:18
    • Арсен Захарян готов сыграть за «Реал Сосьедад»
  • 13:46
    • Сергей Первушин покинул пост главного тренера «Черноморца»
  • 13:17
    • Неймар рискует пропустить матчи сборной Бразилии
    Все новости спорта
    Каземиро — полузащитник «Манчестер Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Каземиро — полузащитник «Манчестер Юнайтед»
    В воскресенье, 24 августа, «Фулхэм» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед» в рамках 2-го тура английской Премьер-лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

    До матча

    Стартовые составы команд

    «Фулхэм»: Бернд Лено, Кенни Тете, Йоаким Андерсен, Кэлвин Угелумба, Тимоти Кастань, Сандер Берге, Саша Лукич, Райан Сессеньон, Джошуа Кинг, Алекс Айуоби, Мунис Родриго

    «Манчестер Юнайтед»: Алтай Байындыр, Лени Йоро, Маттейс Де Лигт, Люк Шоу, Амад Диалло, Карлос Каземиро, Бруну Фернандеш, Патрик Доргу, Брайан Мбеумо, Матеус Кунья, Мэйсон Маунт

    «Фулхэм»

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    «Дачники» в 1-м туре нового сезона АПЛ дали бой «Брайтону», сыграв вничью со счетом 1:1. Команда способна цеплять очки в матчах против грозных соперников. «Фулхэм» попытается воспользоваться неудачным стартом «Манчестер Юнайтед» и набрать важные очки.

    В команде продолжает выступать лидер атакующий линии Рауль Хименес, который в прошедшем сезоне был лучшим бомбардиром «Фулхэма». В прошлом матче форварду не удалось забить, но в предстоящем матче Хименес может сыграть ключевую роль.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манкунианцы» не очень удачно стартовали в нынешнем сезоне АПЛ, проиграв в 1-м туре «Арсеналу» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 13-й минуте. Сейчас «Манчестер Юнайтед» будет пытаться реабилитироваться за прошлую неудачу.

    К тому же, «красные дьяволы» провалились в прошедшем сезоне, заняв лишь 15-е место в лиге. Сейчас для Рубена Аморима будет определяющее время, в котором станет понятно — получится ли у специалиста вывести команду на новый уровень или нет.

    Личные встречи

    В последних 3-х очных встречах «Манчестер Юнайтед» дважды обыгрывал «Фулхэм». Однажды «дачники» сумели обыграть «красных дьяволов» в Кубке Англии по пенальти (1:1, 4:3 по пен.).

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч ЦСКА — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Кесслер — Линетт
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Факел — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Шевченко — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Меншик — Харри
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Осасуна — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Радукану — Сибахара
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Парризас-Диас — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бронцетти — Валентова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Гавр — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тулуза — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Страсбур — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Боруссия М — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 24 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Овьедо — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ювентус — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Лилль — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Атлетик — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тиафо — Нисиока
  • Теннис
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры