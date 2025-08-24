После пяти туров ЦСКА имеет 11 очков и замыкает первую тройку в таблице. В последних двух турах клуб показал очень хороший результат, разгромив 5:1 «Рубин» и выиграв в дерби у «Динамо» 3:1.
«Акрон» имеет лишь одну победу в этом сезоне. Перед выездом в столицу гости не побеждали уже три тура. В прошлый раз клуб проиграл «Оренбургу». Сегодня «Акрон» имеет все шансы опуститься в зону стыков.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 1.46 на победу ЦСКА, 4.60 на ничью и 6.50 на победу «Акрона».
- Эксперты LiveSport уверены, что у ЦСКА не будет больших проблем с «Акроном».
- Искусственный интеллект увидел шанс для «Акрона» и поставил на нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Акрон» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.