24 августа в Москве состоится матч 6-го тура РПЛ, в которомпримет. Начало игры в 17:30 мск.

После пяти туров ЦСКА имеет 11 очков и замыкает первую тройку в таблице. В последних двух турах клуб показал очень хороший результат, разгромив 5:1 «Рубин» и выиграв в дерби у «Динамо» 3:1.

«Акрон» имеет лишь одну победу в этом сезоне. Перед выездом в столицу гости не побеждали уже три тура. В прошлый раз клуб проиграл «Оренбургу». Сегодня «Акрон» имеет все шансы опуститься в зону стыков.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 1.46 на победу ЦСКА, 4.60 на ничью и 6.50 на победу «Акрона».

Эксперты LiveSport уверены, что у ЦСКА не будет больших проблем с «Акроном».

Искусственный интеллект увидел шанс для «Акрона» и поставил на нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Акрон» смотрите на LiveCup.Run.

