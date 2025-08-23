Миранчук — о переходе в «Динамо»: От таких предложений не отказываются

Полузащитниквысказался о переходе в

«Испытываю приятное волнение. Очень рад подписать контракт с великим клубом нашей страны. Хочется побыстрее приступить к работе и начать набирать форму.

Безусловно, благодарен "Сьону" за этот год, проведённый там, и за полученный опыт. Поступило предложение от "Динамо", от большого клуба, и от таких предложений не отказываются. Поэтому с семьёй приняли такое решение, что нужно двигаться в этом направлении.

Всегда любил играть на этом стадионе, тут особая атмосфера. С нетерпением жду, когда смогу выступить на ней снова. До встречи на стадионе, скоро увидимся», — цитирует Миранчука клубная пресс-служба.

29-летний Миранчук выступал за «Сьон» с сентября 2024 года. За швейцарскую команду он провёл 25 матчей в чемпионате, забил два гола и сделал три результативные передачи. Контракт с «Сьоном» у него был рассчитан до 2026 года.

Антон является воспитанником московского «Локомотива», за который выступал с 2013 по 2024 год, проведя 217 матчей и забив 51 гол. В составе «Локо» он становился чемпионом России, обладателем трёх Кубков страны и Суперкубка.