Горшков: Не совсем гладкая игра, были и неприятные моменты

Защитниквысказался о победе в матче с махачкалинским(4:0).

«Не совсем гладкая игра, были и неприятные моменты. Но в целом провели хороший матч. У нас был отличный настрой, подготовка — вышли заряженные с первых минут. Наверное, даже сверхзаряженные, от этого такое большое количество потерь у всей команды. Но потом взяли мяч под контроль. Это заслуженная победа.

Моё празднование — отсылка на Андрея Аршавина. Но оно было адресовано некоторым людям», — цитирует Горшкова «Чемпионат».

«Зенит» поднялся на 5-е место в РПЛ с 9 очками, «Динамо» опустилось на 13-ю позицию с 5 баллами в активе.

«Зенит» следующий матч проведет 30 августа против «Пари НН», махачкалинцы днем позже сыграют на своем поле против столичных одноклубников.