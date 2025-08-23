2-й таймАрсенал — ЛидсОнлайн
    «Арсенал» — «Лидс». Онлайн, прямая трансляция
  • 20:37
    • «Ростов» совершил камбэк и сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ
  • 19:32
    • Эберечи Эзе стал игроком «Арсенала»
  • 18:12
    • «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» на своем поле
  • 16:32
    • «Тоттенхэм» всухую обыграл «Манчестер Сити» в гостях
  • 15:54
    • «Спартак» в гостях оказался сильнее «Рубина»
    Эберечи Эзе стал игроком «Арсенала»

    Полузащитник Эберечи Эзе перешел из «Кристал Пэлас» в «Арсенал». Об этом сообщает пресс-служба «канониров».

    «Эберечи будет играть под десятым номером и присоединится к своим новым товарищам по команде после матча с "Лидс Юнайтед" в эти выходные.

    Все в "Арсенале" приветствуют Эберечи в клубе. Трансфер будет зависеть от завершения нормативных процедур», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

    Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» был близок к подписанию Эзе.

    • В прошедшем сезоне Эзе провел за «Кристал Пэлас» 34 матча в рамках АПЛ, забил 8 голов и сделал столько же голевых передач.

