Эберечи Эзе стал игроком «Арсенала»

Эберечи Эзе перешел в «Арсенал» Фото: globallookpress.com
«Эберечи будет играть под десятым номером и присоединится к своим новым товарищам по команде после матча с "Лидс Юнайтед" в эти выходные.
Все в "Арсенале" приветствуют Эберечи в клубе. Трансфер будет зависеть от завершения нормативных процедур», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» был близок к подписанию Эзе.
В прошедшем сезоне Эзе провел за «Кристал Пэлас» 34 матча в рамках АПЛ, забил 8 голов и сделал столько же голевых передач.