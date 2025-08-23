Эберечи Эзе стал игроком «Арсенала»

Полузащитникперешел изОб этом сообщает пресс-служба «канониров».

«Эберечи будет играть под десятым номером и присоединится к своим новым товарищам по команде после матча с "Лидс Юнайтед" в эти выходные.

Все в "Арсенале" приветствуют Эберечи в клубе. Трансфер будет зависеть от завершения нормативных процедур», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» был близок к подписанию Эзе.

В прошедшем сезоне Эзе провел за «Кристал Пэлас» 34 матча в рамках АПЛ, забил 8 голов и сделал столько же голевых передач.