    Фабрицио Романо: Эберечи Эзе готов перейти в «Тоттенхэм»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Кристал Пэлас Тоттенхэм Трансферы
    Атакующий полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе выразил желание перейти в лондонский «Тоттенхэм», сообщает Фабрицио Романо.

    Эберечи Эзе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эберечи Эзе

    27-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с новым клубом, однако официальные переговоры между клубами продолжаются и пока не завершены. Ожидается, что Эзе пропустит первый матч сезона АПЛ против «Челси» 17 августа, так как «Кристал Пэлас» уже начал поиски ему замены.

    По контракту у Эзе есть отступные в размере 68 миллионов фунтов, однако «Тоттенхэм» планирует предложить сумму в районе 45-50 миллионов фунтов, стараясь добиться скидки. Интерес к игроку проявлял и «Арсенал», который был готов заплатить около 63,5 миллиона евро.

    В минувшем сезоне в АПЛ Эзе провел 34 матча, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач

