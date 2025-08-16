Фабрицио Романо: Эберечи Эзе готов перейти в «Тоттенхэм»

Атакующий полузащитниквыразил желание перейти в лондонский «Тоттенхэм», сообщает

27-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с новым клубом, однако официальные переговоры между клубами продолжаются и пока не завершены. Ожидается, что Эзе пропустит первый матч сезона АПЛ против «Челси» 17 августа, так как «Кристал Пэлас» уже начал поиски ему замены.

По контракту у Эзе есть отступные в размере 68 миллионов фунтов, однако «Тоттенхэм» планирует предложить сумму в районе 45-50 миллионов фунтов, стараясь добиться скидки. Интерес к игроку проявлял и «Арсенал», который был готов заплатить около 63,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне в АПЛ Эзе провел 34 матча, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач