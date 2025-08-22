Палмер выйдет в стартовом составе «Челси» на матч АПЛ против «Вест Хэма»

опубликовали стартовые составы на матч 2-го тура английской Премьер-лиги.

«Вест Хэм»: Хермансен, Тодибо, Килман, Агуэрд, Ван-Биссака, Уорд-Проуз, Соучек, Дьюф, Лукас Пакета, Боуэн, Фюллькруг.

«Челси»: Санчес, Густо, Адарабиойо, Чалоба, Кукурелья, Фернандес, Кайседо, Нету, Палмер, Педро, Делал.

Матч между этими командами состоится сегодня, 22-го августа в 22:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

В 1-м туре АПЛ «Вест Хэм» проиграл «Сандерленду» (0:3), а «Челси» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0).