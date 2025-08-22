1-й таймВест Хэм — ЧелсиОнлайн
    «Вест Хэм» — «Челси». Онлайн, прямая трансляция
    Палмер выйдет в стартовом составе «Челси» на матч АПЛ против «Вест Хэма»
    «Оренбург» в большинстве не смог обыграть «Ахмат»
    «Ак Барс» одолел московское «Динамо» в товарищеском матче
    Форвард «Динамо» Тюкавин заявил, что полноценно тренируется с командой
    «СЭ»: Антон Миранчук стал футболистом «Динамо»
    «Вест Хэм» и «Челси» опубликовали стартовые составы на матч 2-го тура английской Премьер-лиги.

    Коул Палмер — полузащитник «Челси»
    Коул Палмер — полузащитник «Челси»

    «Вест Хэм»: Хермансен, Тодибо, Килман, Агуэрд, Ван-Биссака, Уорд-Проуз, Соучек, Дьюф, Лукас Пакета, Боуэн, Фюллькруг.

    «Челси»: Санчес, Густо, Адарабиойо, Чалоба, Кукурелья, Фернандес, Кайседо, Нету, Палмер, Педро, Делал.

    Матч между этими командами состоится сегодня, 22-го августа в 22:00 по мск.

    В 1-м туре АПЛ «Вест Хэм» проиграл «Сандерленду» (0:3), а «Челси» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0).

