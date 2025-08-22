«Вест Хэм» — «Челси». Онлайн, прямая трансляция

Ход игры
29' «Вест Хэм» больше сейчас владеет мячом, но пока это владение вдали от ворот «Челси».
27' Удар Жоао Педро издалека, выше ворот «Вест Хэма» мяч пролетел.
25' Повреждение у Мало Гюсто. Медицинская бригада на поле.
21' Уорд-Прауз подал угловой прямо во вратарскую «Челси», но, фол в атаке зафиксировал арбитр.
19' Разыгрались команды. Атакой на атаку соперники отвечают.
17' Гол! Фюллькруг с второго добивания прошивает защитников и вратаря «Челси». Но, после просмотра ВАР, офсайд был зафиксирован в моменте розыгрыша мяча «Вест Хэмом». 1:1 по прежнему.
12' Падение в штрафной площади «Вест Хэма», даже приостановили игру на несколько секунд судьи для просмотра ВАР. Но, недостаточным контакт в единоборстве судьи расценили.
10' Серия атак «Челси» сейчас следуют, поддавили они «Вест Хэм» на половине поля хозяев.
8' Фюллькругу досталось в верховом единоборстве. Медицинская бригада приглашена на поле.
5' Размеренный темп игры на первых минутах. Ни одна из команд не рвётся в атаку.
3' Пробовал и «Вест Хэм» встать в позиционную атаку, вдруг длинная диагональ на Ван-Биссаку последовала, увы не точная.
2' Мяч под контролем «Челси», начинают они выстраивать первую позиционную атаку.
1' Игроки «Челси» начали с центра поля, поехали!
До матча
21:55 Команды появляются на поле, скоро матч начнётся!
21:50 В Лондоне облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается, на термометре 21 градус.
21:40 Матч пройдёт на стадионе «Лондон» вмещающем 64 472 зрителя.
21:30 Главным судьей матча будет Майкл Оливер из Ашингтона, городка на Северо-Востоке Англии.
Стартовые составы команд
«Вест Хэм»: Хермансен, Тодибо, Килман, Агер, Ван-Биссака, Уорд-Праус, Соучек, Диуф, Пакета, Боуэн, Фюллькруг.
«Челси»: Санчес, Чалоба, Кукурелья, Гюсто, Адарабиойо, Фернандес, Кайседо, Эстевао, Нету, Педро, Делап.
«Вест Хэм»
После первого тура «Вест Хэм» не набрал ни одного очка и занимает текущее 9-е место в турнирной таблице без забитых и пропущенных мячей. В минувшем сезоне «молотобойцы» заняли 14-е место в АПЛ, набрав 43 очка за 38 встреч с разницей мячей 46:62. На прошлой неделе «молотобойцы» были разгромлены в гостях новичком АПЛ из «Сандерленда» — 0:3. До этого в товарищеских матчах «Вест Хэм» уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2), но победил в матчах против «Лилля» (2:1), «Борнмута» (2:0), «Эвертона» (2:1) и «Грассхопперс» (3:1).
«Вест Хэм» несмотря на хорошо проведенную предсезонку ужасно стартовала в Премьер-лиге и вряд ли стоит рассчитывать, что «молотобойцы» смогут побороться за еврокубки. Стоит ожидать, что максимум для подопечных Грэма Поттера в этом сезоне будет борьба за место в середине турнирной таблицы. Из потерь в составе стоит отметить травмированных Крисенсио Саммервилла и Джорджа Ирти.
«Челси»
После первого тура «синие» с 1 очком в активе занимают текущее 9-е место в турнирной таблице без забитых и пропущенных мячей. В минувшем сезоне «Челси» занял 4-е место в АПЛ, набрав 69 очков за 38 встреч с разницей мячей 64:43. На прошлой неделе «Челси» сыграл с «Кристал Пэлас» в 1-м туре АПЛ и команды разошлись без голов — 0:0. До этого же подопечные Энцо Марески выступили в Клубном чемпионате мира, где стали победителем турнира, обыграв в решающей встрече «ПСЖ» (3:0). В товарищеских матчах «пенсионеры» выиграла у «Милана» (4:1) и «Байера» (2:0).
Несмотря на нулевую ничью с «Пэлас», «синие» подходят к сезону если не как главный фаворит в борьбе за АПЛ, то точно команда Энцо Марески будет претендовать на борьбу за титул. «Челси» продолжает курс на омоложение состава, который вполне способен в будущем выиграть множество трофеев, включая чемпионат Англии. Из потерь в составе выделим травмированных Леви Колуилла, Бенуа Бадьяшиля, Ромео Лавиб и Омари Келлимана. Михаил Мудрик продолжает отбывать дисквалификацию за употребление допинга.
Личные встречи
В сезоне 2024/2025 команды провели 2 матча в рамках Английской Премьер Лиги. В обеих играх победил «Челси»: дома на «Стэмфорд Бридж» 2:0, в гостях у «Вест Хэма» 3:0.
За всю историю команды провели 124 матча. В 57 играх победил «Челси», в 44 «Вест Хэм», оставшиеся 23 матча завершились вничью.
