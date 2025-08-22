Руслан Пименов: Болельщики думали, что мы пришли увольнять Осинькина

Двукратный чемпион и обладатель Кубка, обладатель Суперкубка России, бывший спортивный директор ФК «Крылья Советов» Руслан Пименов поговорил с журналистом LiveSport.Ru Олегом Старухиным о финансовых проблемах самарского клуба, чемпионстве «Краснодара» и футболе в глубинке.

«Запрет на трансферы был щадящий»

— Руслан, на днях вы официально покинули пост спортивного директора «Крыльев Советов». Какова причина вашего ухода?

— Потому что клуб покинул генеральный директор Роберт Тер-Абрамян, у которого с советом директоров разошлись взгляды на развитие клуба. Мы пришли вместе и были одной командой. Соответственно я не мог остаться. Правда, сам ушёл несколько позже. Новый генеральный директор «Крыльев» Тархан Джабраилов попросил помочь ему познакомиться с клубом и передать дела.

— Вместе с вами клуб покинул и главный тренер Игорь Осинькин. Вы все ушли по собственному желанию?

— Да, все покинули клуб по собственной инициативе. А у Игоря Витальевича контракт просто закончился.

— Почему «Крылья Советов» отказались от услуг или не смогли удержать такого специалиста как Игорь Осинькин? Команда задачу выполнила, из состава он выжимал максимум, игроки раскрывались и прибавляли в мастерстве…

— Если подходить к этому вопросу формально, до выполнения задачи, поставленной высшим руководством перед сезоном — быть в первой «восьмёрке» — мы немного не дотянули. Но я ставлю этот сезон всем, и без лишней скромности, себе в плюс. В сложный период Осинькин собрал ребят в один кулак. Он и игроки поверили нам с Робертом. В результате команда выдала хороший отрезок, который позволил занять 10 место. Хотя сезон выдался очень сложным. У многих игроков заканчивались контракты, было много негатива в СМИ… Но в результате мы с честью справились с этой ситуацией.

Предложение о продлении контракта Осинькина было. И Игорь Витальевич поначалу согласился на понижение финансовых условий. Но новое руководство решило взять другого тренера со свежим взглядом. Такое решение тоже имеет право на жизнь, тем более что стартовали «Крылья» неплохо.

— Что вас не устраивало в клубе?

— Зачастую не совпадали взгляды с руководством по оценке игроков. Как по действующим, так и по потенциальным трансферам. Но никакого негатива от работы в «Крыльях» у меня нет. Наоборот, хочу сказать большое человеческое спасибо за то, что доверили поработать в таком большом клубе. Особенно болельщикам, которые поначалу нас с Робертом встретили с недоверием. Думали, что мы пришли увольнять Осинькина. Но со временем разобрались, и поняли, что это не так. И футболисты, и сотрудники офиса относились к нам очень хорошо.

— В мае РФС запретил «Крыльям Советов» покупать новых игроков в ближайшие два трансферных окна. Этот факт повлиял на ваше решение покинуть клуб?

— Нет, не повлиял. Бан от РФС был получен с условием, что на деньги от продажи игрока новых футболистов покупать можно. Плюс ограничений на приобретение свободных агентов и аренды не было. Например, сейчас можно тратить средства, вырученные от продажи Ивана Сергеева. Так что запрет довольно щадящий.

— Несколько раньше «Крылья Советов» покинул один из самых эффективных менеджеров российского детского футбола Николай Ларин. Что его не устроило?

— Не знаю, это было до моего прихода в клуб. Но Ларин часто потом приезжал на базу и на игры «Крыльев Советов-2». Это же его детище. Там мы, кстати, и познакомились. Могу сказать только, что специалист он грамотный и игроки молодёжных и юношеских команд Николая уважают и с удовольствием с ним общаются.

Игорь Осинькин globallookpress.com

— Можно сказать, что ваша команда ушла из-за разногласий по поводу нового курса на развитие клуба. Что изменилось с приходом в «Крылья» нового штаба?

— В первую очередь поменялась модель игры. Стали играть в пять защитников. И в селекционной работе поменялся вектор. В первую очередь приобрели игроков оборонительной линии. Если при Осинькине упор был на атакующие действия, то Магомед Адиев делает акцент на оборону и стандартные положения.

— Несмотря на уход тренера и ряда ключевых игроков, например Сергеева, «Крылья» удачно стартовали и идут на 6 месте. За счёт чего?

— Во-первых, при новом тренере игроки горят желанием проявить себя, чтобы застолбить место в основном составе. Во-вторых, у многих футболистов в этом сезоне заканчиваются контракты. И для их продления надо показывать хороший уровень с первого тура. В-третьих, все объединены идеей показывать хорошую игру и радовать болельщиков. Тон задали мы этой весной, когда обыграли 5:1 «Локомотив» и выдали беспроигрышную серию. После этого в Самаре произошёл всплеск посещаемости. На трибунах зрителей стало на несколько тысяч больше, чем в первой половине сезона.

— Вы видите перспективы у «Крыльев Советов»?

— Вижу, и большие. Самара — регион футбольный. Есть отличный стадион, построенный к Чемпионату Мира. Заработала клубная академия. Сам город развивается. Так что все условия для развития присутствуют. Главное, чтобы люди, управляющие клубом, всецело отдавали себя футболу.

«В РПЛ борются и на информационном поле»

— Клуб должен корпорации Ростех свыше 900 миллионов рублей. Суд обязал «Крылья Советов» выплатить всю сумму до конца года. Это — реально?

— Почему нет, если руководство региона даст гарантии. Тут вопрос скорее к новому штабу клуба.

— Какие отношения у клуба с местными властями?

— Великолепные. Тем более, что вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев является председателем совета директоров клуба. Сам губернатор Вячеслав Федорищев регулярно посещает матчи, и даже недавно ездил с командой в Грозный на игру с «Ахматом». Финансируется клуб стабильно. Задержек по зарплатам сотрудникам не бывает.

Руслан Пименов globallookpress.com

— В ноябре прошлого года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обвинил прошлое руководство клуба в задолженности 36 миллионов рублей на работу с судьями. История получила продолжение?

— Об этой истории я только читал в прессе. За время моей работы этот вопрос ни разу не поднимался.

— Насколько масштабна эта проблема в российском футболе?

— Мне повезло, вся карьера прошла в больших клубах. Поэтому, честно скажу, ни разу с подобным не сталкивался. Хотя после каждой грубой судейской ошибки всегда начинают искать подводные течения. Вполне возможно, что такие явления существуют в региональных командах и низших дивизионах. Но здесь нужны конкретные доказательства.

— Ещё один скандал в «Крыльях» был в мае, когда СМИ писали, что после проигранного со счётом 2:5 матча с «Пари НН» председатель совета директоров клуба Дмитрий Яковлев потребовал проверить трёх игроков на детекторе лжи на предмет сдачи матча…

— Абсолютный фейк! Да, в том матче игроки допускали грубейшие ошибки детского уровня. Конечно, крайне неприятно было смотреть на этот позор с трибун. Однако причину мы видели только в низкой квалификации игроков. Плюс все эти футболисты долгое время сидели в запасе и не имели игровой практики. Внутри клуба к ним были очень большие претензии, но исключительно по игре. В сдаче матча никого не обвиняли.

— Кому был выгоден этот вброс?

— Сами читали и удивлялись. Поначалу тоже думал над этим, а потом махнул на эту мелкую проблему рукой. И команде на собрании сказали, чтобы не обращали внимания на подобные фейки. Возможно, это делалось специально, чтобы выбить игроков из колеи. Борьба на информационном поле в РПЛ тоже присутствует. А, может в каком-то СМИ банально захотелось получить за счёт таких «уток» побольше трафика. По поводу постоянных слухов об увольнении Осинькина, мы с Игорем Витальевичем тоже постоянно смеялись: «Ну что, Руслан, ты сегодня опять меня увольняешь? ».

— Вы отработали в клубе около полугода. Что удалось сделать за этот небольшой срок, а что не удалось?

— В первую очередь я не ожидал, что столько времени придётся тратить на академию, вторую и молодёжные команды. Думал, что в основном буду заниматься первым составом. Но в основе играют профессионалы. Там оставалось лишь подправить какие-то шероховатости в отдельных моментах. А у детей и юношей многое с нуля. Даже с родителями приходилось вести переговоры. Понял, что философия клуба должна присутствовать во всех командах, начиная с самого юного возраста академии. Это — очень хороший опыт, который мне пригодится в дальнейшем.

А не успел в первую очередь выстроить систему перехода игроков из юношеского футбола во взрослый. Считаю, это — основная проблема наших клубов. Слишком долго футболисты играют между собой аж до 22 лет. Ямаль в 16 лет начал выступать за «Барселону». А при нашей системе бегал бы за молодёжку или вторую команду.

— Что надо изменить, чтобы ускорить этот переход и решить проблему?

— Всё придумано давно. Мне нравилась система подготовки во времена, когда я начинал играть. После спортшколы перешёл в дубль, который играл не с ровесниками, а в 3 лиге против опытных взрослых мужиков. И с 16 лет прошёл очень быструю школу. Там сразу становилось ясно, получится ли у тебя конкурировать во взрослом футболе по физическим данным и быстроте мышления или нет.

После такого опыта в 17 лет я дебютировал в «Локомотиве», а в 19 выступал за сборную. И та система дала плоды: ЦСКА и «Зенит» выиграли Кубок УЕФА, сборная завоевала «бронзу» на Чемпионате Европы. А «Спартак» и «Локомотив» доходили до полуфиналов еврокубков. Поэтому турнир молодёжных команд, где 20-летние играют исключительно со сверстниками, я бы ликвидировал как лишнее звено, которое тормозит развитие игроков.

— Среди ваших зон ответственности был детский и юношеский футбол. Как оцените его развитие в Самарской области за пределами академий «Крыльев» и «Акрона»? Я имею ввиду обычные спортшколы, например, в районных центрах.

— Мы активно сотрудничали со многими ребятами из частных школ, которые были готовы бесплатно отдавать лучших воспитанников в академию «Крыльев». Для них это — лучшая реклама. Со многими из них у меня остались отличные отношения. Также мы собирались возродить детский турнир, в котором бы участвовали команды из самых отдалённых районов области. В сельской местности тоже немало любителей футбола и им надо тоже уделять внимание. Это я понял, ещё работая в Орле, где в регионе городских жителей лишь 30%.

— Какие зарплаты у тренеров в таких школах?

— Минимальные. Поэтому мой низкий поклон этим подвижникам. Хотя в частных платных секциях зарплаты тренеров выше, чем в академии «Крыльев Советов».

— Хороший футбольный тренер, в том числе и детский, это человек, который живёт командой, образно говоря, 24 часа в сутки. Возможна ли такая самоотдача, когда наставник на зарплату не может содержать семью?

— Сейчас РФС занимается этим вопросом и внедряет систему бонусов детским тренерам. Если воспитанник доходит до РПЛ или Первой лиги, наставник получает солидарную выплату в зависимости от дивизиона. Так что стимул для работы появился.

Дмитрий Сенников, Руслан Пименов и Алексей Гасилин globallookpress.com

— В роли амбассадора РФС вы объездили практически всю Россию. Какова ситуация с детским футболом в регионах?

— Был в этой роли во всех регионах страны, кроме Якутии. Надо учесть, что посещаем мы не спортивные, а самые обычные школы. Поэтому рассуждать могу только о массовом детском футболе. И, должен сказать, массовость фантастическая. Только что прилетел из райцентра Исилькуль Омской области, что на границе с Казахстаном. Весь город гудел! Плюс много детей приехало и из соседних районов. Несмотря на то, что регион считается хоккейным, ажиотаж был очень приличный. Так что футбол в глубинке жив, и очень многие хотят им заниматься.

— Полемика, о том, Россия — футбольная страна или нет, ведётся давно. Ваше мнение?

— Футбольная однозначно! Даже не обсуждается. Я это всё вижу своими глазами. Может, где-то детишкам не хватает мастерства, школы… Но массовость реально достигнута. Удивляюсь практически в каждой поездке. Помимо школ мы много ездим и по заводам, предприятиям. Общаемся с простыми рабочими. Народ действительно очень интересуется футболом.

«Батраков — звезда»

— Ваш родной клуб «Локомотив» на старте порадовал?

— Очень порадовал. Батраков — вообще звезда! Тонкое понимание игры, видение поля, чувство гола — фантастические! Если избежит травм, может вырасти в игрока уровня европейских грандов. Но надо учесть нюанс, что в последнее время у «Локомотива» весной начинается спад. Если удастся сломать эту «традицию», то сезон окажется удачным.

— Как прокомментируете ситуацию с «Торпедо», чьим воспитанником вы являетесь?

— Только одно могу сказать. Мне очень жаль всех болельщиков, всех поклонников «Торпедо». Только сбылась их мечта, команда вышла в РПЛ, как её волевым решением отправили обратно в первую лигу. Это разочарование.

— А что скажете по поводу финансового коллапса в «Химках» и снятия этого клуба с чемпионата?

— Этот случай — очень плохая реклама РПЛ. Антиреклама. В дальнейшем нужно более серьёзно относиться к финансовым гарантиям от клубов, чтобы подобного не случалось. Нужно привлекать профессиональных юристов и финансистов, которые бы не допустили таких неожиданных снятий с чемпионата.

— Галицкий с «Краснодаром» стал чемпионом только через 17 лет, выстраивая клуб с фундамента. Но большинство руководителей хотят результат «здесь и сейчас». Почему они не понимают, что футбол это — вложения на перспективу?

— У каждого свой путь. «Манчестер Сити» скупил всех звёзд и выиграл чемпионат Англии, а потом и Лигу Чемпионов.

— Но не в первый или второй сезон после финансовых вливаний. Как и в случае с «Челси» первые титулы пришли через несколько лет. При этом, в отличие от «Краснодара», там уже было место в высшем дивизионе, инфраструктура и армия болельщиков.

— Согласен. Галицкий задал правильный вектор развития клуба. Сначала создал инфраструктуру, а потом повёл первую команду к результатам. Вложился в поля, академию и построил, наверное, самый лучший и современный стадион в мире. Это самый верный курс. Низкий поклон этому человеку за то, что он делает для Краснодара и российского футбола.

— Каковы ваши ближайшие планы? Есть ли интересные предложения?

— Предложений пока нет, но к работе готов. Отдыхать некогда. Поэтому сразу после увольнения возвратился к работе по программам РФС. Как уже говорил, побывал в Омске, сейчас готовлюсь к поездке в Новокузнецк. Так что для предложений открыт.

— Какие у вас требования к новому месту работы, кроме личных финансовых условий? Цели клуба, бюджет, инфраструктура?

— Никаких особых требований нет. Зато есть желание работать. Главное, чтобы была команда единомышленников. А уровень инфраструктуры и дивизион особого значения не имеют. Если у клуба нет серьёзных целей, то будем их ставить. Без целей смысла работать в футболе нет.