Ари покинул пост спортивного директора «Торпедо»

Московское объявило об уходе с пост спортивного директора клуба

«Арикленес да Силва Феррейра (Ари) завершает свою работу на посту спортивного директора "Торпедо". Он занимал эту должность с декабря 2024 года. Желаем удачи в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении «Торпедо» на сайте клуба.

Ари известен по выступлениям в качестве футболиста за «Спартак» и «Краснодар», на должность спортдира «Торпедо» пришел по ходу прошлого сезона. После 5 туров автозаводцы идут на 13-м месте с 4 очками.

Ранее команда сообщила о других изменениях в руководстве.