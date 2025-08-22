ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Серия A возвращается: хаос, скандалы и новые герои итальянского футбола
  12:42
    «Динамо» рассталось с Лаксальтом
  16:27
    «СЭ»: Антон Миранчук стал футболистом «Динамо»
  16:02
    Ренату Вейга стал игроком «Вильярреала»
  15:21
    Ари покинул пост спортивного директора «Торпедо»
  12:52
    «Манчестер Сити» продлил контракт с Диашем
    Ари покинул пост спортивного директора «Торпедо»

    Московское «Торпедо» объявило об уходе с пост спортивного директора клуба Ари.

    Ари
    Ари

    «Арикленес да Силва Феррейра (Ари) завершает свою работу на посту спортивного директора "Торпедо". Он занимал эту должность с декабря 2024 года. Желаем удачи в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении «Торпедо» на сайте клуба.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Ари известен по выступлениям в качестве футболиста за «Спартак» и «Краснодар», на должность спортдира «Торпедо» пришел по ходу прошлого сезона. После 5 туров автозаводцы идут на 13-м месте с 4 очками.

    Ранее команда сообщила о других изменениях в руководстве.

