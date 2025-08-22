«Торпедо» объявило об изменениях в руководстве клуба

Московскоена официальном сайте объявило о переменах в руководстве клуба.

Игорь Резвухин Фото: torpedo.ru

На пост генерального директора назначен Игорь Резвухин. Ранее он занимал должность советника министра спорта Пермского края (2011-2014) и был генеральным директором «Амкара» (2014-2018).

Сергей Синяев вернулся к работе, возглавив спортивный кластер черно-белых.

Напомним, что совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и генеральный директор клуба Валерий Скородумов оказались фигурантами уголовного дела, связанного с попыткой подкупа судьи. Им грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Недавно покинул команду и главный тренер Олег Кононов. По итогам прошлого сезона «Торпедо» завоевало право играть в РПЛ, но ему не была выдана лицензия за попытки организации договорных матчей.

После 5 туров в Первой лиге «Торпедо» имеет всего 4 очка из занимает 16-е место.