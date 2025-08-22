ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Эберечи ЭзеСердце выбрало «Арсенал»: почему Эзе отверг «Тоттенхэм» и чем это может обернуться
  • 12:42
    • «Динамо» рассталось с Лаксальтом
  • 10:40
    • Дзюба ответил на вопрос о завершении карьеры
  • 09:08
    • Тренер «Саутгемптона» отреагировал на срыв сделки по Сперцяну
  • 12:52
    • «Манчестер Сити» продлил контракт с Диашем
  • 11:07
    • «Зенит» не получал предложений от «Аль-Иттихада» по Венделу
    «Торпедо» объявило об изменениях в руководстве клуба

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Первая лига Футбол России Торпедо
    Московское «Торпедо» на официальном сайте объявило о переменах в руководстве клуба.

    Игорь Резвухин
    Игорь Резвухин

    На пост генерального директора назначен Игорь Резвухин. Ранее он занимал должность советника министра спорта Пермского края (2011-2014) и был генеральным директором «Амкара» (2014-2018).

    Сергей Синяев вернулся к работе, возглавив спортивный кластер черно-белых.

    Напомним, что совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и генеральный директор клуба Валерий Скородумов оказались фигурантами уголовного дела, связанного с попыткой подкупа судьи. Им грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

    Недавно покинул команду и главный тренер Олег Кононов. По итогам прошлого сезона «Торпедо» завоевало право играть в РПЛ, но ему не была выдана лицензия за попытки организации договорных матчей.

    После 5 туров в Первой лиге «Торпедо» имеет всего 4 очка из занимает 16-е место.

  • «Вест Хэм» и «Челси» не порадуют зрителей голами?
  • «Вест Хэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Будут ли у «Баварии» проблемы в первом матче сезона?
  • «Бавария» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Разгромит ли «ПСЖ» «Анже»?
  • «ПСЖ» — «Анже». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    4.55
  • Экспресс дня 22 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Реал Бетис — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Арсенал — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
