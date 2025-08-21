Слот высказался о том, что Исак не сыграет за «Ньюкасл» против «Ливерпуля»

Главный тренервысказался о предстоящем матче против, в составе которого не сыграет форвард

«Главное, к чему мы должны быть готовы, — это их полузащита и их атака. Судя по тому, что я читал в СМИ, Исак не сыграет, но у них все еще есть Энтони Гордон на позиции девятки, Энтони Эланга на позиции правого вингера и Харви Барнс на позиции левого.

Это Премьер-лига, и у всех есть варианты, и у "Ньюкасла" они тоже есть», — цитирует Слота BBC Sport.

Ранее была информация, что Исак был близок к переходу в «Ливерпуль», но «Ньюкасл» не отпустил нападающего.

В сезоне-2024/25 Исак провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 27 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с «Ньюкаслом» действует до лета 2028 года, а рыночная цена на Transfermarkt равна € 120 млн.