    «Русенборг» — «Майнц». Онлайн, прямая трансляция
  • 14:39
    Слот высказался о том, что Исак не сыграет за «Ньюкасл» против «Ливерпуля»

    Футбол АПЛ Ливерпуль Ньюкасл
    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о предстоящем матче против «Ньюкасла», в составе которого не сыграет форвард Александер Исак.

    Арне Слот
    Арне Слот

    «Главное, к чему мы должны быть готовы, — это их полузащита и их атака. Судя по тому, что я читал в СМИ, Исак не сыграет, но у них все еще есть Энтони Гордон на позиции девятки, Энтони Эланга на позиции правого вингера и Харви Барнс на позиции левого.

    Это Премьер-лига, и у всех есть варианты, и у "Ньюкасла" они тоже есть», — цитирует Слота BBC Sport.

    Календарь и таблица АПЛ

    Ранее была информация, что Исак был близок к переходу в «Ливерпуль», но «Ньюкасл» не отпустил нападающего.

    В сезоне-2024/25 Исак провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 27 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с «Ньюкаслом» действует до лета 2028 года, а рыночная цена на Transfermarkt равна € 120 млн.

    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры