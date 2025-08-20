«Машук-КМВ» и «Череповец» вышли в третий раунд Кубка России

«Машук-КМВ» Фото: globallookpress.com
«Машук-КМВ» на своем поле обыграл «Спартак» из Нальчика по итогам серии пенальти — 0:0, 4:2 по пенальти.
За 90 минут ни одна из команд не смогла отличиться забитыми голами, в послематчевых пенальти точнее были пятигорчане — 4:2.
Футбол. Россия. Кубок
Машук-КМВ — Спартак-Нальчик 1:0
Голы: : Torosyan S. (пенальти) (1'), : Kenzhev M. (пенальти) (1'), : Abakarov M. (пенальти) (2'), : Selemenev I. (пенальти) (3'), : (пенальти) (4'), : (пенальти) (5')
В следующем раунде «Машук-КМВ» сыграет против «Кубань-Холдинга».
«Череповец» на своем поле победил «Звезду» из Санкт-Петербурга — 2:1.
В составе победителей отличились Илья Анциферов и Максим Андреев. У гостей забитым голом отметился Рони Михайловский.
Футбол. Россия. Кубок
Череповец — Звезда С-Пб 2:1
Голы: 1:0 Antsiferov I. (6'), 2:0 Andreev M. (пенальти) (32'), 2:1 Mikhaylovskiy R. (64')
«Череповец» в следующей стадии сыграет против «Луки-Энергии».