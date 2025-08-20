«Машук-КМВ» и «Череповец» вышли в третий раунд Кубка России

Завершились два матча 2-го раунда Пути регионов Кубка России.

«Машук-КМВ» на своем поле обыграл «Спартак» из Нальчика по итогам серии пенальти — 0:0, 4:2 по пенальти.

За 90 минут ни одна из команд не смогла отличиться забитыми голами, в послематчевых пенальти точнее были пятигорчане — 4:2.

Футбол. Россия. Кубок Машук-КМВ — Спартак-Нальчик 1:0 Голы: : Torosyan S. (пенальти) (1'), : Kenzhev M. (пенальти) (1'), : Abakarov M. (пенальти) (2'), : Selemenev I. (пенальти) (3'), : (пенальти) (4'), : (пенальти) (5')

В следующем раунде «Машук-КМВ» сыграет против «Кубань-Холдинга».

«Череповец» на своем поле победил «Звезду» из Санкт-Петербурга — 2:1.

В составе победителей отличились Илья Анциферов и Максим Андреев. У гостей забитым голом отметился Рони Михайловский.

Футбол. Россия. Кубок Череповец — Звезда С-Пб 2:1 Голы: 1:0 Antsiferov I. (6'), 2:0 Andreev M. (пенальти) (32'), 2:1 Mikhaylovskiy R. (64')

«Череповец» в следующей стадии сыграет против «Луки-Энергии».