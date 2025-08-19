Терехин: «Динамо» нужен большой форвард

Бывший форвард «Динамо»считает, что бело-голубым требуется габаритный форвард, которого сейчас у них нет в составе, а потенциальный новичок, хоть и качественный футболист, но играет на другой позиции.

«Сейчас любой футболист будет усилением для "Динамо". Тем более Миранчук — хороший игрок, россиянин. Но "Динамо" нужен нападающий, как Конате из "Ахмата", Кассьерра, большой форвард. А рядом Макаров, Миранчук, Сергеев. А Антон Миранчук — это отличный трансфер», — сказал Терехин «Чемпионату».

Антон Миранчук выступает на позиции центрального полузащитника. С сентября 2024 года он играет в швейцарском «Сьоне», где провел 25 матчей, забил 2 мяча и сделал 3 ассиста.