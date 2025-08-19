2-й тайм Аль-Наср — Аль-ИттихадОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад». Оналйн, прямая трансляция
  • 14:26
    • Ди Лусиано стал футболистом ЦСКА
  • 12:37
    • Ду Кейрос перешел в «Оренбург»
  • 14:42
    • «Локомотив» отзаявил Самошникова, им интересуется «Спартак»
  • 07:53
    • Свёнтек выиграла турнир в Цинциннати
  • 08:57
    • «Галатасарай» нацелен подписать Кисляка
    Все новости спорта

    Терехин: «Динамо» нужен большой форвард

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Бывший форвард «Динамо» Олег Терехин считает, что бело-голубым требуется габаритный форвард, которого сейчас у них нет в составе, а потенциальный новичок Антон Миранчук, хоть и качественный футболист, но играет на другой позиции.

    Олег Терехин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Терехин

    «Сейчас любой футболист будет усилением для "Динамо". Тем более Миранчук — хороший игрок, россиянин. Но "Динамо" нужен нападающий, как Конате из "Ахмата", Кассьерра, большой форвард. А рядом Макаров, Миранчук, Сергеев. А Антон Миранчук — это отличный трансфер», — сказал Терехин «Чемпионату».

    Антон Миранчук выступает на позиции центрального полузащитника. С сентября 2024 года он играет в швейцарском «Сьоне», где провел 25 матчей, забил 2 мяча и сделал 3 ассиста.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сливочные» начнут чемпионат с уверенной победы?
  • «Реал» Мадрид — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Венгры и азербайджанцы поразят ворота друг друга?
  • «Ференцварош» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Селтик» добьется успеха в домашней игре ЛЧ?
  • «Селтик» — «Кайрат». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 19 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ференцварош — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Селтик — Кайрат
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Пафос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Захарова — Баптист
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Химик Дзержинск — Амкар Пермь
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Космос — 2DROTS
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лис — Кудерметова
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры