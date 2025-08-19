«Оренбург» заинтересован в форварде Иване Игнатьеве

проявляет интерес к нападающему алжирской «Кабилии». Об этом сообщает «СЭ»

Алжирский клуб готов расстаться с 26-летним россиянином за 150 тыс. евро, учитывая, что его контракт истекает летом 2026 года. СМИ пишут, что сам Игнатьев не до конца адаптировался к жизни в Алжире и готов вернуться в Россию.

Ранее агент футболиста сообщил, что игрок присоединился к тренировкам «Кабилии» в общей группе.

Игнатьев выступает за алжирский клуб с февраля 2025 года, проведя 15 матчей и забив 5 голов.Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 900 тыс. евро.