    Миодраг БожовичМиодраг Божович: В матче с «Зенитом» был спартаковский футбол, который все так хотели видеть
  • 12:37
    • Ду Кейрос перешел в «Оренбург»
  • 07:53
    • Свёнтек выиграла турнир в Цинциннати
  • 08:57
    • «Галатасарай» нацелен подписать Кисляка
  • 22:50
    • Алькарас — триумфатор «Мастерса» в Цинциннати, Синнер снялся по ходу первого сета
  • 21:59
    • «Пари НН» уверенно обыграл «Динамо» Мх в РПЛ
    Все новости спорта

    «Оренбург» заинтересован в форварде Иване Игнатьеве

    РПЛ Футбол России Оренбург Трансферы
    «Оренбург» проявляет интерес к нападающему алжирской «Кабилии» Ивану Игнатьеву. Об этом сообщает «СЭ».

    Иван Игнатьев
    
    Иван Игнатьев

    Алжирский клуб готов расстаться с 26-летним россиянином за 150 тыс. евро, учитывая, что его контракт истекает летом 2026 года. СМИ пишут, что сам Игнатьев не до конца адаптировался к жизни в Алжире и готов вернуться в Россию.

    Ранее агент футболиста сообщил, что игрок присоединился к тренировкам «Кабилии» в общей группе.

    Игнатьев выступает за алжирский клуб с февраля 2025 года, проведя 15 матчей и забив 5 голов.Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 900 тыс. евро.

