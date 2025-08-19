ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Источник: «Спартак» заплатит за Куэсту 6,5 млн евро

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Трансферы РПЛ Футбол России Спартак Суперлига Турции Футбол Турции Галатасарай
    «Спартак» заплатит «Галатасараю» € 6,5 млн за переход центрального защитника Карлоса Куэсты одним платежом, об этом сообщает журналист Али Кючюк.

    Карлос Куэста
    Карлос Куэста

    Сообщается, что ещё 2 млн евро турецкий клуб может получить в виде бонуса, который характеризуется как легкодостижимый. Также говорится, что зарплата игрока будет составлять 1,9 млн евро в год.

    Куэста выступает за «Галатасарай» с февраля 2025 года, перейдя из «Гента». Всего он провел за «Галатасарай» 9 матчей. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 7 млн евро.

    Ранее появилась информация, что «красно-белые» приобретут защитника за 8,5 млн евро.

    Календарь и таблица РПЛ

    Сегодня, 19 августа, также было объявлено о переходе защитника Ильи Самошникова в «Спартак» из «Локомотива».

