Источник: «Спартак» заплатит за Куэсту 6,5 млн евро

заплатит€ 6,5 млн за переход центрального защитникаодним платежом, об этом сообщает журналист Али Кючюк.

Сообщается, что ещё 2 млн евро турецкий клуб может получить в виде бонуса, который характеризуется как легкодостижимый. Также говорится, что зарплата игрока будет составлять 1,9 млн евро в год.

Куэста выступает за «Галатасарай» с февраля 2025 года, перейдя из «Гента». Всего он провел за «Галатасарай» 9 матчей. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 7 млн евро.

Ранее появилась информация, что «красно-белые» приобретут защитника за 8,5 млн евро.

Сегодня, 19 августа, также было объявлено о переходе защитника Ильи Самошникова в «Спартак» из «Локомотива».