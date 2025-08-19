«Спартак» договорился с «Галатасараем» о переходе Куэсты

Московскийблизок к приобретению центрального защитника «Галатасарая»

По данным издания HTSpor, за 28-летнего колумбийца красно-белые выплатят 8,5 млн евро, а о сделке будет объявлено до конца этой недели. Сейчас идет согласование условий личного контракта с игроком.

Куэста выступает за «Галатасарай» с февраля 2025 года, перейдя из «Гента». Всего он провел за «Галатасарай» 9 матчей. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 7 млн евро.

Сегодня, 19 августа, также было объявлено о переходе защитника Ильи Самошникова в «Спартак» из «Локомотива».