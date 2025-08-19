«Амкал» и «Кубань-Холдинг» прошли в следующий раунд Кубка России

ФК «Амкал» Фото: globallookpress.com
«Амкал» в гостях обыграл «Калугу» — 1:0.
Единственный гол в матче забил Давил Папикян на 41-й минуте.
Футбол. Россия. Кубок
Калуга — Амкал 0:1
Гол: 0:1 Papikyan D. (41')
В следующем раунде «Амкал» сыграет против «Салюта».
В другой встрече «Кубань-Холдинг» оказался сильнее черкесского «Нарта» — 0:0, 4:3 по пен.
В игровое время команды не отличились забитыми мячами, в серии пенальти «Нарт» промахнулся дважды, «Кубань-Холдинг» все свои попытки реализовал.
Футбол. Россия. Кубок
Кубань Холдинг — Nart Cherkessk 1:0
Голы: : Panaev A. (пенальти) (1'), : Garaev R. (пенальти) (1'), : Kuskov A. (пенальти) (2'), : Popov O. (пенальти) (2'), : Kurbanov K. (пенальти) (3'), : Sapozhnikov I. (пенальти) (3'), : Fadeev N. (пенальти) (4')
В следующем раунде «Салют» сыграет против «Амкала».