«Амкал» и «Кубань-Холдинг» прошли в следующий раунд Кубка России

Завершились два матча 2-го раунда Пути регионов Кубка России.

«Амкал» в гостях обыграл «Калугу» — 1:0.

Единственный гол в матче забил Давил Папикян на 41-й минуте.

В следующем раунде «Амкал» сыграет против «Салюта».

В другой встрече «Кубань-Холдинг» оказался сильнее черкесского «Нарта» — 0:0, 4:3 по пен.

В игровое время команды не отличились забитыми мячами, в серии пенальти «Нарт» промахнулся дважды, «Кубань-Холдинг» все свои попытки реализовал.

Футбол. Россия. Кубок

Кубань Холдинг — Nart Cherkessk 1:0

Голы: : Panaev A. (пенальти) (1'), : Garaev R. (пенальти) (1'), : Kuskov A. (пенальти) (2'), : Popov O. (пенальти) (2'), : Kurbanov K. (пенальти) (3'), : Sapozhnikov I. (пенальти) (3'), : Fadeev N. (пенальти) (4')