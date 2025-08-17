Врач «Динамо»: Тюкавин занимается в общей группе уже не один микроцикл

Врачвысказался о восстановлении нападающего

«Тюкавин занимается в общей группе уже не один микроцикл. Набирает форму, кондиции, которые важны, чтобы быть готовым к игре. Он тренируется без ограничений, поэтому осталось дело за малым — провести контрольную игру и выйти в стартовом составе», — цитирует Родионова «Матч ТВ».

Тюкавину ранее диагностировали травму передней крестообразной связки по итогам матча РПЛ с «Ростовом» (1:1) еще в прошлом сезоне.

Тюкавин в сезоне‑2024/25 провел 22 матча за «Динамо», забил восемь мячей и отдал две голевые передачи.