Слишкович: Я думаю, что наша победа плюс‑минус заслуженная

Главный тренервысказался о победе в матче с(2:1).

«Тяжелая игра. Я не вспомню легкую игру в РПЛ. Любая команда может обыграть другую, это все зависит от момента или от одного игрока. Я рад, что мои ребята верили до конца. Никому никогда не было просто выиграть у "Акрона". Это очень хорошая команда с очень хорошим тренером. Я думаю, что наша победа плюс‑минус заслуженная.

В последние две недели мы начали выглядеть как команда, поэтому я спокоен. Ребята, которые выходят на поле, знают, что делать. Я не хочу тратить никакие эмоции, в футбол играют до 98 минут. Это мой характер, не хочу показывать ни негативные, ни позитивные эмоции. Я хочу, чтобы моя команда держала концентрацию до конца, сегодня это получилось», — цитирует Слишковича «Матч ТВ».

После этой игры «Акрон» с шестью очками занимает 8-е место в турнирной таблице, а «Оренбург» располагается на 12-й строчке с пятью очками.