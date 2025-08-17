1-й таймДинамо — ЦСКАОнлайн
    Слишкович: Я думаю, что наша победа плюс‑минус заслуженная

    Футбол РПЛ
    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о победе в матче с «Акроном» (2:1).

    Владимир Слишкович
    Владимир Слишкович

    «Тяжелая игра. Я не вспомню легкую игру в РПЛ. Любая команда может обыграть другую, это все зависит от момента или от одного игрока. Я рад, что мои ребята верили до конца. Никому никогда не было просто выиграть у "Акрона". Это очень хорошая команда с очень хорошим тренером. Я думаю, что наша победа плюс‑минус заслуженная.

    В последние две недели мы начали выглядеть как команда, поэтому я спокоен. Ребята, которые выходят на поле, знают, что делать. Я не хочу тратить никакие эмоции, в футбол играют до 98 минут. Это мой характер, не хочу показывать ни негативные, ни позитивные эмоции. Я хочу, чтобы моя команда держала концентрацию до конца, сегодня это получилось», — цитирует Слишковича «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После этой игры «Акрон» с шестью очками занимает 8-е место в турнирной таблице, а «Оренбург» располагается на 12-й строчке с пятью очками.

