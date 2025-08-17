Шешко против Дьёкереша: дуэль «МЮ» и «Арсенала» станет ранней проверкой для дорогостоящих форвардов

Пицца, запущенная в сэра. Жесткий подкатпротив. Фразав адрес: «Увидимся там». Столкновениепосле грубого фола. Встречиредко обходились без драматичных эпизодов.

Но помимо злости и стычек, противостояние конца 1990-х и начала 2000-х запомнилось еще и противоборством великих бомбардиров. Лучшие моменты тех лет принадлежали Тьерри Анри и Руду ван Нистелрою — двум выдающимся голеадорам, чья дуэль стала символом пятилетнего соперничества клубов.

После их ухода дерби постепенно утратило прежний накал, а главным матчем английского футбола стало противостояние «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

Но этим летом оба гранда снова сделали ставку на центрфорвардов и выложили огромные суммы за новых лидеров атаки. И в воскресенье на «Олд Траффорд» взгляды будут прикованы к Виктору Дьёкерешу и Беньямину Шешко — двум остроатакующим форвардам, от которых «МЮ» и «Арсенал» ждут прорыва на новый уровень.

Перекрестные пути

Имена Дьёкереша и Шешко весь последний год не сходили с уст болельщиков «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» — оба клуба внимательно следили за двумя самыми востребованными форвардами Европы.

Карьера Дьёкереша по-настоящему взлетела под руководством Рубена Аморима в «Спортинге», поэтому, когда португальский тренер в ноябре перебрался на «Олд Траффорд», казалось логичным, что он захочет забрать с собой и своего главного нападающего. Но вскоре выяснилось: швед готов рассматривать только клубы, способные гарантировать ему Лигу чемпионов. Это стало весомым козырем в руках «Арсенала».

При этом «канониры» сохраняли серьезный интерес и к Шешко. Его агент, Элвис Басанович, присутствовал на последнем домашнем матче сезона против «Ньюкасла», а к концу мая в прессе появились сообщения: лондонцы готовы сделать словенца новым центрофорвардом команды.

Эта новость вызвала бурю негодования в фанатской среде — многие считали, что Дьёкереш был бы более надежным вариантом, настоящей гарантией голов, а не «проектом на будущее». Но поводов для паники не оказалось: «Арсенал» в итоге согласился заплатить «Спортингу» до £63 млн (€86 млн) за 27-летнего шведа. Переломным стало решение нового спортивного директора Андреа Берты, настоявшего на выборе Дьёкереша вместо Шешко.

Шешко же остался без большого перехода в АПЛ, о котором мечтал. Тем временем «МЮ» продолжал поиски нападающего: «Челси» успел перехватить Лиама Делапа, а «Ливерпуль» подписал Юго Экитике.

«Красные дьяволы» логично вернулись к фигуре словенца, интерес к которому проявляли еще в 2019 году, когда тому было всего 16 лет, затем в 2022-м и снова в прошлом году, прежде чем в итоге приобрели Джошуа Зиркзе.

С уходом «Арсенала» с дистанции выбор для Шешко свелся к «Ньюкаслу» и «МЮ». И форвард без колебаний отдал предпочтение 20-кратным чемпионам Англии, отказавшись от шанса играть в Лиге чемпионов на «Сент-Джеймс Парк».

Недостающий элемент

И «Манчестер Юнайтед», и «Арсенал» уже давно остро нуждались в надежном центрфорварде. Именно поэтому клубы вложили столько времени и средств в привлечение новых нападающих.

Для «канониров» топовый бомбардир — это, по сути, последний недостающий элемент, чтобы окончательно собрать чемпионскую команду. Лондонцы три сезона подряд финишировали вторыми в Премьер-лиге и дошли до полуфинала Лиги чемпионов в прошлом году.

Команда Микеля Артеты обладала лучшей обороной в АПЛ — всего 34 пропущенных мяча против 41 у чемпиона «Ливерпуля». Но атакующая линия подвела: всего 69 голов — заметный спад по сравнению с 91 мячом годом ранее, когда «Арсенал» уступил титул «Манчестер Сити» всего в двух очках, и 88 голами в сезоне-2022/23.

Ни один игрок «Арсенала» не достиг двузначной отметки по голам. Сказалась и долгая травма подколенного сухожилия у Букайо Сака, выбывшего еще в декабре. Лучшим бомбардиром стал Кай Хаверц с девятью голами, но и его сезон завершился досрочно — в феврале он получил аналогичное повреждение на тренировочном сборе в Дубае. В итоге Артета был вынужден использовать на позиции нападающего центрального полузащитника Микеля Мерино до конца кампании.

Даже без классического форварда «Арсенал» редко испытывал трудности с созданием моментов. Проблемой была реализация. Именно расточительность стала одной из причин рекордных 14 ничьих в прошлом сезоне. В 12 из 18 матчей, где команда потеряла очки, их показатель ожидаемых голов (xG) оказался выше, чем у соперника.

Второй после Мбаппе

У «Арсенала» не было по-настоящему стабильного центрфорварда со времен Пьера-Эмерика Обамеянга, который забивал по 22 мяча в двух сезонах подряд — с 2018-го по 2020-й. В 2022 году клуб надеялся, что Габриэл Жезус сможет повторить подобное после перехода из «Манчестер Сити». Он действительно ярко начал первый сезон в Лондоне, но травма колена на чемпионате мира сбила его темп. В прошлом году история повторилась. В сумме за три сезона в АПЛ бразилец забил всего 18 голов.

Сделать более результативный трансфер, чем Виктор Дьёкереш, «канониры» попросту не могли. В составе «Спортинга» он отличился 97 раз в 102 матчах. В чемпионате Португалии его статистика — 39 голов, в среднем 1,25 мяча за выход в стартовом составе. Это показатель выше, чем у всего состава «Манчестер Юнайтед» вместе взятого.

В гонке за «Золотую бутсу» он занял второе место, уступив лишь Килиану Мбаппе. Причина — коэффициент чемпионата: португальская лига оценивается ниже, чем Ла Лига и другие топ-5 первенств.

Да, уровень соперников за пределами тройки лидеров Португалии действительно оставляет вопросы, но важно отметить: ни один игрок там не забивал столько голов со времен легендарного Марио Жардела в 2002 году.

«Идеальное сочетание»

Аморим предупреждал: Дьёкерешу придется адаптироваться к другой, более жесткой и физически требовательной лиге. Но новичком в английском футболе его назвать нельзя. Он перебрался в «Брайтон» еще в 20 лет, однако так и не закрепился в основе.

Зато в Чемпионшипе проявил себя ярко: сначала в аренде в «Ковентри Сити», а затем и после полноценного перехода. В сезоне он забил 21 гол, что открыло ему путь к трансферу в «Спортинг» за рекордные для клуба €24 млн (£21 млн / $28 млн).

«Он уже был в Англии, не стоит забывать об этом. Играл за "Ковентри", но не сумел пробиться в "Брайтон". И вот мы видим игрока, который знает, что такое борьба и неудачи, и который сумел вернуться», — отметил лучший бомбардир в истории «Арсенала» Тьерри Анри. — «Сейчас он уверен в себе, видно по его телу, по тому, как он изменился, как стал следить за собой. У вас есть нападающий-убийца в штрафной — цифры не врут. А у "Арсенала" есть команда, которая создает массу моментов. Это идеальное сочетание».

Если в Лондоне Дьёкереша воспринимают как недостающую деталь для первого чемпионства за 22 года или хотя бы для первого крупного трофея за последние шесть, то у Шешко в «Юнайтед» совсем иная миссия. Его пригласили, чтобы помочь клубу восстать из пепла после худшего сезона в истории АПЛ: самое низкое место в таблице, наименьшее количество очков и всего 44 гола — антирекорд за 51 год.

Однако нехватка результативности для «красных дьяволов» — не новость. Даже когда команда Эрика тен Хага финишировала третьей, она забила лишь 58 мячей. И с момента ухода сэра Алекса Фергюсона в 2013 году только один раз «Юнайтед» преодолел планку в 70 голов за сезон.

Ни один игрок клуба с тех пор не достиг отметки в 20 голов за кампанию: ближе всех был Криштиану Роналду с 18, а Маркус Рашфорд дважды останавливался на 17.

Риск, как с Хёйлунном?

В «Юнайтед» рассчитывали, что Расмус Хёйлунн станет главным форвардом клуба на долгие годы, когда в 2023 году заплатили «Аталанте» £72 млн ($92 млн), отказавшись от варианта с покупкой Гарри Кейна.

Датчанин ждал четыре месяца, чтобы забить первый гол в Премьер-лиге, и завершил дебютный сезон с 10 мячами. Но второй год оказался настоящим провалом: всего четыре гола в чемпионате и безголевой отрезок из 22 матчей во всех турнирах. Сам Хёйлунн в прошлом месяце подчеркнул: «Это был тяжелый сезон для всех нас. Я должен был сыграть лучше, все это понимают. Но футбол — командная игра».

Бывший полузащитник «МЮ» Никки Батт считает, что нападающего подвела не только его форма, но и отсутствие поддержки: «Хёйлунн оказался немного брошенным, — сказал он в интервью GOAL. — Молодой игрок пришел в огромный клуб, как "Манчестер Юнайтед", и весь груз ответственности за результат и голы сразу лег на его плечи. Это было слишком рано для него».

Батт проявил осторожность и в оценке трансфера Шешко, который обошелся клубу даже дороже, чем Хёйлунн, но при этом ни разу не забивал больше 15 голов за сезон в топ-5 лигах Европы (14 мячей в дебютном сезоне за «Лейпциг» и 13 — во втором). «Немного авантюрная сделка», — так он охарактеризовал этот переход.

Главное отличие Шешко от Хёйлунна в том, что словенец находился в поле зрения «Юнайтед» еще с 16 лет. Хёйлунн же считался поздним талантом, сумевшим оживить карьеру только в «Штурме» после того, как его отпустил «Копенгаген». Один из тренеров в его родном городе и вовсе утверждал, что он был наименее одаренным из трех братьев.

«Он войдет в историю»

Шешко выглядит куда более уверенным игроком, чем Хёйлунн, и у Аморима нет сомнений, что словенец сможет адаптироваться к «Юнайтед» и Премьер-лиге.

«Прежде всего, физически он готов — а это важнейший компонент в нашей лиге. К тому же он очень умен. Он интересуется каждой деталью, все время думает о футболе, буквально одержим им, — отметил Аморим. — Я вижу в Бене нападающего "Манчестер Юнайтед" на долгие годы. Именно поэтому мы заплатили такие большие деньги за форварда, который войдет в историю клуба».

Эти слова звучат как музыка для болельщиков «Юнайтед». Чтобы добиться успеха в клубе такого масштаба, нужны талант, уверенность и преданность делу. Первые признаки говорят о том, что у Шешко есть все это.

Пока он скорее «проект», чем готовая звезда, но проект крайне многообещающий. Первым испытанием станет воскресенье — матч против клуба, в который он, как ему казалось, должен был перейти. А напротив выйдет человек, которого «Арсенал» выбрал вместо него.

Идеальная сюжетная линия для громкой премьеры сезона. И если Шешко и Дьёкереш с первых матчей оправдают ожидания, то старое противостояние «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» получит новую дуэль форвардов, сопоставимую с легендарной битвой Анри и ван Нистелроя.