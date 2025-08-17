Гранат: ЦСКА — фаворит в матче с «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» и сборной Россииоценил шансы своего бывшего клуба в матче против ЦСКА в рамках 5-го тура РПЛ.

«Пока "Динамо" только ищет свою игру и оптимальный состав, проблемы с кадрами у них из‑за травм, а в ЦСКА уже видна рука тренера. Поэтому фаворитами назову армейцев, но в небольшой степени: все‑таки это дерби.

Если смотреть на старт чемпионата, то здесь ближе к победе ЦСКА, но, так как болею за "Динамо" и люблю эту команду, буду переживать за динамовцев. Сама игра, думаю, будет довольно вязкая. Вряд ли будет открытый футбол, поэтому не жду много голевых моментов. А от прогнозов воздержусь», — сказал Гранат «Матч ТВ».

«Динамо» сыграет с ЦСКА в воскресенье, 17 августа, начало — в 18:00 мск.