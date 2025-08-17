Динамо — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ и ставка за 3.45

17 августа в 5-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Динамо» и ЦСКА. Начало встречи — 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — ЦСКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо»

Турнирное положение: московский коллектив откровенно плохо стартовал в текущем розыгрыше российского чемпионата.

После четырех туров динамовцы имеют в своем активе 5 очков и занимают 9-е место в таблице РПЛ.

За это время москвичи смогли трижды поразить ворота соперника и столько же раз пропустили в свои.

Последние матчи: среди недели команда из столицы России крупно проиграла «Краснодару» (0:4) в Кубке страны.

До этого «бело-голубые» сыграли вничью с «Сочи» (1:1) и уступили «Краснодару» (0:1).

Календарь и таблица РПЛ

Перед этим в чемпионате столичный коллектив выиграл у «Ростова» (1:0) и поделили очки с «Балтикой» (1:1).

Не сыграют: травмированы в команде из Москвы Артур Гомес, Луис Чавес и Константин Тюкавин.

Состояние команды: летом в команду пришел Валерий Карпин, но он пока что не оправдывает надежд. «Динамо» явно провалило старт сезона и будет крайне сложно наверстать упущенное.

Конечно, «Динамо» с таким составом и тренером должно бороться за тройку сильнейших, но если провалит еще несколько игр, то может погрязнуть во второй половине турнирной таблицы.

ЦСКА

Турнирное положение: команда из Москвы более удачно стартовала в новом сезоне российского чемпионата.

«Красно-синие» смогли набрать 8 очков и идут на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ.

Москвичи за четыре матча забили целых восемь мячей, а пропустили всего три.

Последние матчи: во вторник московский коллектив проиграл по пенальти «Акрону» в национальном Кубке.

До этого в чемпионате страны команда из столицы России разгромила «Рубин» (5:1) и сыграла вничью с «Зенитом» (1:1).

Перед этим же «армейцы» победили «Ахмат» (2:1) и поделили очки с «Оренбургом» (0:0).

Не сыграют: в столичном коллективе травмированы Родриго Вильягра и Артем Шуманский.

Состояние команды: подопечные Фабио Челестини показывают свою игру, которая приносит результат. Безусловно, ЦСКА мог стартовать лучше, но и так результат не является плохим. Москвичи точно будут вести борьбу за тройку сильнейших.

Уже можно говорить, что летняя смена тренера прошла бесследно. ЦСКА как показывал хорошую игру, так ее и показывает, являясь одним из фаворитов сезона РПЛ.

Прогноз Валерия Масалитина

Последний чемпион СССР в составе ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru оценил шансы своей бывшей команды в матче 5-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА.

Армейцы смотрятся покрепче, хотя еще до конца не нашли свою игру. Определенной сплоченности не хватает. Слишком большая нагрузка выпадает на Кисляка и Глебова — совсем молодых еще ребят. У Алвеша было много потерь на Кубок в Перми, а равноценной замены им нет. Вместо Алеррандро сыграет Мусаев — это не проблема. С положением «Динамо», конечно, не сравнить. Им вообще отступать некуда. Чудовищные голы с «Краснодаром» привезли Кутицкий и вратарь. Значит, надо проще играть пока, как Викарио вчера, делать то, что умеешь. Вообще стоило посмотреть у «Тоттенхэма», как действовать без не вынужденных потерь, выходом через короткую передачу, подборами и максимальной заряженностью на каждый эпизод, как принимать удары на себя. Но кто-то решил поставить матч на то время, что не посмотришь. Осипенко обязан сыграть, раз здоров, но он еще не привык к новым партнерам. Бителло скис, что его не продали, особенно после отъезда Карраскаля. Карпин — заложник этой ситуации, поэтому после матча выглядел таким растерянным. В прошлом чемпионате была самая результативная команда, а сейчас за четыре игры — три гола. Может, рискнуть в высокий прессинг с ЦСКА сыграть? Другого шанса не вижу. 2:1 в пользу ЦСКА. Валерий Масалитин

Статистика для ставок

«Динамо» не может победить на протяжении 3 матчей

ЦСКА не проигрывает 13 матчей подряд

В последней очной игре «Динамо» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 0:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.45, а победа ЦСКА — в 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: команды можно назвать равными, поэтому высока вероятность, что в дерби победителя не будет.

Ставка: ничья за 3.45.

Прогноз: игра будет важная и без права на ошибку, поэтому команды вполне могут не пробить тотал.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.