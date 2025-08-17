Динамо — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ и ставка за 3.45

Динамо
ЦСКА
«Динамо»
Турнирное положение: московский коллектив откровенно плохо стартовал в текущем розыгрыше российского чемпионата.
После четырех туров динамовцы имеют в своем активе 5 очков и занимают 9-е место в таблице РПЛ.
Динамо — ЦСКА: коэффициенты букмекеров
За это время москвичи смогли трижды поразить ворота соперника и столько же раз пропустили в свои.
Последние матчи: среди недели команда из столицы России крупно проиграла «Краснодару» (0:4) в Кубке страны.
До этого «бело-голубые» сыграли вничью с «Сочи» (1:1) и уступили «Краснодару» (0:1).
Перед этим в чемпионате столичный коллектив выиграл у «Ростова» (1:0) и поделили очки с «Балтикой» (1:1).
Не сыграют: травмированы в команде из Москвы Артур Гомес, Луис Чавес и Константин Тюкавин.
Состояние команды: летом в команду пришел Валерий Карпин, но он пока что не оправдывает надежд. «Динамо» явно провалило старт сезона и будет крайне сложно наверстать упущенное.
Конечно, «Динамо» с таким составом и тренером должно бороться за тройку сильнейших, но если провалит еще несколько игр, то может погрязнуть во второй половине турнирной таблицы.
ЦСКА
Турнирное положение: команда из Москвы более удачно стартовала в новом сезоне российского чемпионата.
«Красно-синие» смогли набрать 8 очков и идут на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ.
Москвичи за четыре матча забили целых восемь мячей, а пропустили всего три.
Последние матчи: во вторник московский коллектив проиграл по пенальти «Акрону» в национальном Кубке.
До этого в чемпионате страны команда из столицы России разгромила «Рубин» (5:1) и сыграла вничью с «Зенитом» (1:1).
Перед этим же «армейцы» победили «Ахмат» (2:1) и поделили очки с «Оренбургом» (0:0).
Не сыграют: в столичном коллективе травмированы Родриго Вильягра и Артем Шуманский.
Состояние команды: подопечные Фабио Челестини показывают свою игру, которая приносит результат. Безусловно, ЦСКА мог стартовать лучше, но и так результат не является плохим. Москвичи точно будут вести борьбу за тройку сильнейших.
Уже можно говорить, что летняя смена тренера прошла бесследно. ЦСКА как показывал хорошую игру, так ее и показывает, являясь одним из фаворитов сезона РПЛ.
Прогноз Валерия Масалитина
Последний чемпион СССР в составе ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru оценил шансы своей бывшей команды в матче 5-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА.
Статистика для ставок
- «Динамо» не может победить на протяжении 3 матчей
- ЦСКА не проигрывает 13 матчей подряд
- В последней очной игре «Динамо» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 0:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.45, а победа ЦСКА — в 2.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.
Прогноз: команды можно назвать равными, поэтому высока вероятность, что в дерби победителя не будет.
Ставка: ничья за 3.45.
Прогноз: игра будет важная и без права на ошибку, поэтому команды вполне могут не пробить тотал.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.