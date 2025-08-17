Динамо — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ и ставка за 3.45

1-й таймТоттенхэм — БернлиОнлайн
  • Прогнозы на футбол
    •
    •
    •
    Прогноз и ставки на «Динамо» — ЦСКА
    Игорь Акинфеев (ЦСКА)
    17 августа в 5-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Динамо» и ЦСКА. Начало встречи — 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — ЦСКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Премьер-лига 17 Августа 2025 года

    Динамо

  • Москва
    •  Динамо 18:00 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    «Динамо»

    Турнирное положение: московский коллектив откровенно плохо стартовал в текущем розыгрыше российского чемпионата.

    После четырех туров динамовцы имеют в своем активе 5 очков и занимают 9-е место в таблице РПЛ.

    Динамо — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    За это время москвичи смогли трижды поразить ворота соперника и столько же раз пропустили в свои.

    Последние матчи: среди недели команда из столицы России крупно проиграла «Краснодару» (0:4) в Кубке страны.

    До этого «бело-голубые» сыграли вничью с «Сочи» (1:1) и уступили «Краснодару» (0:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    Перед этим в чемпионате столичный коллектив выиграл у «Ростова» (1:0) и поделили очки с «Балтикой» (1:1).

    Не сыграют: травмированы в команде из Москвы Артур Гомес, Луис Чавес и Константин Тюкавин.

    Состояние команды: летом в команду пришел Валерий Карпин, но он пока что не оправдывает надежд. «Динамо» явно провалило старт сезона и будет крайне сложно наверстать упущенное.

    Конечно, «Динамо» с таким составом и тренером должно бороться за тройку сильнейших, но если провалит еще несколько игр, то может погрязнуть во второй половине турнирной таблицы.

    ЦСКА

    Турнирное положение: команда из Москвы более удачно стартовала в новом сезоне российского чемпионата.

    «Красно-синие» смогли набрать 8 очков и идут на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ.

    • Москвичи за четыре матча забили целых восемь мячей, а пропустили всего три.

    Последние матчи: во вторник московский коллектив проиграл по пенальти «Акрону» в национальном Кубке.

    До этого в чемпионате страны команда из столицы России разгромила «Рубин» (5:1) и сыграла вничью с «Зенитом» (1:1).

    Перед этим же «армейцы» победили «Ахмат» (2:1) и поделили очки с «Оренбургом» (0:0).

    Не сыграют: в столичном коллективе травмированы Родриго Вильягра и Артем Шуманский.

    Состояние команды: подопечные Фабио Челестини показывают свою игру, которая приносит результат. Безусловно, ЦСКА мог стартовать лучше, но и так результат не является плохим. Москвичи точно будут вести борьбу за тройку сильнейших.

    Уже можно говорить, что летняя смена тренера прошла бесследно. ЦСКА как показывал хорошую игру, так ее и показывает, являясь одним из фаворитов сезона РПЛ.

    Прогноз Валерия Масалитина

    Последний чемпион СССР в составе ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru оценил шансы своей бывшей команды в матче 5-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА.

  • Армейцы смотрятся покрепче, хотя еще до конца не нашли свою игру. Определенной сплоченности не хватает. Слишком большая нагрузка выпадает на Кисляка и Глебова — совсем молодых еще ребят. У Алвеша было много потерь на Кубок в Перми, а равноценной замены им нет. Вместо Алеррандро сыграет Мусаев — это не проблема. С положением «Динамо», конечно, не сравнить. Им вообще отступать некуда. Чудовищные голы с «Краснодаром» привезли Кутицкий и вратарь. Значит, надо проще играть пока, как Викарио вчера, делать то, что умеешь. Вообще стоило посмотреть у «Тоттенхэма», как действовать без не вынужденных потерь, выходом через короткую передачу, подборами и максимальной заряженностью на каждый эпизод, как принимать удары на себя. Но кто-то решил поставить матч на то время, что не посмотришь. Осипенко обязан сыграть, раз здоров, но он еще не привык к новым партнерам. Бителло скис, что его не продали, особенно после отъезда Карраскаля. Карпин — заложник этой ситуации, поэтому после матча выглядел таким растерянным. В прошлом чемпионате была самая результативная команда, а сейчас за четыре игры — три гола. Может, рискнуть в высокий прессинг с ЦСКА сыграть? Другого шанса не вижу. 2:1 в пользу ЦСКА.
  • Валерий Масалитин

    • Статистика для ставок

    • «Динамо» не может победить на протяжении 3 матчей

    • ЦСКА не проигрывает 13 матчей подряд

    • В последней очной игре «Динамо» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 0:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.45, а победа ЦСКА — в 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: команды можно назвать равными, поэтому высока вероятность, что в дерби победителя не будет.

    Ставка: ничья за 3.45.

    Прогноз: игра будет важная и без права на ошибку, поэтому команды вполне могут не пробить тотал.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.

