    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 1-го тура Английской Премьер Лиги

    Футбол Футбол Англии Вулверхэмптон Манчестер Сити
    Игроки «Вулверхэмптона» и «Манчестер Сити»
    Игроки «Вулверхэмптона» и «Манчестер Сити»
    В субботу, 16 августа, «Вулверхэмптон» примет «Манчестер Сити» в рамках 1-го тура Английской Премьер Лиги по футболу. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

    Ход игры

    2' «Сити» взяли мяч под контроль, и уже первый угловой заработали.

    1' «Вулверхэмптон» начал с центра поля, поехали!

    До матча

    19:27 Команды появляются на поле, скоро матч начнётся!

    19:20 В Вулверхэмптоне ясно, 23 градуса тепла, осадков не ожидается. Отличная футбольная погода.

    19:10 Матч пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне, вмещающем
    34624 зрителей.

    19:00 Главным арбитром матча будет Джарред Джиллетт из Австралии.

    Стартовые состав команд

    «Вулверхэмптон»: Жозе Са, Доэрти, Агбаду, Тоти, Хувер, Вольфе, Гомес, Триндаде, Беллегард, Мунеци, Ларсен.

    «Манчестер Сити»: Траффорд, Диаш, Аит-Нури, Льюис, Стоунз, Силва, Рейндерс, Гонсалес, Бобб, Доку, Холанд.

    «Вулверхэмптон»

    «Волки» минувший сезон провели не самым лучшим образом и заняли 16-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» провел четыре контрольные встречи, где потерпел три поражения и однажды сыграл вничью. свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» проиграли «Сельте» (0:1). До того команда была бита «Жироной» (1:2) и «Лансом» (1:3). «Вулверхэмптон» в последний раз одержал победу еще в прошлом сезоне, победив в матче 34-го тура «Лестер». Всего на протяжении восьми встреч «волки» не могут одержать победу.

    «Вулверхэмптон» крайне плохо провел конец прошлого сезона и в межсезонье выступил не лучшим образом. Для «волков» уже будет чудом остаться в АПЛ по итогам нового сезона. Травмированных в команде нет.

    «Манчестер Сити»

    «Горожане» предыдущий чемпионат провели совсем не так, как желали, но заняли итоговое 3-е место в АПЛ. «Манчестер Сити» участвовал на Клубном чемпионате мира, где выбыл на стадии 1/8 финала турнира от «Аль-Хиляля». Команда Пепа Гвардиолы сыграла один «товарняк» перед началом сезона и одержала в нем победу. Предыдущий матч «Сити» провел успешно — в гостях был обыгран «Палермо»(3:0). В последних пяти матчах «Ман Сити» одержал четыре победы и потерпел одно поражение.

    «Горожане» хоть и находятся в процессе перестройки, но команды заметно слабее себя по уровню способна переиграть. Вряд ли «Сити» можно назвать фаворитом предстоящего сезона АПЛ, но подопечные Пепа Гвардиолы все равно являются грозной силой в английском футболе. Из потерь, отметим Родри, который восстанавливается от травмы, полученной в матче против «Аль-Хиляля».

    Личные встречи

    В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Английской Премьер Лиги. Обе игры завершились в пользу «горожан»: в Манчестере они победили со счётом 1:0, а на выезде 2:1.

    За всю историю команды встречались 132 раза. 56 раз победил «Манчестер Сити», 49 раз «Вулверхэмптон», оставшиеся 27 игр завершились вничью.

