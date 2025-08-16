Вулверхэмптон — Манчестер Сити: прогноз и ставка на матч АПЛ за 1.84

Вулверхэмптон
Манчестер Сити
«Вулверхэмптон»
Турнирное положение: «Волки» минувший сезон провели не самым лучшим образом и заняли 16-е место в турнирной таблице АПЛ.
«Вулверхэмптон» провел четыре контрольные встречи, где потерпел три поражения и однажды сыграл вничью.
Вулверхэмптон — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» проиграли «Сельте» (0:1).
До того команда была бита «Жироной» (1:2) и «Лансом» (1:3).
«Вулверхэмптон» в последний раз одержал победу еще в прошлом сезоне, победив в матче 34-го тура «Лестер». Всего на протяжении восьми встреч «волки» не могут одержать победу.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Вулверхэмптон» крайне плохо провел конец прошлого сезона и в межсезонье выступил не лучшим образом. Для «волков» уже будет чудом остаться в АПЛ по итогам нового сезона.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «Горожане» предыдущий чемпионат провели совсем не так, как желали, но заняли итоговое 3-е место в АПЛ.
«Манчестер Сити» участвовал на Клубном чемпионате мира, где выбыл на стадии 1/8 финала турнира от «Аль-Хиляля». Команда Пепа Гвардиолы сыграла один «товарняк» перед началом сезона и одержала в нем победу.
Последние матчи: предыдущий матч «Сити» провел успешно — в гостях был обыгран «Палермо»(3:0).
В последних пяти матчах «Ман Сити» одержал четыре победы и потерпел одно поражение.
Не сыграют: Родри восстанавливается от травмы, полученной в матче против «Аль-Хиляля».
Состояние команды: «Горожане» хоть и находятся в процессе перестройки, но команды заметно слабее себя по уровню способна переиграть.
Вряд ли «Сити» можно назвать фаворитом предстоящего сезона АПЛ, но подопечные Пепа Гвардиолы все равно являются грозной силой в английском футболе.
Статистика для ставок
- «Ман Сити» победил в четырех из пяти очных встреч
- «Вулверхэмптон» в последних пяти матчах не забивает больше одного гола
- «Волки» не выигрывали с конца апреля
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в 5.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.21/strong>.
Прогноз: «Манчестер Сити» выглядит более подготовленным к сезону и наверняка без особых проблем одержит победу с разницей в два и более мяча.
Ставка: Фора «Манчестер Сити» -1 за 1.84.
Прогноз: Вряд ли получится обоюдоострая игра, где обе команды забьют. Испытывающий проблемы в атаке «Вулверхэмптон» начнет сезон в АПЛ без забитых мячей.
Ставка: Обе забьют — Нет за 1.99
Прогноз: «Манчестер Сити» выглядит более подготовленным к сезону и наверняка без особых проблем одержит победу с разницей в два и более мяча.
Ставка: Фора «Манчестер Сити» -1 за 1.84.
Прогноз: Вряд ли получится обоюдоострая игра, где обе команды забьют. Испытывающий проблемы в атаке «Вулверхэмптон» начнет сезон в АПЛ без забитых мячей.
Ставка: Обе забьют — Нет за 1.99