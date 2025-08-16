Вулверхэмптон — Манчестер Сити: прогноз и ставка на матч АПЛ за 1.84

16 августа в 1-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вулверхэмптон» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Волки» минувший сезон провели не самым лучшим образом и заняли 16-е место в турнирной таблице АПЛ.

«Вулверхэмптон» провел четыре контрольные встречи, где потерпел три поражения и однажды сыграл вничью.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» проиграли «Сельте» (0:1).

До того команда была бита «Жироной» (1:2) и «Лансом» (1:3).

«Вулверхэмптон» в последний раз одержал победу еще в прошлом сезоне, победив в матче 34-го тура «Лестер». Всего на протяжении восьми встреч «волки» не могут одержать победу.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Вулверхэмптон» крайне плохо провел конец прошлого сезона и в межсезонье выступил не лучшим образом. Для «волков» уже будет чудом остаться в АПЛ по итогам нового сезона.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» предыдущий чемпионат провели совсем не так, как желали, но заняли итоговое 3-е место в АПЛ.

«Манчестер Сити» участвовал на Клубном чемпионате мира, где выбыл на стадии 1/8 финала турнира от «Аль-Хиляля». Команда Пепа Гвардиолы сыграла один «товарняк» перед началом сезона и одержала в нем победу.

Последние матчи: предыдущий матч «Сити» провел успешно — в гостях был обыгран «Палермо»(3:0).

В последних пяти матчах «Ман Сити» одержал четыре победы и потерпел одно поражение.

Не сыграют: Родри восстанавливается от травмы, полученной в матче против «Аль-Хиляля».

Состояние команды: «Горожане» хоть и находятся в процессе перестройки, но команды заметно слабее себя по уровню способна переиграть.

Вряд ли «Сити» можно назвать фаворитом предстоящего сезона АПЛ, но подопечные Пепа Гвардиолы все равно являются грозной силой в английском футболе.

Статистика для ставок

«Ман Сити» победил в четырех из пяти очных встреч

«Вулверхэмптон» в последних пяти матчах не забивает больше одного гола

«Волки» не выигрывали с конца апреля

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в 5.80.