    Жоао ВикторКарнавал в ЦСКА. На смену Роше «армейцы» берут Жоао Виктора NHL 26NHL 26: Тактика, хоккей 3х3 и еще два аспекта, нуждающихся в пересмотре Томас МюллерНе только Майами. Как клубы MLS заманивают звезд в небольшие города
  • 07:10
    • Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати
  • 23:31
    • Синнер разгромил Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
  • 00:38
    • «Хиберниан» и «Олимпия» вышли в следующий раунд Лиги конференций
  • 23:58
    • «АЕК» из Ларнаки и «Панатинаикос» вышли в следующий раунд Лиги Европы
  • 23:27
    • «Брага» вышла в раунд плей-офф Лиги Европы
  • 22:54
    • «ФКСБ», «Маккаби» Т-А, «Утрехт» и «Линкольн» вышли в следующий раунд Лиги Европы
  • 22:42
    • «ПАОК» вышел в следующий раунд Лиги Европы
    «Манчестер Сити» начнет сезон в АПЛ с уверенной победы?

    Вулверхэмптон — Манчестер Сити: прогноз и ставка на матч АПЛ за 1.84

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Манчестер Сити Прогнозы на Вулверхэмптон Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»
    Эрлинг Холанн
    16 августа в 1-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вулверхэмптон» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Августа 2025 года

    Вулверхэмптон

  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 19:30 Манчестер Сити

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: «Волки» минувший сезон провели не самым лучшим образом и заняли 16-е место в турнирной таблице АПЛ.

    «Вулверхэмптон» провел четыре контрольные встречи, где потерпел три поражения и однажды сыграл вничью.

    Вулверхэмптон — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» проиграли «Сельте» (0:1).

    До того команда была бита «Жироной» (1:2) и «Лансом» (1:3).

    «Вулверхэмптон» в последний раз одержал победу еще в прошлом сезоне, победив в матче 34-го тура «Лестер». Всего на протяжении восьми встреч «волки» не могут одержать победу.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Вулверхэмптон» крайне плохо провел конец прошлого сезона и в межсезонье выступил не лучшим образом. Для «волков» уже будет чудом остаться в АПЛ по итогам нового сезона.

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: «Горожане» предыдущий чемпионат провели совсем не так, как желали, но заняли итоговое 3-е место в АПЛ.

    «Манчестер Сити» участвовал на Клубном чемпионате мира, где выбыл на стадии 1/8 финала турнира от «Аль-Хиляля». Команда Пепа Гвардиолы сыграла один «товарняк» перед началом сезона и одержала в нем победу.

  • Дискриминация по возрасту: топ-10 игроков АПЛ, которых списали раньше времени
  • Эти футболисты стали жертвами нового культа возраста
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий матч «Сити» провел успешно — в гостях был обыгран «Палермо»(3:0).

    В последних пяти матчах «Ман Сити» одержал четыре победы и потерпел одно поражение.

    Не сыграют: Родри восстанавливается от травмы, полученной в матче против «Аль-Хиляля».

    Состояние команды: «Горожане» хоть и находятся в процессе перестройки, но команды заметно слабее себя по уровню способна переиграть.

    Вряд ли «Сити» можно назвать фаворитом предстоящего сезона АПЛ, но подопечные Пепа Гвардиолы все равно являются грозной силой в английском футболе.

    Статистика для ставок

    • «Ман Сити» победил в четырех из пяти очных встреч

    • «Вулверхэмптон» в последних пяти матчах не забивает больше одного гола

    • «Волки» не выигрывали с конца апреля

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в 5.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.21/strong>.

    Прогноз: «Манчестер Сити» выглядит более подготовленным к сезону и наверняка без особых проблем одержит победу с разницей в два и более мяча.

    Ставка: Фора «Манчестер Сити» -1 за 1.84.

    Прогноз: Вряд ли получится обоюдоострая игра, где обе команды забьют. Испытывающий проблемы в атаке «Вулверхэмптон» начнет сезон в АПЛ без забитых мячей.

    Ставка: Обе забьют — Нет за 1.99

    Вулверхэмптон — Манчестер Сити: прогноз и ставка за 1.84, статистика, коэффициенты матча 16.08.202519:30. «Манчестер Сити» начнет сезон в АПЛ с уверенной победы?
