«Барселона» разгромила «Мальорку» в первом туре Примеры

Ламин Ямаль Фото: globallookpress.com
Рафинья, Ферран Торрес и Ламин Ямаль стали авторами забитых мячей в этой игре.
Отметим, что еще в первом тайме хозяева остались вдевятером из-за удалений Ману Морланеса и Ведата Мурики.
Футбол. Испания. Ла Лига
Мальорка — Барселона 0:2
Голы: 0:1 Рафаэл Диас (7'), 0:2 Ферран Торрес (23'), 0:3 Ламин Ямаль (90 + 4') Мальорка: Доминик Грейф, Матеу Морей (Омар Маскарель, 46'), Мартин Вальент, Антонио Раильо, Хоан Мохика (Антонио Латорре, 90'), Мануэль Морланес, Антонио Санчес, Такума Асано (Матео Джозеф, 46'), Пабло Торре (Дани Родригес, 46'), Серхи Дардер (Хан Салас, 83'), Ведат Мурики Барселона: Жоан Гарсия, Алекс Бальде (Jofre Torrents, 68'), Пау Кубарси (Гави, 68'), Рональд Араухо, Эрик Гарсия, Фермин Лопес (Даниэль Ольмо, 46'), Френки де Йонг, Ферран Торрес (Маркус Рашфорд, 68'), Рафаэл Диас (Жюль Кунде, 77'), Ламин Ямаль, Педри Предупреждения: Матеу Морей (9'), Мануэль Морланес (24'), Jagoba Arrasate (26'), Мануэль Морланес (33'), Пабло Торре (42'), Рафаэл Диас (45 + 7') Удаление: Ведат Мурики (39')
В следующем туре «Барселона» 23 августа на выезде сыграет против «Леванте», а «Мальорка» в этот же день в родных стенах сразится с «Сельтой».