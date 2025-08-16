Булыкин высказался о ничьей между «Спартаком» и «Зенитом» в матче РПЛ

Бывший футболист сборной Россииподелился мнением о ничейном результате в матче 5-го тура РПЛ между(2:2).

«По качеству футбола, показанного в матче "Спартак" — "Зенит", ещё есть куда расти, но по интриге и результату эта игра понравилась всем болельщикам. Ничья скорее пошла в пользу "Зенита", ведь команда играла в меньшинстве и был нереализованный пенальти. Ажиотаж вокруг этого матча был сильным, так как тренерские позиции обоих наставников пошатываются из-за неудачных результатов на старте сезона.

Не думаю, что после матча произойдёт тренерская отставка — у Станковича и Семака две-три игры в запасе. Маловероятно, что поражение "Спартака" или "Зенита" что-то бы кардинально изменило. В любом случае у тренеров остался шанс исправиться», — сказал Булыкин Чемпионату.

После этого матча «Спартак» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 5-ю очками в активе. «Зенит» — на 8-й позиции (6 баллов).