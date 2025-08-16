2-й таймМальорка — БарселонаОнлайн
    Ламин Ямаль («Барселона»)«Мальорка» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция
    Булыкин высказался о ничьей между «Спартаком» и «Зенитом» в матче РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Зенит
    Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о ничейном результате в матче 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:2).

    Дмитрий Булыкин
    Дмитрий Булыкин

    «По качеству футбола, показанного в матче "Спартак" — "Зенит", ещё есть куда расти, но по интриге и результату эта игра понравилась всем болельщикам. Ничья скорее пошла в пользу "Зенита", ведь команда играла в меньшинстве и был нереализованный пенальти. Ажиотаж вокруг этого матча был сильным, так как тренерские позиции обоих наставников пошатываются из-за неудачных результатов на старте сезона.

    Не думаю, что после матча произойдёт тренерская отставка — у Станковича и Семака две-три игры в запасе. Маловероятно, что поражение "Спартака" или "Зенита" что-то бы кардинально изменило. В любом случае у тренеров остался шанс исправиться», — сказал Булыкин Чемпионату.

  • «Спартак» — «Зенит» 2:2. Онлайн, прямая трансляция
  • «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» в 5-м туре РПЛ
  • Сегодня

    • После этого матча «Спартак» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 5-ю очками в активе. «Зенит» — на 8-й позиции (6 баллов).

