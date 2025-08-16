«Спартак» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция

Ход игры
7' Выше ворот пробил Барко! С лёта после передачи с фланга решился на удар, не попал.
6' Барко готовился бить из-за штрафной, но арбитр остановил игру, Энрике лежал у своей штрафной.
4' Не получилось пробить после подачи у игроков Зенита — но контратаку Спартака смогли остановить.
3' Первый угловой в матче заработал Луис Энрике! Бабич выбил у него мяч.
2' Кассьерра сбил Максименко в прессинге — не сразу смог подняться кипер Спартака.
1' Спартак начал с центра поля, поехали!
Перед матчем
17:30 Команды на поле, буквально минута до дерби!
17:25 Почти полностью заполнен стадион, несколько минут предматчевого шоу — и матч тура стартует!
17:10 С тренерской перспективы сегодняшнее дерби тоже невероятно важно. После откровенно вялого старта как от Станковича, так и от Семака, победа в дерби обеспечит огромный кредит доверия — как минимум, на осень.
И если в случае Сергея Семака об увольнении речь, скорее, не идёт, то позиции Деяна Станковича с самого старта сезона очень нестабильны.
16:55 Почти сразу же на поле появились и гости — под ожидаемый свист трибун.
16:50 Футболисты Спартака уже на разминке, около 40 минут до старта!
16:40 Деян Станкович, видимо, выбрал такую же расстановку, как против «Локомотива» в прошлом туре. Только вместо Солари с первых минут Денисов, а в атаке Угальде вместо Гарсии.
У «Зенита» тоже не без сюрпризов. В воротах Адамов, а не Латышонок (про повреждение ничего не известно), а в атаке Матео Кассьерра, а не Гонду или Соболев.
16:30 Ровно час остаётся до главного матча тура и всей летней части РПЛ! Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:
«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Литвинов, Денисов, Барко, Маркиньос, Умяров, Мартинс, Жедсон, Угальде.
«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Дркушич, Алип, Мантуан, Барриос, Вендел, Жерсон, Энрике, Педро, Кассьерра.
«Спартак»
«Красно-белые» стартовали с победы над махачкалинским «Динамо», но затем серия неудач оголила кризис. Поражения от «Балтики» и «Локомотива», ничья с «Акроном» и неудача в кубке против махачкалинцев — всё это поставило Деяна Станковича под серьёзное давление.
Тренер активно ротирует игроков, но пока не нашёл оптимальную схему. Против «Зенита» ожидается возвращение к основному составу. Особое внимание будет уделено правому флангу обороны, где возможен выход Даниила Денисова для сдерживания подключений Дугласа Сантоса.
Острая тема — атака. Ни один из номинальных форвардов ещё не забивал в чемпионате. Манфред Угальде потерял форму, Антон Заболотный отметился удалением, а Ливай Гарсия после травмы пока не оправдывает ожиданий. В условиях кризиса голов «Спартаку» приходится ждать скорее от полузащитников.
«Зенит»
Сергей Семак столкнулся с редкой для своей команды ситуацией: всего одна победа в четырёх турах и уже семь потерянных очков. Проблемы проявились в ничьих с «Рубином» и ЦСКА и поражении от «Ахмата». Кубок России пока удаётся лучше, но в РПЛ ситуация тревожная.
Семак продолжает искать оптимальный вариант. Вратарь Евгений Латышонок — единственная стабильная фигура, а в обороне возможны новые перестановки из-за травмы Нино. Вендел лишь недавно восстановился, а в атаке тренер использует ротацию, не находя идеальной тройки.
В 2025 году «Зенит» в гостях не выигрывал у прямых конкурентов. Команда потеряла уверенность в топ-встречах, а статистика игр в Москве против «Спартака» тоже не на стороне питерцев. При этом Семак рассчитывает на левый фланг, где у москвичей постоянная ротация. Здесь главная роль достанется Андрею Мостовому.
