    Франко МастантуоноРекордный трансфер «Ривера» в Европу. Как «Реал» победил в гонке за Мастантуоно Джек ГрилишГрилиш и «Эвертон»: аренда, которая должна вернуть лучшую версию Джека Джованни РейнаЦена ожидания. Почему Рейна до сих пор не ушел из «Боруссии»
    Определят ли «Спартак» и «Зенит» сильнейшего?

    Спартак — Зенит: прогноз и ставка на РПЛ за 3.20

    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Зенит»
    Александр Соболев («Зенит»)
    16 августа в 5-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Спартак» и «Зенит». Начало встречи — 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Зенит», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Премьер-лига 16 Августа 2025 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 17:30 Зенит

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    «Спартак»

    Турнирное положение: москвичи откровенно провалили старт текущего сезона российского чемпионата.

    В настоящий момент у команды из столицы России 4 очка и всего 11-е место в таблице РПЛ.

    Спартак — Зенит: коэффициенты букмекеров

    За 4 матча московский коллектив смог забить всего 4 мяча, а вот пропустил целых 8.

    Последние матчи: среди недели «народная команда» по пенальти проиграла махачкалинскому «Динамо» в Кубке России (1:!).

    До этого в чемпионате страны команда из Москвы уступила «Локомотиву» (2:4) и сыграла вничью с «Акроном» (1:1).

    Перед этим же «красно-белые» крупно проиграли «Балтике» (0:3), но выиграли у махачкалинского «Динамо» (1:0).

    Не сыграют: травмировал в столичной команде Тео Бонгонда.

    Состояние команды: старт сезона для «Спартака» можно назвать только одним словом — провал. Не зря уже ходят слухи о возможной отставке Деяна Станковича с поста наставника команды. 4 очка в стартовых 4 турах это худший показатель команды за последние много лет.

    Конечно, «Спартак» должен нагнать по ходу сезона и быть минимум в топ-6, поскольку состав у команды сильный, но вот в плане борьбы за золотые медали будет крайне сложно.

    «Зенит»

    Турнирное положение: питерцы тоже провалили, как для себя, стартовые четыре тура нового сезона.

    Команда с берегов Невы набрала всего 5 очков и располагается на 8 месте в турнирной таблице.

  • «Спартак» в свободном падении: спаслись в основное время и проиграли по пенальти махачкалинскому «Динамо»
  • Деян Станкович ушёл с трибуны в концовке матча
  • 13/08/2025

    • Питерский коллектив и забил, и пропустил по пять мячей в стартовых четырех турах.

    Последние матчи: в Кубке России зенитовцы уже успели победить «Рубин» (3:0) и «Ахмат» (2:1).

    А вот в последних турах чемпионата коллектив из Санкт-Петербурга проиграл «Ахмату» (0:1) и сыграл вничью с ЦСКА (1:1).

    До этого же «сине-бело-голубые» также поделили очки с «Рубином» (2:2) и выиграли у «Ростова» (2:1).

    Не сыграют: травмированы Вячеслав Караваев и Богдан Москвичев.

    Состояние команды: подопечные Сергея Семака явно находятся в каком-то кризисе. «Зенит» здорово укрепился, но при этом результат отсутствует, а игра является крайне не зрелищной.

    Если все так пойдет и дальше, то «Зенит» может забыть о чемпионском титуле, но пока что все равно питерцы считаются основными претендентами на золотые медали. Все точки расставят ближайшие пять-шесть туров.

    Прогноз Валерия Масалитина

    Прославленный форвард Валерий Масалитин, успевший и в «Спартаке» за 7 матчей забить пять мячей, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru дал неожиданный прогноз на центральный матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит»:

  • Станкович и Семак полностью поменяли составы на Кубок. Но если у одного еще есть время на маневры, то у другого нет. Чемодан — вокзал и далее со всеми остановками. Почему в обороне плохо играют, почему Угальде не забивает — вопросы к нему. «Спартак» потратил уйму денег, а результата нет. Для него вообще может быть последняя попытка. Ушел с трибуны — нервы. Но вроде бы ребята за него. Конечно, ненормально для «Спартака», что вся игра строится через Заболотного. «Зенит» сыграет с Кассьеррой в атаке. Луиса Энрике, думаю, берегли специально к этой игре. Все ждут, когда за эти деньги заиграют Жедсон и Жерсон. Но первый просто дает объем работы, не больше Пруцева — не лидер, не в помощь Барко. А второй явно не готов физически. Обученный, с мячом работает, хорошая левая нога, но нужны максимальные скорости. А «Зенит» посмотришь — там заслуженные пешеходы все. Не сказал бы, что игроки классом выше спартаковских. Думаю, игра будет развиваться с переменным успехом, в основном с борьбой за инициативу в центре поля. Вообще равные шансы. Предскажу, что будет удаление.
  • Валерий Масалитин

    • Статистика для ставок

    • «Спартак» выиграл только 1 из последних 5 матчей

    • «Зенит» не может победить в 3 подряд матчах РПЛ

    • В последней очной игре «Спартак» победил «Зенит» со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.20, а победа «Спартака» — в 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.08 и 1.75.

    Прогноз: обе команды сейчас играют крайне неудачно, поэтому все может завершиться вничью.

    Ставка: ничья за 3.20.

    Прогноз: команды будут играть осторожно и вряд ли много забьют в этой игре.

    Ставка: тотал меньше 2 за 2.50.

    Спартак — Зенит: прогноз и ставка за 3.20, статистика, коэффициенты матча 16.08.202517:30. Определят ли «Спартак» и «Зенит» сильнейшего?
