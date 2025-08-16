Спартак — Зенит: прогноз и ставка на РПЛ за 3.20

Спартак
Зенит
«Спартак»
Турнирное положение: москвичи откровенно провалили старт текущего сезона российского чемпионата.
В настоящий момент у команды из столицы России 4 очка и всего 11-е место в таблице РПЛ.
За 4 матча московский коллектив смог забить всего 4 мяча, а вот пропустил целых 8.
Последние матчи: среди недели «народная команда» по пенальти проиграла махачкалинскому «Динамо» в Кубке России (1:!).
До этого в чемпионате страны команда из Москвы уступила «Локомотиву» (2:4) и сыграла вничью с «Акроном» (1:1).
Перед этим же «красно-белые» крупно проиграли «Балтике» (0:3), но выиграли у махачкалинского «Динамо» (1:0).
Не сыграют: травмировал в столичной команде Тео Бонгонда.
Состояние команды: старт сезона для «Спартака» можно назвать только одним словом — провал. Не зря уже ходят слухи о возможной отставке Деяна Станковича с поста наставника команды. 4 очка в стартовых 4 турах это худший показатель команды за последние много лет.
Конечно, «Спартак» должен нагнать по ходу сезона и быть минимум в топ-6, поскольку состав у команды сильный, но вот в плане борьбы за золотые медали будет крайне сложно.
«Зенит»
Турнирное положение: питерцы тоже провалили, как для себя, стартовые четыре тура нового сезона.
Команда с берегов Невы набрала всего 5 очков и располагается на 8 месте в турнирной таблице.
Питерский коллектив и забил, и пропустил по пять мячей в стартовых четырех турах.
Последние матчи: в Кубке России зенитовцы уже успели победить «Рубин» (3:0) и «Ахмат» (2:1).
А вот в последних турах чемпионата коллектив из Санкт-Петербурга проиграл «Ахмату» (0:1) и сыграл вничью с ЦСКА (1:1).
До этого же «сине-бело-голубые» также поделили очки с «Рубином» (2:2) и выиграли у «Ростова» (2:1).
Не сыграют: травмированы Вячеслав Караваев и Богдан Москвичев.
Состояние команды: подопечные Сергея Семака явно находятся в каком-то кризисе. «Зенит» здорово укрепился, но при этом результат отсутствует, а игра является крайне не зрелищной.
Если все так пойдет и дальше, то «Зенит» может забыть о чемпионском титуле, но пока что все равно питерцы считаются основными претендентами на золотые медали. Все точки расставят ближайшие пять-шесть туров.
Прогноз Валерия Масалитина
Прославленный форвард Валерий Масалитин, успевший и в «Спартаке» за 7 матчей забить пять мячей, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru дал неожиданный прогноз на центральный матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит»:
Статистика для ставок
- «Спартак» выиграл только 1 из последних 5 матчей
- «Зенит» не может победить в 3 подряд матчах РПЛ
- В последней очной игре «Спартак» победил «Зенит» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.20, а победа «Спартака» — в 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.08 и 1.75.
Прогноз: обе команды сейчас играют крайне неудачно, поэтому все может завершиться вничью.
Ставка: ничья за 3.20.
Прогноз: команды будут играть осторожно и вряд ли много забьют в этой игре.
Ставка: тотал меньше 2 за 2.50.