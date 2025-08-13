«Спартак» в свободном падении: спаслись в основное время и проиграли по пенальти махачкалинскому «Динамо»

На «Лукойл Арене» московский «Спартак» снова очень больно проиграл. После ничьей 1:1 в основное время красно-белые уступили махачкалинскому «Динамо» в серии пенальти — 3:4. Игра обернулась очередным эмоциональным срывом Деяна Станковича, который покинул своё место ещё до конца матча, и продолжила стартовый кризис команды.

Футбол. Россия. Кубок. Группа C Спартак — Динамо Мх 1:2 Голы: 0:1 Гамид Агаларов (пенальти) (87'), 1:1 Руслан Литвинов (90+5'), : Пабло Солари (пенальти) (1'), : Наиль Умяров (пенальти) (2'), : Ражаб Магомедов (пенальти) (2'), : Moubarik M. (пенальти) (3'), : Руслан Литвинов (пенальти) (4'), : Уссем Мрезигу (пенальти) (4'), : Валентин Пальцев (пенальти) (5') Спартак: Илья Помазун, Олег Рябчук, Даниил Денисов (Massalyga N., 65'), Даниил Хлусевич (Martins C., 76'), Даниил Зорин, Данил Пруцев (Наиль Умяров, 76'), Роман Зобнин, Игорь Дмитриев, Манфред Угальде (Пабло Солари, 66'), Антон Заболотный (Руслан Литвинов, 76'), Guziev E. Динамо Мх: Давид Волк, Муталип Алибеков (Кирилл Зинович, 46'), Tabidze J., Мохамед Аззи, Ахмед Джабраилов (Moubarik M., 77'), Темиркан Сундуков, Валентин Пальцев, Мохаммад Хоссейннежад (Никита Глушков, 62'), Уссем Мрезигу, Сердер Сердеров (Гамид Агаларов, 62'), Gadzhiev S. (Ражаб Магомедов, 65') Предупреждения: Игорь Дмитриев (31'), Даниил Денисов (56')

Дисквалификация не позволила Станковичу руководить командой с бровки, и серб снова наблюдал за игрой с трибун. Но даже оттуда он продолжает экспериментировать: на этот раз «Спартак» вышел с девятью россиянами и тройкой центральных защитников — Рябчук, Денисов и 19-летний Гузиев. На флангах расположились Дмитриев и Хлусевич, в атаке — Угальде и Заболотный, под ними играл Зорин.

Такой состав выглядел либо ставкой на свежую кровь, либо вынужденным экспериментом. Но в любом случае, старт получился активным: красно-белые захватили мяч и начали методично раскачивать оборону гостей.

Инициатива — без остроты, а «Динамо» кусается с самого начала

Проблема красно-белых была в том, что владение не превращалось в моменты. Угальде запорол опасную подачу Зорина, Зорин сам пробил с лёта без особого акцента, Заболотный зарядил выше после скидки партнёра. Всё мимо, всё без конкретики.

Зато «Динамо» с первой же настоящей атаки показало, как нужно использовать моменты. Навес Хоссейннежада, удар Сердерова в упор — Помазун вытащил, а на добивании Аззи и вовсе чуть не протолкнул мяч в сетку, но Гузиев вынес с линии. При этом курьёз был совсем рядом: мяч после подачи махачкалинцев едва не оказался в воротах от головы Угальде — костариканец пытался сыграть в обороне, но чуть не оформил автогол.

Попытка ускориться и роковой фол Солари

После перерыва «Спартак» попытался добавить агрессии. Появились проблески комбинационной игры, Зорин едва не замкнул передачу Заболотного пяткой, но в решающий момент вмешался Сундуков.

Второй тайм был достаточно вязким — и казалось, что обе команды как будто согласны бить послематчевые пенальти. Однако при минимальном количестве моментов с обеих сторон всё решил один эпизод. На 86-й минуте Пабло Солари, вышедший на замену, в своей штрафной не успел к мячу и врезался ногой в корпус Сундукова. Арбитр без колебаний указал на «точку», а Гамид Агаларов пробил уверенно, почти копируя свой гол годичной давности на том же стадионе.

Удивляет то, насколько ужасно вписывается (а точнее — не вписывается) в состав. И так от аргентинца был минимум полезных действий, креатива и индивидуального мастерства, а теперь ещё и совсем не обязательный пенальти.

В момент после гола камера выхватила Деяна Станковича: он поднялся со своего места, молча прошёл мимо соседей по ВИП-ложе и скрылся в подтрибунных помещениях. Через 3 дня — матч в РПЛ с «Зенитом», один из центральных матчей всего сезона. А точно ли Станкович готов к нему морально?

Литвинов спас от поражения, но чуда не случилось

Казалось, что «Спартак» принял очередное поражение, но на пятой компенсированной минуте Руслан Литвинов, подключившись на стандарт, головой замкнул подачу Зорина и перевёл игру в серию пенальти.

Но какая-то потухшая энергия «Спартака» транслировалась из основного времени в серию пенальти. Давид Волк, герой махачкалинцев, взял удары Зорина и Зобнина. Но и пробили полузащитники бесхитростно. Правши — в правый угол на удобной высоте для вратаря. Решающий пенальти хладнокровно реализовал Валентин Пальцев — символично, ведь буквально пару недель назад его хотел подписать «Спартак».

А после матча игроков «Спартака» освистали собственные болельщики. Да, прямо как несколько лет назад при Руе Витории. Грубо, не скрывая эмоций, не стесняясь в выражениях. Впереди — матч с «Зенитом» в чемпионате. И главный вопрос — изменится ли в нём хоть что-то или это будет очередная глава истерик Станковича.

Поражение от «Динамо» стало продолжением тревожной тенденции. В РПЛ «Спартак» набрал лишь четыре очка в четырёх матчах, в Кубке была победа над «Ростовом» и теперь этот провал. Тактические перестановки Станковича не дают результата, а его эмоциональные реакции только подогревают слухи о скором увольнении.