«Спартак» в свободном падении: спаслись в основное время и проиграли по пенальти махачкалинскому «Динамо»

Дисквалификация не позволила Станковичу руководить командой с бровки, и серб снова наблюдал за игрой с трибун. Но даже оттуда он продолжает экспериментировать: на этот раз «Спартак» вышел с девятью россиянами и тройкой центральных защитников — Рябчук, Денисов и 19-летний Гузиев. На флангах расположились Дмитриев и Хлусевич, в атаке — Угальде и Заболотный, под ними играл Зорин.
Такой состав выглядел либо ставкой на свежую кровь, либо вынужденным экспериментом. Но в любом случае, старт получился активным: красно-белые захватили мяч и начали методично раскачивать оборону гостей.
Инициатива — без остроты, а «Динамо» кусается с самого начала
Проблема красно-белых была в том, что владение не превращалось в моменты. Угальде запорол опасную подачу Зорина, Зорин сам пробил с лёта без особого акцента, Заболотный зарядил выше после скидки партнёра. Всё мимо, всё без конкретики.
Зато «Динамо» с первой же настоящей атаки показало, как нужно использовать моменты. Навес Хоссейннежада, удар Сердерова в упор — Помазун вытащил, а на добивании Аззи и вовсе чуть не протолкнул мяч в сетку, но Гузиев вынес с линии. При этом курьёз был совсем рядом: мяч после подачи махачкалинцев едва не оказался в воротах от головы Угальде — костариканец пытался сыграть в обороне, но чуть не оформил автогол.
Попытка ускориться и роковой фол Солари
После перерыва «Спартак» попытался добавить агрессии. Появились проблески комбинационной игры, Зорин едва не замкнул передачу Заболотного пяткой, но в решающий момент вмешался Сундуков.
Второй тайм был достаточно вязким — и казалось, что обе команды как будто согласны бить послематчевые пенальти. Однако при минимальном количестве моментов с обеих сторон всё решил один эпизод. На 86-й минуте Пабло Солари, вышедший на замену, в своей штрафной не успел к мячу и врезался ногой в корпус Сундукова. Арбитр без колебаний указал на «точку», а Гамид Агаларов пробил уверенно, почти копируя свой гол годичной давности на том же стадионе.
Удивляет то, насколько ужасно вписывается (а точнее — не вписывается) в состав. И так от аргентинца был минимум полезных действий, креатива и индивидуального мастерства, а теперь ещё и совсем не обязательный пенальти.
В момент после гола камера выхватила Деяна Станковича: он поднялся со своего места, молча прошёл мимо соседей по ВИП-ложе и скрылся в подтрибунных помещениях. Через 3 дня — матч в РПЛ с «Зенитом», один из центральных матчей всего сезона. А точно ли Станкович готов к нему морально?
Литвинов спас от поражения, но чуда не случилось
Казалось, что «Спартак» принял очередное поражение, но на пятой компенсированной минуте Руслан Литвинов, подключившись на стандарт, головой замкнул подачу Зорина и перевёл игру в серию пенальти.
Но какая-то потухшая энергия «Спартака» транслировалась из основного времени в серию пенальти. Давид Волк, герой махачкалинцев, взял удары Зорина и Зобнина. Но и пробили полузащитники бесхитростно. Правши — в правый угол на удобной высоте для вратаря. Решающий пенальти хладнокровно реализовал Валентин Пальцев — символично, ведь буквально пару недель назад его хотел подписать «Спартак».
А после матча игроков «Спартака» освистали собственные болельщики. Да, прямо как несколько лет назад при Руе Витории. Грубо, не скрывая эмоций, не стесняясь в выражениях. Впереди — матч с «Зенитом» в чемпионате. И главный вопрос — изменится ли в нём хоть что-то или это будет очередная глава истерик Станковича.
Поражение от «Динамо» стало продолжением тревожной тенденции. В РПЛ «Спартак» набрал лишь четыре очка в четырёх матчах, в Кубке была победа над «Ростовом» и теперь этот провал. Тактические перестановки Станковича не дают результата, а его эмоциональные реакции только подогревают слухи о скором увольнении.