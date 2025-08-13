Хавбек «Спартака» Дмитриев: Мы сами себя должны спасать

Крайний полузащитник московскогорассказал в каком состоянии сейчас находится команда и добавил, что спасти себя игроки могут только сами.

«Будем разбираться и смотреть, что у нас не получается. Будем готовиться к следующему матчу. Чувствуем ли мы то, что главный тренер на волоске от отставки и нам нужно сильно прибавить, чтобы его спасти? Мы и себя должны спасать. Мы же в такой же ситуации находимся. Мы все — одна команда», — сказал Дмитриев «СЭ».

Вчера, 12 августа, «Спартак» снова уступил «Динамо» Махачкала (1:1, по пенальти — 3:4) в Кубке России. В РПЛ красно-белые идут на 11-й строчке после 4 туров.