Во втором туре Кубка России московскийприметиз Махачкалы. Встреча пройдет 12 августа. Старт в 20:45 мск.

В прошлом туре «Спартак» всухую победил «Ростов» 2:0 и возглавил таблицу С. Но он опережает «Динамо» только по дополнительным показателям. Гости тоже одержали победу, выиграв у «Пари НН» 1:0.

Москвичи сейчас не в самой лучшей форме. У них только одна победа в 4 последних играх. Однако если им удастся выиграть, то они единолично возглавят таблицу. С другой стороны махачкалинцы, которые не проигрывают уже 4 поединка. Чья возьмет, узнаем после игры.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Ожидаемо букмекеры ставят на «Спартак» — 1.43 против 1.75.

На LiveSport ожидают скромный по результативности поединок. Ставки аналитиков можно посмотреть в прогнозе.

Искусственный интеллект поставил на победу «Спартака» с результатом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Спартак» — «Динамо» Мх смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.