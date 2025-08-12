2-й таймЗенит — РубинОнлайн
    «Спартак» — «Динамо» Мх: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол РПЛ Футбол России Спартак Динамо-Махачкала Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Во втором туре Кубка России московский «Спартак» примет «Динамо» из Махачкалы. Встреча пройдет 12 августа. Старт в 20:45 мск.

    В прошлом туре «Спартак» всухую победил «Ростов» 2:0 и возглавил таблицу С. Но он опережает «Динамо» только по дополнительным показателям. Гости тоже одержали победу, выиграв у «Пари НН» 1:0.

    Москвичи сейчас не в самой лучшей форме. У них только одна победа в 4 последних играх. Однако если им удастся выиграть, то они единолично возглавят таблицу. С другой стороны махачкалинцы, которые не проигрывают уже 4 поединка. Чья возьмет, узнаем после игры.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Ожидаемо букмекеры ставят на «Спартак» — 1.43 против 1.75.

    • На LiveSport ожидают скромный по результативности поединок. Ставки аналитиков можно посмотреть в прогнозе.

    • Искусственный интеллект поставил на победу «Спартака» с результатом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Спартак» — «Динамо» Мх смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Все букмекеры
