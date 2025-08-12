ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Георгий ЧерданцевГеоргий Черданцев: Комментировать любую встречу «Спартака» и «Зенита» — это расстрел Александер ИсакИсак в «Ливерпуль», Неймар в «Барселону» и еще девять драматичных трансферных саг в истории футбола Винисиус ЖуниорПотерянный лидер. Почему Винисиус Жуниор утратил доверие в «Реале»
  • 13:07
    • Захарян готовится к матчу Примеры с «Валенсией»
  • 15:38
    • «Пари НН» обжалует удаление полузащитника Майга в матче с «Ростовом»
  • 14:59
    • Агент Антона Миранчука прокомментировал будущее полузащитника в «Сьоне»
  • 14:55
    • «Чемпионат»: «Ахмат» планирует подписать Далера Кузяева
  • 13:27
    • «Фиорентина» договаривается с «Рубином» по трансферу Даку
  • 07:25
    • Хачанов пробился в третий круг «Мастерса» в Цинциннати
  • 00:00
    • Дубли Лопеса и Ямаля принесли «Барселоне» крупную победу над «Комо»
    «Спартак» и «Динамо» Махачкала забьют мало мячей на двоих?

    Спартак — Динамо Махачкала: прогноз на Кубок России и ставка за 2.50

    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Динамо» Махачкала
    Ливай Гарсия
    12 августа во 2-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Спартак» и «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Кубок. Группа C 12 Августа 2025 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 20:45 Динамо Мх

    Динамо Мх

  • Махачкала
    «Спартак»

    Турнирное положение: «Спартак» начал чемпионат крайне неудачно. Пока команда Деяна Станковича с 4 баллами занимает 11-е место в РПЛ после четырех туров.

    При этом «красно-белые» намного лучше стартовали в Кубке России, обыграв в 1-м туре группового этапа в гостях «Ростов» со счетом 2:0.

    Спартак — Динамо Мх: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В минувшую субботу «Спартак» потерпел поражение в столичном дерби от «Локомотива» со счетом 2:4.

    Ранее «красно-белые» сыграли вничью с «Акроном» (1:1) в 3-м туре РПЛ и, как упоминалось ранее, обыграл в кубке страны «Ростов».

    В последних пяти матчах столичный клуб дважды побеждал, столько же раз проигрывал и один матч свел вничью. В данном промежутке «Спартак» забил 6 голов и пропустил 8 мячей.

    Не сыграют: Тео Бонгонда продолжает восстанавливаться от травмы ахилла, полученной еще в прошлом сезоне.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Спартак» проводит худший старт в РПЛ с 2011-го года — тогда «красно-белые» также набрали 4 очка после четырех встреч.

    Московский клуб всячески пытается составить конкуренцию «Зениту» на трансферном рынке и массово закупается легионерами из Южной Америки и других стран, но пока количество не переходит в качество.

    Несмотря на неудачный старт, «Спартак» всегда настроен на борьбу за каждый трофей, ведь «красно-белые» уже три года не выигрывали ничего — последний успех столичного коллектива датируется как раз 2022-м годом, когда был выигран Кубок России.

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: Махачкалинцы после минимального поражения от «Спартака» в стартовом туре РПЛ дважды сыграли вничью и победили на своем поле «Ахмат» (1:0), благодаря чему находятся на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ.

    Как и «Спартак», «Динамо» успешно стартовал в группе Кубка России, одержав минимальную победу над «Пари НН» — 1:0.

  • Батраков устроил шоу в дерби, а «Спартак» — прибавил себе головной боли
  • Деян Станкович уже философствовал на послематчевой пресс-конференции
  • Вчера

    • Последние матчи: В предыдущем матче команда Хасанби Биджиева упустила победу на своем поле в матче против «Акрона».

    Ранее «Динамо» одержал две победы подряд — сначала над вышеупомянутым «Пари НН» в Кубке, а затем над «Ахматом» (1:0) в РПЛ.

    При этом махачкалинцы в пяти своих последних поединках по два раза побеждали и сыграли вничью. Команда играет нерезультативно — 4 забитых мяча против 3 пропущенных голов.

    Не сыграют: в списке травмированных у махачкалинского «Динамо» числятся защитник Ян Дапо, Сослан Кагермазов и Александр Сандарчук.

    Состояние команды: После поражения от «Спартака» на старте сезона, «Динамо» смотрится крайне организованно и на счету махачкалинцев могло быть куда больше побед, но в половине случаев не удалось удержать преимущество в счете.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Махачкалинцы не балуют нас изобилием голов в матчах, но коллектив Хасанби Биджиева и не делает ставку на атаку. Для команды из Дагестана главным козырем является ее защита, но вот качество игры на чужом поле явно оставляет желать лучшего, хоть «Динамо» и забивает исправно.

    Статистика для ставок

    • «Спартак» забивал в последних 2 домашних матчах против «Динамо» Махачкала

    • «Динамо» Махачкала не проигрывает на протяжении 4 встреч

    • «Динамо» еще ни разу не пропускал более 1 гола в свои ворота в этом сезоне

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 7.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.98 и 1.80.

    Прогноз: «Спартак» попытается активно начать матч против «Динамо» и компенсировать все то, что не получается в чемпионате.

    В свою очередь, «Динамо» будет стараться, чтобы не пропустить. Так как махачкалинцы любят «вязать» соперников, то вряд ли стоит ожидать результативную игру.

    Ставка: ТМ 2 за 2.50.

    Прогноз: Так как ожидать обилия голов не следует, то можно предположить, что одна из команд может завершить матч без забитых мячей

    Ставка: Обе забьют — Нет за 2.00

    Спартак — Динамо Махачкала: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 12.08.202520:45. «Спартак» и «Динамо» Махачкала забьют мало мячей на двоих?
