Спартак — Динамо Махачкала: прогноз на Кубок России и ставка за 2.50

Спартак
Динамо Мх
«Спартак»
Турнирное положение: «Спартак» начал чемпионат крайне неудачно. Пока команда Деяна Станковича с 4 баллами занимает 11-е место в РПЛ после четырех туров.
При этом «красно-белые» намного лучше стартовали в Кубке России, обыграв в 1-м туре группового этапа в гостях «Ростов» со счетом 2:0.
Спартак — Динамо Мх: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В минувшую субботу «Спартак» потерпел поражение в столичном дерби от «Локомотива» со счетом 2:4.
Ранее «красно-белые» сыграли вничью с «Акроном» (1:1) в 3-м туре РПЛ и, как упоминалось ранее, обыграл в кубке страны «Ростов».
В последних пяти матчах столичный клуб дважды побеждал, столько же раз проигрывал и один матч свел вничью. В данном промежутке «Спартак» забил 6 голов и пропустил 8 мячей.
Не сыграют: Тео Бонгонда продолжает восстанавливаться от травмы ахилла, полученной еще в прошлом сезоне.
Состояние команды: «Спартак» проводит худший старт в РПЛ с 2011-го года — тогда «красно-белые» также набрали 4 очка после четырех встреч.
Московский клуб всячески пытается составить конкуренцию «Зениту» на трансферном рынке и массово закупается легионерами из Южной Америки и других стран, но пока количество не переходит в качество.
Несмотря на неудачный старт, «Спартак» всегда настроен на борьбу за каждый трофей, ведь «красно-белые» уже три года не выигрывали ничего — последний успех столичного коллектива датируется как раз 2022-м годом, когда был выигран Кубок России.
«Динамо» Махачкала
Турнирное положение: Махачкалинцы после минимального поражения от «Спартака» в стартовом туре РПЛ дважды сыграли вничью и победили на своем поле «Ахмат» (1:0), благодаря чему находятся на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ.
Как и «Спартак», «Динамо» успешно стартовал в группе Кубка России, одержав минимальную победу над «Пари НН» — 1:0.
Последние матчи: В предыдущем матче команда Хасанби Биджиева упустила победу на своем поле в матче против «Акрона».
Ранее «Динамо» одержал две победы подряд — сначала над вышеупомянутым «Пари НН» в Кубке, а затем над «Ахматом» (1:0) в РПЛ.
При этом махачкалинцы в пяти своих последних поединках по два раза побеждали и сыграли вничью. Команда играет нерезультативно — 4 забитых мяча против 3 пропущенных голов.
Не сыграют: в списке травмированных у махачкалинского «Динамо» числятся защитник Ян Дапо, Сослан Кагермазов и Александр Сандарчук.
Состояние команды: После поражения от «Спартака» на старте сезона, «Динамо» смотрится крайне организованно и на счету махачкалинцев могло быть куда больше побед, но в половине случаев не удалось удержать преимущество в счете.
Махачкалинцы не балуют нас изобилием голов в матчах, но коллектив Хасанби Биджиева и не делает ставку на атаку. Для команды из Дагестана главным козырем является ее защита, но вот качество игры на чужом поле явно оставляет желать лучшего, хоть «Динамо» и забивает исправно.
Статистика для ставок
- «Спартак» забивал в последних 2 домашних матчах против «Динамо» Махачкала
- «Динамо» Махачкала не проигрывает на протяжении 4 встреч
- «Динамо» еще ни разу не пропускал более 1 гола в свои ворота в этом сезоне
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 7.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.98 и 1.80.
- 2.16КамАЗ — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.80Порту — Витория Гимарайнш: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.00Торпедо — Спартак Кострома: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Спартак» попытается активно начать матч против «Динамо» и компенсировать все то, что не получается в чемпионате.
В свою очередь, «Динамо» будет стараться, чтобы не пропустить. Так как махачкалинцы любят «вязать» соперников, то вряд ли стоит ожидать результативную игру.
Ставка: ТМ 2 за 2.50.
Прогноз: Так как ожидать обилия голов не следует, то можно предположить, что одна из команд может завершить матч без забитых мячей
Ставка: Обе забьют — Нет за 2.00