Спартак — Динамо Махачкала: прогноз на Кубок России и ставка за 2.50

12 августа во 2-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Спартак» и «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: «Спартак» начал чемпионат крайне неудачно. Пока команда Деяна Станковича с 4 баллами занимает 11-е место в РПЛ после четырех туров.

При этом «красно-белые» намного лучше стартовали в Кубке России, обыграв в 1-м туре группового этапа в гостях «Ростов» со счетом 2:0.

Последние матчи: В минувшую субботу «Спартак» потерпел поражение в столичном дерби от «Локомотива» со счетом 2:4.

Ранее «красно-белые» сыграли вничью с «Акроном» (1:1) в 3-м туре РПЛ и, как упоминалось ранее, обыграл в кубке страны «Ростов».

В последних пяти матчах столичный клуб дважды побеждал, столько же раз проигрывал и один матч свел вничью. В данном промежутке «Спартак» забил 6 голов и пропустил 8 мячей.

Не сыграют: Тео Бонгонда продолжает восстанавливаться от травмы ахилла, полученной еще в прошлом сезоне.

Состояние команды: «Спартак» проводит худший старт в РПЛ с 2011-го года — тогда «красно-белые» также набрали 4 очка после четырех встреч.

Московский клуб всячески пытается составить конкуренцию «Зениту» на трансферном рынке и массово закупается легионерами из Южной Америки и других стран, но пока количество не переходит в качество.

Несмотря на неудачный старт, «Спартак» всегда настроен на борьбу за каждый трофей, ведь «красно-белые» уже три года не выигрывали ничего — последний успех столичного коллектива датируется как раз 2022-м годом, когда был выигран Кубок России.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: Махачкалинцы после минимального поражения от «Спартака» в стартовом туре РПЛ дважды сыграли вничью и победили на своем поле «Ахмат» (1:0), благодаря чему находятся на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Как и «Спартак», «Динамо» успешно стартовал в группе Кубка России, одержав минимальную победу над «Пари НН» — 1:0.

Последние матчи: В предыдущем матче команда Хасанби Биджиева упустила победу на своем поле в матче против «Акрона».

Ранее «Динамо» одержал две победы подряд — сначала над вышеупомянутым «Пари НН» в Кубке, а затем над «Ахматом» (1:0) в РПЛ.

При этом махачкалинцы в пяти своих последних поединках по два раза побеждали и сыграли вничью. Команда играет нерезультативно — 4 забитых мяча против 3 пропущенных голов.

Не сыграют: в списке травмированных у махачкалинского «Динамо» числятся защитник Ян Дапо, Сослан Кагермазов и Александр Сандарчук.

Состояние команды: После поражения от «Спартака» на старте сезона, «Динамо» смотрится крайне организованно и на счету махачкалинцев могло быть куда больше побед, но в половине случаев не удалось удержать преимущество в счете.

Махачкалинцы не балуют нас изобилием голов в матчах, но коллектив Хасанби Биджиева и не делает ставку на атаку. Для команды из Дагестана главным козырем является ее защита, но вот качество игры на чужом поле явно оставляет желать лучшего, хоть «Динамо» и забивает исправно.

Статистика для ставок

«Спартак» забивал в последних 2 домашних матчах против «Динамо» Махачкала

«Динамо» Махачкала не проигрывает на протяжении 4 встреч

«Динамо» еще ни разу не пропускал более 1 гола в свои ворота в этом сезоне

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 7.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.98 и 1.80.

Прогноз: «Спартак» попытается активно начать матч против «Динамо» и компенсировать все то, что не получается в чемпионате.

В свою очередь, «Динамо» будет стараться, чтобы не пропустить. Так как махачкалинцы любят «вязать» соперников, то вряд ли стоит ожидать результативную игру.

Ставка: ТМ 2 за 2.50.

Прогноз: Так как ожидать обилия голов не следует, то можно предположить, что одна из команд может завершить матч без забитых мячей

Ставка: Обе забьют — Нет за 2.00