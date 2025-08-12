«Манчестер Юнайтед» показал третий комплект формы на новый сезон

представил третий комплект формы на сезон-2025/26, разработанный брендом Adidas.

Комплект выполнен в черном цвете с ярко-желтыми и голубыми деталями, что отсылает к легендарной выездной форме клуба, в которой манкунианцы провели сезоны 1993–1995 годов — именно тогда клуб впервые в истории добился «золотого дубля», выиграв Премьер-лигу и Кубок Англии.

Детали дизайна включают желто-голубые акценты на воротнике и манжетах, а также крупный трехлистник Adidas на груди, подчеркивающий историческую преемственность. На ткани формы размещен едва различимый дьявол — ключевой символ клуба.

«Манчестер Юнайтед» начнет новый сезон Английской Премьер-лиги матчем против «Арсенала» 17 августа.