    Леонид ТрахтенбергЛеонид Трахтенберг: Черчесов не пришёл бы в команду, чтобы просто сохранить место в РПЛ
  • 11:22
    • Забарный стал игроком «ПСЖ»
  • 10:43
    • Марадишвили перешел из «Локомотива» в «Акрон»
  • 09:23
    • Сперцян согласился на переход в «Саутгемптон»
  • 08:23
    • Синнер пробился в 4-й круг «Мастерса» в Цинциннати
  • 13:18
    • Пеп Гвардиола настаивает на трансфере Родриго из мадридского «Реала»
    «Манчестер Юнайтед» показал третий комплект формы на новый сезон

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Манчестер Юнайтед
    «Манчестер Юнайтед» представил третий комплект формы на сезон-2025/26, разработанный брендом Adidas.

    Третий комплект формы «Манчестер Юнайтед»
    Третий комплект формы «Манчестер Юнайтед»

    Комплект выполнен в черном цвете с ярко-желтыми и голубыми деталями, что отсылает к легендарной выездной форме клуба, в которой манкунианцы провели сезоны 1993–1995 годов — именно тогда клуб впервые в истории добился «золотого дубля», выиграв Премьер-лигу и Кубок Англии.

    Детали дизайна включают желто-голубые акценты на воротнике и манжетах, а также крупный трехлистник Adidas на груди, подчеркивающий историческую преемственность. На ткани формы размещен едва различимый дьявол — ключевой символ клуба.

    «Манчестер Юнайтед» начнет новый сезон Английской Премьер-лиги матчем против «Арсенала» 17 августа.

  • «Спартак» и «Динамо» Махачкала забьют мало мячей на двоих?
  • «Спартак» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Зенит» и «Рубин» вновь порадуют зрителей обилием голов?
  • «Зенит» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Кто станет лидером группы D?
  • «Акрон» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    3.91
  • Экспресс дня 12 августа
  • Сегодня в 20:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Акрон — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Фенербахче — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Бенфика — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сваровски Тироль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Пафос — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Лех
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
