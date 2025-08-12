Чанов высказался об игре Латышонка на старте сезона РПЛ

Бывший тренер вратарейпрокомментировал игруна старте сезона РПЛ.

«Мне лично Латышонок очень нравится. Когда он только перешел из "Балтики", показывал высокий уровень. Потом пошли какие-то недочеты, ошибался чуть-чуть. Думаю, мелкие ошибки повлияли на его психологическое состояние, появилась боязнь совершить неправильное действие. А когда есть эта боязнь, то и ошибки происходят. Нет такого вратаря, которые играл бы безупречно, у любого в биографии были "синусоиды". Главное — выйти из этого состояния, чего и желаю ему. В "Зените" хорошая команда тренеров, знаю их лично. Они грамотные люди, поэтому и сами справятся, без усиления. С другой стороны, мы внутри не находимся, поэтому не можем точно знать, в чем там проблема», — приводит слова Чанова «ВсеПроСпорт».

27-летний вратарь принял участие во всех матчах «Зенита» в РПЛ, в которых пропустил 5 мячей и ни разу не отыграл «на ноль».