«Порту» — «Витория». Онлайн, прямая трансляция

В понедельник, 8 августа, «Порту» примет «Виторию» в рамках 1-го тура чемпионата Португалии по футболу. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

Футбол. Португалия. Примейра Порту — Витория Гимарайнш 1:0 Гол: 1:0 Пол Онуачу (49') Порту: Диогу Кошта, Алберту Кошта, Неуэн Перес, Ян Беднарек, Мартин Фернандеш, Пепе, Алан Варела, Виктор Фрохольдт, Габри Вейга, Борха Сайнс, Саму Агехова Витория Гимарайнш: Жуан Мендес, Мигел Нобрега, Тони Боревкович, Мигел Мага, Нуну Сантуш, Тьягу Силва, Томас Гендель, Вандо Феликс, Шарлес, Gustavo Silva, Oumar Camara Предупреждения: Тони Нвакаим (11'), Окай Йокушлу (54')

Ход игры

31' Длинный заброс от Кошты. Варела цепляется за мяч — передача на Саму, прострел и угловой.

30' Сайнс прорывается справа, но зарабатывает для Порту только аут.

29' Навес в штрафную Порту, Беднарек выносит мяч в аут.

28' Фол у левого края штрафной площади Порту. Опасный стандарт пробьет Витория.

26' Опасно у ворот Витории. Ошибся защитник и едва Саму не удвоил преимущество своей команды.

25' Кошта прерывает верховую передачу на Сантуша и начинает новую атаку Порту.

24' Беднарек разряжает обстановку в штрафной Порту, выбивая мяч подальше от своих ворот.

23' Одна из редких атак Витории развивается левым флангом.

22' Порту забил гол, но он не засчитан. Судья показал, что было положение «вне игры».

20' Беднарек и Кошта пасуются у своих ворот и не спешат отправлять партнеров в атаку.

19' Диогу Кошта начинает атаку своей команды. Фол против Пепе, Порту продолжает атаковать.

18' Виктор Фрохолдт перехватывает мяч и мощно бьет по воротам Шарлеса. Очень опасно, но мимо.

17' Витория пытается начать свою атаку, но впереди все перекрыто, мяч ходит только в линии защиты гостей.

16' Тьягу Силва наказан желтой карточкой за грубость.

14' Грубый фол против Варела, он лежит на газоне.

13' Витория разыгрывает мяч с центра поля, но сразу же его теряет.

12' Г-ОООООО-Л!!! Акино Пепе — 1:0!!! Классная атака Порту завершается точным ударом Пепе в дальний угол. Шарлес не сумел выручить команду.

10' Шарлес вовремя вышел из ворот и прервал опасную передачу на Агехова.

9' Порту прижал соперника к своим воротам и уже в полном составе атакует Виторию.

8' Альберту Кошта попытался дальним забросом вывести партнера на перспективную позицию. Сайнс не добрался до мяча.

6' Фол вблизи ворот Витории. Подача в штрафную, мощный удар Альберту Кошты, но мяч летит мимо цели.

5' Сайнс попытался ударить после классной передачи с вратарской, но пробил мимо.

4' Позиционная атака хозяев поля затягивается, защитники передают мяч друг другу.

3' Порту перехватывает инициативу и проводит свою атаку. Угловой у ворот Витории.

2' Очень опасная атака Витории. Густаво Силва опасно пробил рядом со штангой.

1' Стартовый свисток! Матч начался! С центра поля мяч разыграли игроки Порту.

До матча

22:44 Команды появляются на поле! Вот-вот начнется игра!

22:42 Идут последние приготовления к матчу. Команды готовятся к выходу на поле.

22:40 Главным арбитром на эту встречу назначен Антониу Нобре.

22:35 Сегодняшний матч пройдет в Порту на стадионе «Драгау», который вмещает 50 000 зрителей.

Стартовые составы команд

«Порту»: Кошта Диогу, Кошта Альберту, Перес Неуэн, Беднарек Ян, Фернандеш Мартим, Варела Алан, Пепе Акино, Фрохолдт Виктор, Вейга Габри, Сайнс Борха, Агехова Саму.

«Витория»: Шарлес Силва, Магальяеш Мигель, Боревкович Тони, Нобрега Мигел, Феликс Вандо, Хэндель Томаш, Силва Тьягу, Мендеш Жоау, Камара Умар, Силва Густаво, Сантуш Нуну.

«Порту»

В прошлом сезоне Порту финишировал в чемпионате Португалии только на третьем месте, пропустив вперед Бенфику и Спортинг. При этом отставание от соперников было приличным — 9 и 11 очков.

В нынешнем межсезонье Порту принял участие в клубном Чемпионате мира, но не смог пройти групповой раунд и довольно рано покинул США. После этого команда провела два товарищеских матча: вначале обыграла Твенте (2:1), а затем Атлетико Мадрид (1:0).

«Витория»

Витория не смогла пробится в еврокубки по итогам прошлого сезона, так как финишировала в турнирной таблице чемпионата Португалии только на 6 месте. В нынешнем сезоне вся концентрация будет направлена только на национальное первенство и внутренние кубки.

Готовясь к этому сезону клуб из города Витория провела целых 9 матчей, в которых одержала 6 побед. Правда соперники не всегда были сильными, но это уже личное дело тренерского штаба команды. В своей последней встрече Виктория Шавишу (1:2).

Личные встречи

В прошлом сезоне соперники дважды пересекались в кубке страны — по сумме двух матчей полуфинальную стадию выиграл Порту (4:1), одержавший победы и дома и в гостях. В чемпионате огни также провели две встречи: победа Порту (3:0) и ничья (1:1).

