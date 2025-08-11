Порту — Витория Гимарайнш. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Примейра, 11 августа 2025 года

10 августа в первом туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Порту» — «Витория Гимарайнш». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Порту» — «Витория Гимарайнш», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Порту»

Турнирное положение: «Порту» неудачно провел прошлый сезон, в котором не бороться за чемпионский титул, который между собой разыграли столичные конкуренты.

Команда в итоге на 11 очков отстала от ставшего чемпионом лиссабонского «Спортинга», а также на девять баллов от финишировавшей второй «Бенфики».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был контрольным, клуб на своем поле со счетом 1:0 обыграл мадридский «Атлетико».

Перед этим еще в одной товарищеской встрече коллектив также сумел оказаться на высоте, когда на этот раз в домашних стенах с результатом 2:1 одолел нидерландский «Твенте».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в двух последних поединках, которые были контрольными, «Порту» выиграл, хотя перед этим в четырех матчах кряду не побеждал.

Такая форма, в целом, сулит хозяевам неплохие шансы на три балла, особенно если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Команда еще не забивала в официальных матчах нового сезона.

«Витория Гимарайнш»

Турнирное положение: «Витория Гимарайнш» в прошлой кампании финишировала на шестой позиции, поэтому не сумела пробиться в еврокубки.

Команда на три очка отстала от зоны континентальных турниров (топ-5), а также на 17 баллов — от нынешнего соперника, тогда как ее ближайший преследователь отстал на семь пунктов.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на чужом поле потерпел поражение от «Шавиша» (1:2).

Перед этим еще в одной контрольной встрече коллектив уже смог выиграть, когда теперь на домашней арене одержал победу над испанской «Сельтой» (1:0).

Не сыграют: травмирован — Саму и Ривас Вьонди, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые были товарищескими, «Витория Гимарайнш» проиграла дважды при одной победе.

Это не сулит гостям хороших шансов даже на мировой исход, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Команда также еще не забивала в официальных матчах нового сезона.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Порту» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Порту» забивали больше 2,5 голов

в семи из девяти последних матчей «Витория Гимарайнш» не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Порту» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.58. Ничья — в 4.00, победа «Витории Гимарайнш» — в 5.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их шести из восьми последних домашних поединков.

Такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей гостей.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Порту».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30