Тарханов: Семаку доверяют, если он продолжает работать

Известный тренервысказался о неудачном старте сезона для

«Конечно, старт неудачный. "Зенит" и сам это признает. Питерцы всегда находились в лидерах, а теперь им придется догонять. Да и по игре видно, что команда действует немного медленно. Она старается контролировать ситуацию, но без обостряющих передач. Мало остроты.

Будущее Семака? Понятно, что нужен результат. Но ему доверяют, если он продолжает работать. Семак шесть раз становился чемпионом. "Манчестер Сити" тоже все выиграл, а прошлый сезон складывался для команды тяжело. Может быть, чтобы усилить игру, питерцам нужна смена поколений, новые футболисты.

Опыт у него есть, но тут многое зависит от футболистов, они ведь выходят на поле. Значит, что-то сломалось. Может быть, кто-то повзрослел для такой команды, кто-то сдал, или отношение к работе стало другим. Такие периоды бывают в жизни многих клубов. Возможно, после шести чемпионств кто-то сбавил требования к себе. На игру влияет много факторов», — приводит слова Тарханова «Евро-Футбол. Ру».

Сейчас в активе «Зенита» пять очков и восьмое место в турнирной таблице РПЛ.