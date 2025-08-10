Черчесов вернулся и испортил юбилей Семаку: «Ахмат» дома разобрался с «Зенитом»

Вечер в Грозном стал бенефисом возвращения Станислава Черчесова в РПЛ. «Ахмат» при новом тренере вышел на поле с дисциплиной, жёсткостью и планом на каждый метр газона. «Зенит» же в юбилейном, 300-м матче Сергея Семака во главе клуба увёз домой не победу, а первое поражение в сезоне.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ахмат — Зенит 1:0 Гол: 1:0 Ванья Дркушич (30') Ахмат: Гиорги Шелия, Надер Гандри, Мирослав Богосавац, Максим Сидоров, Исмаэл, Максим Самородов (Абакар Гаджиев, 57'), Лечи Садулаев (Дарко Тодорович, 70'), Эгаш Касинтура, Георгий Мелкадзе (Мохамед Конате, 60'), Ndong O., Keliano M. Зенит: Евгений Латышонок, Ванья Дркушич (Vega R., 46'), Страхиня Эракович, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан (Матео Кассьерра, 62'), Вильмар Барриос, Вендел, Луис Энрике (Андрей Мостовой, 62'), Жерсон (Нуралы Алип, 81'), Педро Родригес (Лусиано Гонду, 46'), Александр Соболев

Станислав Черчесов не работал в российской лиге более десяти лет, и мало кто предполагал, что его новый адрес окажется в Грозном. После старта с четырьмя поражениями руководство «Ахмата» рассталось с Александром Сторожуком и сделало ставку на специалиста, который умеет работать в кризис.

Для Черчесова этот клуб не чужой — он уже тренировал грозненцев, когда они ещё назывались «Терек», и даже обыгрывал «Зенит» в Петербурге. Новый контракт — на три года, цель — оживить команду и вернуть болельщиков на трибуны. Подготовка к дебюту заняла всего три дня, но с первых минут было ясно: «Ахмат» станет другой командой.

«Зенит» давил, но оступился

Петербуржцы вышли на поле без своего основного центрального защитника — Нино получил повреждение прямо перед матчем, и его экстренно заменил Эракович. Семак сделал ставку на возвращение Луиса Энрике и дал шанс Александру Соболеву, оставив в запасе Кассьерру.

«Зенит» с самого начала завладел мячом и гнал игру в привычное русло — короткие перепасовки бразильского треугольника Вендел — Жерсон — Луис Энрике и обострения через фланги. Однако «Ахмат» в низком блоке выстраивал плотную стену, где Ндонг и Гандри надёжно контролировали штрафную.

И именно в момент полного контроля гостей произошёл поворот. На 30-й минуте Богосавац рванул по левому краю и прострелил в центр. Садулаев навязал борьбу Дркушичу, и словенский защитник «Зенита» неловко срезал мяч в собственные ворота. Это был всего второй гол «Ахмата» в сезоне, но он перевернул настроение важнейшего матча.

Жёсткость и паузы

До перерыва хозяева играли по плану: сбивали темп, встречали соперника жёстко и не давали пробить из убойных позиций. Эракович уже на пятой минуте получил предупреждение за срыв атаки, после чего игра всё чаще останавливалась из-за мелких фолов и стыков.

«Зенит» же, несмотря на почти 80% владения, ни разу по-настоящему не потревожил Шелию при счёте 0:0 и не сумел быстро отреагировать на автогол.

В перерыве тренер питерцев заменил сразу двух игроков: вместо Дркушича вышел Вега, а Педро уступил место Лусиано Гонду. Схема перестроилась на три защитника с активными латералями. Цель была очевидной — растянуть оборону «Ахмата» и заставить её ошибаться при подачах.

На 67-й минуте план едва не сработал: Вега с левой ноги выдал навес на Кассьерру, тот пробил головой под перекладину, но Шелия сотворил эффектный сейв.

Ответ «Ахмата» и борьба на выносливость

Через пару минут хозяева могли удвоить счёт. Садулаев промчался по флангу, выкатил под удар Касинтуре, и только Латышонок в паре со штангой спас «Зенит». После этого Черчесов укрепил оборону, добавив свежего защитника.

Финальные минуты прошли в привычном для Грозного стиле: плотная оборона, выносы подальше от ворот и аплодисменты трибун за каждое выигранные единоборство. «Зенит» метался у штрафной соперника, но так и не нашёл брешь. И, честно говоря, не скажешь, что слишком уж креативно пытался её найти.

«Ахмат» добыл первую победу в сезоне и прервал серию поражений, сразу поднявшись с последнего места. Черчесов начал с главного — дисциплины и чёткой структуры, которые помогли обыграть одного из главных фаворитов всего сезона.

Для «Зенита» поражение стало первым в сезоне и испортило юбилей Семака, проведшего 300-й матч у руля команды. После четырёх туров у питерцев 5 очков — повторение худшего старта с 2008 года. Впереди — дерби со «Спартаком», где осечка будет означать ещё и репутационные потери.