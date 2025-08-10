Черчесов вернулся и испортил юбилей Семаку: «Ахмат» дома разобрался с «Зенитом»

Станислав Черчесов не работал в российской лиге более десяти лет, и мало кто предполагал, что его новый адрес окажется в Грозном. После старта с четырьмя поражениями руководство «Ахмата» рассталось с Александром Сторожуком и сделало ставку на специалиста, который умеет работать в кризис.
Для Черчесова этот клуб не чужой — он уже тренировал грозненцев, когда они ещё назывались «Терек», и даже обыгрывал «Зенит» в Петербурге. Новый контракт — на три года, цель — оживить команду и вернуть болельщиков на трибуны. Подготовка к дебюту заняла всего три дня, но с первых минут было ясно: «Ахмат» станет другой командой.
«Зенит» давил, но оступился
Петербуржцы вышли на поле без своего основного центрального защитника — Нино получил повреждение прямо перед матчем, и его экстренно заменил Эракович. Семак сделал ставку на возвращение Луиса Энрике и дал шанс Александру Соболеву, оставив в запасе Кассьерру.
«Зенит» с самого начала завладел мячом и гнал игру в привычное русло — короткие перепасовки бразильского треугольника Вендел — Жерсон — Луис Энрике и обострения через фланги. Однако «Ахмат» в низком блоке выстраивал плотную стену, где Ндонг и Гандри надёжно контролировали штрафную.
И именно в момент полного контроля гостей произошёл поворот. На 30-й минуте Богосавац рванул по левому краю и прострелил в центр. Садулаев навязал борьбу Дркушичу, и словенский защитник «Зенита» неловко срезал мяч в собственные ворота. Это был всего второй гол «Ахмата» в сезоне, но он перевернул настроение важнейшего матча.
Жёсткость и паузы
До перерыва хозяева играли по плану: сбивали темп, встречали соперника жёстко и не давали пробить из убойных позиций. Эракович уже на пятой минуте получил предупреждение за срыв атаки, после чего игра всё чаще останавливалась из-за мелких фолов и стыков.
«Зенит» же, несмотря на почти 80% владения, ни разу по-настоящему не потревожил Шелию при счёте 0:0 и не сумел быстро отреагировать на автогол.
В перерыве тренер питерцев заменил сразу двух игроков: вместо Дркушича вышел Вега, а Педро уступил место Лусиано Гонду. Схема перестроилась на три защитника с активными латералями. Цель была очевидной — растянуть оборону «Ахмата» и заставить её ошибаться при подачах.
На 67-й минуте план едва не сработал: Вега с левой ноги выдал навес на Кассьерру, тот пробил головой под перекладину, но Шелия сотворил эффектный сейв.
Ответ «Ахмата» и борьба на выносливость
Через пару минут хозяева могли удвоить счёт. Садулаев промчался по флангу, выкатил под удар Касинтуре, и только Латышонок в паре со штангой спас «Зенит». После этого Черчесов укрепил оборону, добавив свежего защитника.
Финальные минуты прошли в привычном для Грозного стиле: плотная оборона, выносы подальше от ворот и аплодисменты трибун за каждое выигранные единоборство. «Зенит» метался у штрафной соперника, но так и не нашёл брешь. И, честно говоря, не скажешь, что слишком уж креативно пытался её найти.
«Ахмат» добыл первую победу в сезоне и прервал серию поражений, сразу поднявшись с последнего места. Черчесов начал с главного — дисциплины и чёткой структуры, которые помогли обыграть одного из главных фаворитов всего сезона.
Для «Зенита» поражение стало первым в сезоне и испортило юбилей Семака, проведшего 300-й матч у руля команды. После четырёх туров у питерцев 5 очков — повторение худшего старта с 2008 года. Впереди — дерби со «Спартаком», где осечка будет означать ещё и репутационные потери.