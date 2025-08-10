«Ростов» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ

назвали стартовые сочетания игроков на матч 4-го тура Российской Премьер-лиги.

«Ростов»: Рустам Ятимов (вратарь), Данила Прохин, Александр Тарасов, Давид Семенчук, Илья Вахания, Алексей Миронов, Константин Кучаев, Даниил Шанталий, Роналдо, Егор Голенков, Тимур Сулейманов.

«Пари НН»: Никита Медведев (вратарь), Виктор Александров, Эдгардо Фаринья, Свен Карич, Максим Шнапцев, Мамаду Майга, Лука Титич, Хуан Боселли, Вячеслав Грулев, Олакунле Олусегун.

Матч начнется в 20:30 по московскому времени. С прогнозом можно ознакомиться по ссылке.