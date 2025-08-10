2-й таймСочи — Динамо Онлайн
    Марсело Алвеш «Сочи» — «Динамо» . Онлайн, прямая трансляция
  • 19:24
    • «Кристал Пэлас» стал обладателем Суперкубка Англии
  • 19:29
    • «Ростов» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ
  • 18:59
    • Дубль Делапа принес «Челси» разгромную победу над «Миланом»
  • 18:46
    • Источник: В «Зените» полное доверие к Сергею Семаку
  • 17:43
    • Гол Кривцова принес «Краснодару» победу в матче против «Оренбурга»
    «Ростов» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ

    «Ростов» — «Пари НН»: составы команд, прогноз и коэффициенты

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Ростов Нижний Новгород
    «Ростов» и «Пари НН» назвали стартовые сочетания игроков на матч 4-го тура Российской Премьер-лиги.

    Константин Кучаев — полузащитник «Ростова»
    Константин Кучаев — полузащитник «Ростова»

    «Ростов»: Рустам Ятимов (вратарь), Данила Прохин, Александр Тарасов, Давид Семенчук, Илья Вахания, Алексей Миронов, Константин Кучаев, Даниил Шанталий, Роналдо, Егор Голенков, Тимур Сулейманов.

    «Пари НН»: Никита Медведев (вратарь), Виктор Александров, Эдгардо Фаринья, Свен Карич, Максим Шнапцев, Мамаду Майга, Лука Титич, Хуан Боселли, Вячеслав Грулев, Олакунле Олусегун.

    Матч начнется в 20:30 по московскому времени.

