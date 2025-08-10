1-й таймЛокомотив — СпартакОнлайн
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Команды не смогут выдать голевую феерию?

    Ростов — Пари НН: прогноз на футбол и ставка за 2.05

    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Пари НН»
    Егор Голенков — нападающий «Ростова»
    «Ростов» встретится с «Пари НН» в матче 4-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 10 августа и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Пари НН», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 10 Августа 2025 года

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 20:30 Пари НН

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •

    «Ростов»

    Турнирное положение: Команда полностью провалила старт нынешнего сезона. «Ростов» после 3-х туров занимает 14-е место в таблице РПЛ, не набрав ни одного балла.

    К тому же, и в Кубке России команда тоже проиграла «Спартаку» со счетом 0:2 в 1-м туре группового этапа.

    Ростов — Пари НН: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Ростов» крупно проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:4, полностью провалив 2-й тайм. До этого в чемпионате России команда уступила «Динамо» М (0:1).

    У «Ростова» продолжается серия поражений во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок команда пропустила 11 голов при 2-х забитых.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Не сыграет: Виктор Мелехин (красная карточка).

    Состояние команды: «Ростову» необходимо срочно выбираться из ямы. Команда проиграла все матчи на старте сезона и если это продолжится, то руководству команды, вероятно, придется пройти на перемены.

    У «Ростова» есть нападающий, который должен стать лидером в атаке команды. Егор Голенков за 3 матча в новом сезоне РПЛ забил гол и сделал голевую передачу, но этого пока недостаточно для побед.

    «Пари НН»

    Турнирное положение: Ситуация у нижегородской команды не лучше. «Пари НН» также не набрал ни одного очка за 3 тура в РПЛ, занимая предпоследнее 15-е место в таблице.

    Напомним, что прошедший сезон для нижегородцев выдался также тяжелым, команда отчаянно боролась за выживание и смогла сохранить прописку в РПЛ.

    • Последние матчи: В прошедшей встрече «Пари НН» уступил «Локомотиву» со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 62-й минуте. Матчем ранее нижегородцы уступили махачкалинскому «Динамо» (0:1) в Кубке России.

    У «Пари НН» также продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 5 матчей во всех турнирах. За этот период команда пропустила 12 голов при 3-х забитых.

    Не сыграет: Александр Эктов (травма).

    Состояние команды: У «Пари НН» практически та же ситуация, что и у «Ростова». Команде необходимо начать набирать очки. Главный тренер команды Алексей Шпилевский утвержает, что игра нижегородцев становится лучше от матча к матчу.

    В последних 5-и очных встречах «Пари НН» дважды победил «Ростов», столько же раз проиграл и однажды сыграл вничью. Смогут ли нижегородцы наконец-то набрать очки в этом сезоне? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • «Ростов» проиграл 5 последних матчей во всех турнирах

    • «Пари НН» также уступил 5 раз подряд

    • В последних 5-и очных встречах команды по 2 раза одержали победы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ростова» — 1.75, победа «Пари НН» — 4.60, ничья — за 3.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.

    Прогноз: В 1-м тайме команды будут уделять много внимания своей обороне.

    Ставка: Тотал 1 меньше в 1-м тайме за 2.05.

    Прогноз: Команды не выдадут результативную игру. «Ростов» и «Пари НН» будут пытаться играть аккуратно и на победу.

    Ставка: Тотал 2.5 меньше за 2.00.

    Ростов — Пари НН: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 10.08.202520:30. Команды не смогут выдать голевую феерию?
