Ростов — Пари НН: прогноз на футбол и ставка за 2.05

«Ростов» встретится с «Пари НН» в матче 4-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 10 августа и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Пари НН», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ростов»

Турнирное положение: Команда полностью провалила старт нынешнего сезона. «Ростов» после 3-х туров занимает 14-е место в таблице РПЛ, не набрав ни одного балла.

К тому же, и в Кубке России команда тоже проиграла «Спартаку» со счетом 0:2 в 1-м туре группового этапа.

Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Ростов» крупно проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:4, полностью провалив 2-й тайм. До этого в чемпионате России команда уступила «Динамо» М (0:1).

У «Ростова» продолжается серия поражений во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок команда пропустила 11 голов при 2-х забитых.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграет: Виктор Мелехин (красная карточка).

Состояние команды: «Ростову» необходимо срочно выбираться из ямы. Команда проиграла все матчи на старте сезона и если это продолжится, то руководству команды, вероятно, придется пройти на перемены.

У «Ростова» есть нападающий, который должен стать лидером в атаке команды. Егор Голенков за 3 матча в новом сезоне РПЛ забил гол и сделал голевую передачу, но этого пока недостаточно для побед.

«Пари НН»

Турнирное положение: Ситуация у нижегородской команды не лучше. «Пари НН» также не набрал ни одного очка за 3 тура в РПЛ, занимая предпоследнее 15-е место в таблице.

Напомним, что прошедший сезон для нижегородцев выдался также тяжелым, команда отчаянно боролась за выживание и смогла сохранить прописку в РПЛ.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Пари НН» уступил «Локомотиву» со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 62-й минуте. Матчем ранее нижегородцы уступили махачкалинскому «Динамо» (0:1) в Кубке России.

У «Пари НН» также продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 5 матчей во всех турнирах. За этот период команда пропустила 12 голов при 3-х забитых.

Не сыграет: Александр Эктов (травма).

Состояние команды: У «Пари НН» практически та же ситуация, что и у «Ростова». Команде необходимо начать набирать очки. Главный тренер команды Алексей Шпилевский утвержает, что игра нижегородцев становится лучше от матча к матчу.

В последних 5-и очных встречах «Пари НН» дважды победил «Ростов», столько же раз проиграл и однажды сыграл вничью. Смогут ли нижегородцы наконец-то набрать очки в этом сезоне? Большой вопрос...

Статистика для ставок

«Ростов» проиграл 5 последних матчей во всех турнирах

«Пари НН» также уступил 5 раз подряд

В последних 5-и очных встречах команды по 2 раза одержали победы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ростова» — 1.75, победа «Пари НН» — 4.60, ничья — за 3.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.

Прогноз: В 1-м тайме команды будут уделять много внимания своей обороне.

Ставка: Тотал 1 меньше в 1-м тайме за 2.05.

Прогноз: Команды не выдадут результативную игру. «Ростов» и «Пари НН» будут пытаться играть аккуратно и на победу.

Ставка: Тотал 2.5 меньше за 2.00.