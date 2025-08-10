Ростов — Пари НН: прогноз на футбол и ставка за 2.05

Ростов
Пари НН
«Ростов»
Турнирное положение: Команда полностью провалила старт нынешнего сезона. «Ростов» после 3-х туров занимает 14-е место в таблице РПЛ, не набрав ни одного балла.
К тому же, и в Кубке России команда тоже проиграла «Спартаку» со счетом 0:2 в 1-м туре группового этапа.
Ростов — Пари НН: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Ростов» крупно проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:4, полностью провалив 2-й тайм. До этого в чемпионате России команда уступила «Динамо» М (0:1).
У «Ростова» продолжается серия поражений во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок команда пропустила 11 голов при 2-х забитых.
Не сыграет: Виктор Мелехин (красная карточка).
Состояние команды: «Ростову» необходимо срочно выбираться из ямы. Команда проиграла все матчи на старте сезона и если это продолжится, то руководству команды, вероятно, придется пройти на перемены.
У «Ростова» есть нападающий, который должен стать лидером в атаке команды. Егор Голенков за 3 матча в новом сезоне РПЛ забил гол и сделал голевую передачу, но этого пока недостаточно для побед.
«Пари НН»
Турнирное положение: Ситуация у нижегородской команды не лучше. «Пари НН» также не набрал ни одного очка за 3 тура в РПЛ, занимая предпоследнее 15-е место в таблице.
Напомним, что прошедший сезон для нижегородцев выдался также тяжелым, команда отчаянно боролась за выживание и смогла сохранить прописку в РПЛ.
Последние матчи: В прошедшей встрече «Пари НН» уступил «Локомотиву» со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 62-й минуте. Матчем ранее нижегородцы уступили махачкалинскому «Динамо» (0:1) в Кубке России.
У «Пари НН» также продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 5 матчей во всех турнирах. За этот период команда пропустила 12 голов при 3-х забитых.
Не сыграет: Александр Эктов (травма).
Состояние команды: У «Пари НН» практически та же ситуация, что и у «Ростова». Команде необходимо начать набирать очки. Главный тренер команды Алексей Шпилевский утвержает, что игра нижегородцев становится лучше от матча к матчу.
В последних 5-и очных встречах «Пари НН» дважды победил «Ростов», столько же раз проиграл и однажды сыграл вничью. Смогут ли нижегородцы наконец-то набрать очки в этом сезоне? Большой вопрос...
Статистика для ставок
- «Ростов» проиграл 5 последних матчей во всех турнирах
- «Пари НН» также уступил 5 раз подряд
- В последних 5-и очных встречах команды по 2 раза одержали победы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ростова» — 1.75, победа «Пари НН» — 4.60, ничья — за 3.80.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.
Прогноз: В 1-м тайме команды будут уделять много внимания своей обороне.
Ставка: Тотал 1 меньше в 1-м тайме за 2.05.
Прогноз: Команды не выдадут результативную игру. «Ростов» и «Пари НН» будут пытаться играть аккуратно и на победу.
Ставка: Тотал 2.5 меньше за 2.00.