Мусаев рассказал о своем голе в ворота «Рубина»

Нападающийответил на вопрос о своем голе в матче 4-го тура РПЛ против(5:1).

Напомним, что Мусаев поставил точку в этом матче, забив 5-й гол своей команды.

«Для команды был не самый важный гол, но важный для меня. Мойзес отдал хорошую передачу, я его поблагодарил. Был шанс забить ещё.

При таком счёте соперник разбалансирован, поэтому можно забивать ещё», — передает слова Мусаева Чемпионат.

После этого матча ЦСКА занимает 2-е место в таблице РПЛ с 8-ю очками в активе. В следующем поединке армейцы сыграют против «Акрона» 12-го августа в Кубке России.