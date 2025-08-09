Мусаев рассказал о своем голе в ворота «Рубина»

Тамерлан Мусаев — нападающий ЦСКА Фото: globallookpress.com
Напомним, что Мусаев поставил точку в этом матче, забив 5-й гол своей команды.
«Для команды был не самый важный гол, но важный для меня. Мойзес отдал хорошую передачу, я его поблагодарил. Был шанс забить ещё.
При таком счёте соперник разбалансирован, поэтому можно забивать ещё», — передает слова Мусаева Чемпионат.
После этого матча ЦСКА занимает 2-е место в таблице РПЛ с 8-ю очками в активе. В следующем поединке армейцы сыграют против «Акрона» 12-го августа в Кубке России.