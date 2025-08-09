ПерерывЛокомотив — СпартакОнлайн
    «Локомотив» — «Спартак». Онлайн, прямая трансляция
    Мусаев рассказал о своем голе в ворота «Рубина»

    Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев ответил на вопрос о своем голе в матче 4-го тура РПЛ против «Рубина» (5:1).

    Тамерлан Мусаев — нападающий ЦСКА
    Тамерлан Мусаев — нападающий ЦСКА

    Напомним, что Мусаев поставил точку в этом матче, забив 5-й гол своей команды.

    «Для команды был не самый важный гол, но важный для меня. Мойзес отдал хорошую передачу, я его поблагодарил. Был шанс забить ещё.

    При таком счёте соперник разбалансирован, поэтому можно забивать ещё», — передает слова Мусаева Чемпионат.

    • После этого матча ЦСКА занимает 2-е место в таблице РПЛ с 8-ю очками в активе. В следующем поединке армейцы сыграют против «Акрона» 12-го августа в Кубке России.

