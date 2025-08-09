«ЦСКА» — «Рубин». Онлайн, прямая трансляция

В субботу, 9 августа, состоится матч 3-тура чемпионата России, в котором «ЦСКА» примет «Рубин». Начало игры — в 15:45 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Рубин 4:1 Голы: 1:0 Кирилл Глебов (7'), 2:0 Данил Круговой (29'), 3:0 Игорь Дивеев (33'), 3:1 Мирлинд Даку (40'), 4:1 Кирилл Глебов (44') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Мойзес, Данил Круговой, Матвей Лукин, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Адольфо Гайч, Матеус Алвес, Alerrandro Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Дмитрий Кабутов, Александар Юкич, Угочукву Иву, Велдин Ходжа, Руслан Безруков, Дардан Шабанхаджай, Мирлинд Даку Предупреждение: Матвей Кисляк (17')

Ход матча

45+3«Свисток. Уходим на перерыв. Счёт 4:1.

45+3' Возможно последняя атака для Рубина в первом тайме. Длинная передача но её никто не поймал

45+1' Пока что непонятно как Рубин будет отыгрывать этот гандикап. Возможно, после перерыва, подопечные Рашида Рахимова найдут ключи к игре армейцев.

45' Арбитр добавил 3 дополнительные минуты.

45'Оффсайда нет. Чистый гол.

43' Идёт проверка на оффсайд

43' ГОООООООООЛ! 4:1. Очень тонкий пас, очень карсиво играют армейцы. Рубин показывает хороший футбол, их порицать не стоит, но ЦСКА играет идеально быстро.

42' Алерандро отвечает на гол ударом головой, но мяч летит выше ворот.

39' ГООООЛ. Теперь Рубин забивает!! Акинфеев пластался в воротах, дважды отразив попытки казанцев забить. Даку на паузе уложил Игоря на газон и забил. Что за матч мы смотрим, 3:1.

38' Опасный момент у ворот ЦСКА. Неплохая атака, удар точный, но слабоват. Лукин наступает своему же вартарю на ногу. С Игорем всё в порядке.

34'Ещё одна олтличная атака ЦСКА. Кажется "красно-синие" не видят соперника, играют как бразильцы. Множество передач но завершение подкачало, доработал защитник.

31' ГООООООЛ!!! ЧТО ОНИ ТВОРЯТ. 3:0. ЦСКА забирает первый тайм. Идеальное начало от "армейцев"

31' Мощный удар Облякова. Ставер вытаскивает мяч прямо из угла. Будет угловой.

29'ГООООООООООЛ. Даниил круговой!! Уже есть пас и теперь забивает. Идеальный розыгрыш, всё было быстро и чётко результат — гол

28' Рубин теряет мяч в центре. Круговой получил мяч на фланге, но здоров обороняются казанцы.

26' Глебов красиво проходит нескольких игроков Рубина. Врезается в игрока Рубина, судья штрафной не назначает.

25' Глебов отлично принял мяч на ходу, быстро атакует ЦСКА, но дальше не продвинулась. Атака перешла в режим осады.

23' Неплохая подача с углового но мяч не удалось перевести в створ ворот. Акинфеев что то гневно, в своём стиле, высказывает главному арбитру.

22' Лукин выбил мяч на угловой после стандарта.

22' Фол. Команды не боятся играть жёстко против друг друга. Опасный штрафной у ворот ЦСКА.

20' Рубин атакует опасно, Даку мог замыкать но не дотянулся. Буквально сантиметры.

18' Фол. Кисляк фолил но штрафной получился неудачным.

14' Неплохая атака У ЦСКА, по бровке продвигался нападающий и вырезал передачу в штрафную, но атака не продолжилась. Контратаки РУбина пока что не работают.

13' Дивеев мощно отправляет мяч по диагонали, отличная передача

10' Обоюдные подкаты у обеих команд, что приводит к острому моменту у ворот ЦСКА, но мяч уходит лишь на угловой.

7' После проверки "ВАР"гол засчитан.

7' ГООООООЛ. Глебов замыкает подачу после фееричного паса Даниила Кругового, 1:0

1' Матч начался. Поехали.

Перед Матчем

15:30 Команды закончили разминку, идут последние приготовления.

15:20 Главный арбитр сегодняшней встречи Владимир Москалёв.

15:15 Матч пройдёт в Москве на стадионе "ВЭБ Арена", вместимость арены 30000 зрителей.

"ЦСКА": Акинфеев, Круговой, Мойзес, Дивеев, Лукин, Алвес, Обляков, Глебов, Гаич, Кисляк, Алеррандро.

"Рубин": Ставер, Тесленко, Вуячич, Безруков, Грицаенко, Кабутов, Иву, Ходжа, Юкич, Даку, Шабанхаджай.

» ЦСКА « уже одержали одну победу на » ВЭБ « Арене, смогут ли » армейцы « одержать вторую победу подряд на домашней арене. Пока что » красно-синие « не показывают стабильную игру. Чувствуется отсутствие былой организации в игре, с другой стороны » ЦСКА « отпустили несколько важных игроков для клуба.

"Армейцы" являются действующими обладателями "FONBET Кубка Росси" (9 раз), что является лучшим результатом. Первое место "красно-синие" делят с Локомотивом. Этот сезон армейцы начала с победы в суперкубке, обыграв Краснодар со счётом 1:0.

Что касается РПЛ — ЦСКА идёт на 8 месте, с 5 очками. У “армейцев” 1 победа, подопечные Фабио Челестини обыграли Ахмат со счётом 2:1. В той игре красную карточку получил игрок “Ахмата” Дарко Тодорович.

В двух других встречах ЦСКА сыграли вничью. В первой встрече сезона, на арене "Газовик", красовались нули в матче с Оренбургом. В встрече прошлого тура, "армейцы" встречались с главным фаворитом этого сезона Зенитом (1:1). Единственный мяч за “коней” забил Алеррандро.

"Рубин"

Казанцы начали сезон двумя победами и одной ничьёй. "Красно-зелённые" уверенно обыграли Ахмат 2:0 и поднявшихся в РПЛ Сочи 2:1. Рубин показывает успешную игру в конгратаке и забивают не меньше 2 мячей за матч. При этом подопечные Рашида Рахимова ещё не проигрывали в нынешнем сезоне.

Ожидаем результативной игры от нападающего Мирлинда Даку. В прошлой встрече отметился дублем, всего 3 мяча в нынешнем сезоне РПЛ забил Албанский футболист. Также, отличный старт показывает вратарь Рубина Евгений Ставер, у него 3 пропущенных мяча в трёх встречах и одна игра на ноль в кубке России.

