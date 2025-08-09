1-й таймЛокомотив — СпартакОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пабло Солари«Локомотив» — «Спартак». Онлайн, прямая трансляция
  • 17:04
    • «Локомотив» — «Спартак»: стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ
  • 12:43
    • «Манчестер Юнайтед» оформил трансфер Беньямина Шешко
  • 17:54
    • ЦСКА забил пять мячей в ворота «Рубина» и разгромил соперника
  • 17:11
    • «Челябинск» дома переиграл «Волгу»
  • 17:08
    • «Манчестер Юнайтед» и «Фиорентина» завершили вничью товарищеский матч
    Все новости спорта

    ЦСКА забил пять мячей в ворота «Рубина» и разгромил соперника

    ЦСКА — «Рубин»: счет матча 5:1, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ ЦСКА Рубин
    В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА уверенно обыграл «Рубин» со счетом 5:1.

    Кирилл Глебов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кирилл Глебов

    В первом тайме ЦСКА смог забить четыре мяча. Кирилл Глебов открыл счет на 7-й минуте и оформил дубль на 44-й, Данил Круговой забил на 29-й минуте, Игорь Дивеев довел счет до разгромного на 33-й минуте.

    У «Рубина» гол на 40-й минуте забил Мирлинд Даку. Пятый мяч в ворота казанцев на 56-й минуте забил Тамерлан Мусаев, установив окончательный счет матча.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Рубин 5:1
    Голы: 1:0 Кирилл Глебов (7'), 2:0 Данил Круговой (29'), 3:0 Игорь Дивеев (33'), 3:1 Мирлинд Даку (40'), 4:1 Кирилл Глебов (44'), 5:1 Тамерлан Мусаев (56') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Мойзес (Джамалутдин Абдулкадыров, 81'), Данил Круговой (Секу Койта, 64'), Матвей Лукин, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов (Bandikyan A., 74'), Адольфо Гайч, Матеус Алвес (Verde L., 63'), Alerrandro (Тамерлан Мусаев, 46') Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Дмитрий Кабутов (Богдан Йочич, 46'), Александар Юкич (Илья Рожков, 46'), Угочукву Иву, Велдин Ходжа (Александр Зотов, 74'), Руслан Безруков, Дардан Шабанхаджай (Никола Чумич, 74'), Мирлинд Даку (Энри Мукба, 85') Предупреждение: Матвей Кисляк (17')

    После этой победы у ЦСКА 8 очков и второе место в таблице РПЛ, а «Рубин» с 7 очками занимает пятую строчку.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Красно-белые» доставят «железнодорожникам» проблемы?
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • «Ахмат» с полководцем Черчесовым пойдет в атаку
  • «Ахмат» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Казанцы дадут бой армейцам в Москве?
  • ЦСКА — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.49
  • Экспресс дня 9 августа
  • Сегодня в 18:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Палермо — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ростов — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Барселона — Комо
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аякс — Телстар
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры