ЦСКА забил пять мячей в ворота «Рубина» и разгромил соперника

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лигиуверенно обыгралсо счетом 5:1.

В первом тайме ЦСКА смог забить четыре мяча. Кирилл Глебов открыл счет на 7-й минуте и оформил дубль на 44-й, Данил Круговой забил на 29-й минуте, Игорь Дивеев довел счет до разгромного на 33-й минуте.

У «Рубина» гол на 40-й минуте забил Мирлинд Даку. Пятый мяч в ворота казанцев на 56-й минуте забил Тамерлан Мусаев, установив окончательный счет матча.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Рубин 5:1 Голы: 1:0 Кирилл Глебов (7'), 2:0 Данил Круговой (29'), 3:0 Игорь Дивеев (33'), 3:1 Мирлинд Даку (40'), 4:1 Кирилл Глебов (44'), 5:1 Тамерлан Мусаев (56') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Мойзес (Джамалутдин Абдулкадыров, 81'), Данил Круговой (Секу Койта, 64'), Матвей Лукин, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов (Bandikyan A., 74'), Адольфо Гайч, Матеус Алвес (Verde L., 63'), Alerrandro (Тамерлан Мусаев, 46') Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Дмитрий Кабутов (Богдан Йочич, 46'), Александар Юкич (Илья Рожков, 46'), Угочукву Иву, Велдин Ходжа (Александр Зотов, 74'), Руслан Безруков, Дардан Шабанхаджай (Никола Чумич, 74'), Мирлинд Даку (Энри Мукба, 85') Предупреждение: Матвей Кисляк (17')

После этой победы у ЦСКА 8 очков и второе место в таблице РПЛ, а «Рубин» с 7 очками занимает пятую строчку.