9 августа в Москвеприметв рамках поединка 4-го тура РПЛ, который состоится на «РЖД Арене» в 18:00 мск.

«Локомотив» набрал 9 очков после трех туров и сейчас единолично возглавляет таблицу РПЛ. На старте сезона «железнодорожники» записали в свой активе «Сочи», «Краснодар» и «Пари НН».

«Спартак» продолжает разочаровывать. Особенно вспоминается крупное поражение «красно-белых» от «Балтики» со счетом 0:3. После него гости сыграли вничью с «Акроном». После этих результатов клуб занимает 11-е место.

Календарь и таблица РПЛ

Последний результат — победа «Спартака» со счетом 5:2. Последний результат на «РЖД Арене» — 3:1 в пользу «Локомотива».

Букмекеры считают фаворитом «Спартак» за 2.22, тогда как на победу «Локомотива» можно поставить за 3.40.

Искусственный интеллект уверен в победе «Спартака» со счетом 3:1.

Прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак» смотрите на LiveCup.Run.

