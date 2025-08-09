1-й таймЛидс — МиланОнлайн
    «Локомотив» — «Спартак»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол РПЛ Футбол России Локомотив Спартак Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    9 августа в Москве «Локомотив» примет «Спартак» в рамках поединка 4-го тура РПЛ, который состоится на «РЖД Арене» в 18:00 мск.

    «Локомотив» набрал 9 очков после трех туров и сейчас единолично возглавляет таблицу РПЛ. На старте сезона «железнодорожники» записали в свой активе «Сочи», «Краснодар» и «Пари НН».

    «Спартак» продолжает разочаровывать. Особенно вспоминается крупное поражение «красно-белых» от «Балтики» со счетом 0:3. После него гости сыграли вничью с «Акроном». После этих результатов клуб занимает 11-е место.

    Календарь и таблица РПЛ

    Последний результат — победа «Спартака» со счетом 5:2. Последний результат на «РЖД Арене» — 3:1 в пользу «Локомотива».

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры считают фаворитом «Спартак» за 2.22, тогда как на победу «Локомотива» можно поставить за 3.40.

    • Эксперты LiveSport полагают, что «Спартак» сможет выровнять ситуацию и добиться положительного результата. Подробнее здесь.

    • Искусственный интеллект уверен в победе «Спартака» со счетом 3:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак» смотрите на LiveCup.Run.

