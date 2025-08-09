Первый тест после перезагрузки: что мы узнаем о «Ливерпуле» в матче за Суперкубок Англии

Прошло всего 75 дней с тех пор, как «Ливерпуль» поднял чемпионский трофей Премьер-лиги перед заполненными трибунами «Энфилда», но об этом уже некогда думать — вот-вот стартует новый сезон.

Хотя защита титула начнется 15 августа, когда «Ливерпуль» встретится на своем поле с «Борнмутом» в рамках первого тура АПЛ, уже в эти выходные можно будет получить серьезное представление о том, насколько команда готова к новой кампании. Подопечные Арне Слота встретятся с «Кристал Пэлас» в рамках матча за Суперкубок Англии.

Эта традиция насчитывает более века: в матче накануне каждого нового сезона встречаются чемпион Англии и обладатель Кубка страны. Хотя уже давно идут споры о том, можно ли считать Суперкубок серьезным трофеем, он дает командам возможность улучшить форму в условиях настоящей борьбы при почти 90 тысячах зрителей на «Уэмбли».

«Ливерпуль» выигрывал этот трофей 16 раз, тогда как «Пэлас» впервые в своей истории сыграет в таком матче. Эта игра, возможно, покажет, удалось ли «Ливерпулю» как следует подготовиться к началу сезона.

Как «Ливерпуль» провел предсезонку

Так как «Ливерпуль» не участвовал в Клубном чемпионате мира, проходившем в США с 14 июня по 13 июля, этим летом Арне Слот и его игроки получили уникальную возможность как следует отдохнуть перед началом подготовки.

В целом предсезонка сложилась удачно для действующего чемпиона АПЛ: пять побед в шести матчах с общим счетом 20:9. Единственное поражение случилось в товарищеской игре с «Миланом».

Арне Слот globallookpress.com

Команда Слота отправилась в тур по Азии, собрав полные трибуны в Гонконге и Японии. Почти весь состав получил игровое время в «двухсерийке» против «Атлетика» на «Энфилде». Игра «Ливерпуля» выглядела уверенной, с яркими проявлениями фирменного стиля Слота — комбинационного, с упором на владение мячом.

В обороне, возможно, еще нужно кое-что улучшить, но даже при серьезных изменениях в чемпионском составе прошлого сезона команда уже демонстрирует четкий игровой стиль.

Однако за пределами поля Слоту и его подопечным пришлось пережить огромное потрясение — в прошлом месяце в автокатастрофе погибли нападающий Диогу Жота и его брат Андре Силва. Жота был не только важным игроком, но и любимцем всей команды. Летом клуб и болельщики неоднократно отдавали ему дань памяти, и, вероятно, это будет продолжаться и в новом сезоне. Руководство позаботилось о том, чтобы игроки и сотрудники, как на поле, так и за его пределами, имели доступ к необходимой психологической поддержке, переживая утрату.

«Если хотим смеяться — смеемся, если хотим плакать — плачем. Если ребята хотят тренироваться — они тренируются, если не хотят — не тренируются. Важно оставаться собой. Не надо подавлять эмоции, надо быть честным с собой», — сказал Слот в интервью клубной пресс-службе в прошлом месяце.

Несмотря на бережное и чуткое отношение к трагедии, последствия гибели Диогу Жоты еще долго будут ощущаться в клубе.

Удалось ли новичкам адаптироваться на «Энфилде»?

Редко бывает, чтобы после чемпионского сезона команда претерпела такие серьезные изменения в составе. Но даже несмотря на победу в Премьер-лиге, было ясно: этим летом «Ливерпулю» предстоит масштабное обновление. В прошлом году единственным новичком стал Федерико Кьеза. Потребность в свежей крови была очевидна.

На данный момент клуб уже потратил на трансферы более 250 миллионов фунтов.

В числе приобретений — бывший лидер «Байера» Флориан Вирц, отказавшийся от перехода в «Баварию» ради карьеры на «Энфилде». Сумма сделки может достичь рекордных для британского футбола 116 миллионов фунтов, если будут выплачены все бонусы.

Флориан Вирц globallookpress.com

Если Вирц и чувствует давление из-за столь внушительного ценника, то пока этого не видно. 22-летний немец уже успел показать свой огромный потенциал, забив первый мяч за «Ливерпуль» в победном матче с «Йокогама Маринос» (3:1) в Японии. Конечно, в Премьер-лиге испытания будут куда серьезнее, но первые впечатления — более чем обнадеживающие.

То же можно сказать и о других новичках — Милоше Керкезе и Джереми Фримпонге, которые, похоже, очень быстро адаптировались к жизни в Ливерпуле.

Вратарь Георгий Мамардашвили, подписанный еще прошлым летом и проведший сезон в аренде в «Валенсии», также произвел отличное впечатление в своих первых матчах за клуб. Нападающий Юго Экитик е, перешедший из «Айнтрахта» за 69 миллионов фунтов, проявил себя в игре против «Атлетика».

Однако, несмотря на внушительные траты, главным открытием предсезонки стал, пожалуй, 16-летний Рио Нгумоа, перешедший в 2024 году из академии «Челси». Этим летом он уже забил три мяча, включая эффектный сольный гол в ворота «Атлетика» в понедельник. В «Ливерпуле» понимают, что нельзя возлагать на юного форварда слишком много ответственности, но внутри клуба уверены — Арне Слот рассчитывает на него в новом сезоне.

Что еще нужно сделать на трансферном рынке?

Хотя «Ливерпуль» уже оформил несколько грамотных трансферов, этим летом клуб также понес ощутимые потери в составе.

Луис Диас перешёл в «Баварию», а клуб саудовский «Аль-Хиляль» договорился о покупке Дарвина Нуньеса.

Луис Диас globallookpress.com

Федерико Кьеза, проведший в прошлом сезоне Премьер-лиги всего 104 минуты, также может покинуть команду в поисках регулярной игровой практики. В связи с этим «Ливерпуль» планирует усилить атакующую линию. Главная цель — нападающий «Ньюкасла» Александер Исак: на прошлой неделе «красные» предложили за шведа 110 миллионов фунтов, но получил отказ. Судя по всему, в этой трансферной истории пока не поставлена точка.

Кем бы ни оказался новичок — Исаком или другим форвардом — он должен быть достаточно высококлассным, чтобы сразу стать игроком стартового состава, и при этом обойтись клубу по разумной цене. Найти футболиста, который соответствовал бы обоим критериям, будет непросто.

В обороне «Ливерпулю» также необходимо усиление после ухода центрального защитника Джаррелла Куансы в «Байер». Капитану Вирджилу ван Дейку недавно исполнилось 34 года, а его привычные партнеры по центру обороны — Джо Гомес и Ибраима Конате — в последнее время нередко страдали из-за травм.

Поэтому необходимость приобрести еще одного центрального защитника очевидна.

Любопытно, что одного из главных кандидатов на усиление — защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи — «Ливерпуль» увидит в деле уже в эти выходные на «Уэмбли». Действующий чемпион высоко оценивает игрока, у которого остается всего год по контракту с «Пэлас». Однако, чтобы трансфер состоялся, условия сделки должны устроить обе стороны.

Матч за Суперкубок Англии может задать тон сезону

Результат воскресной встречи не даст окончательного ответа на вопрос о готовности «Ливерпуля» к новому сезону, но станет определенным показателем. Формально это товарищеский матч, и главная задача обеих команд — избежать травм и набрать оптимальные кондиции, однако возможность завоевать трофей всё же придает игре дополнительный вес.

«Ливерпуль» перед товарищеским матчем с «Атлетиком» globallookpress.com

Для «Кристал Пэлас» это шанс пополнить клубную коллекцию после завоевания первого крупного трофея — Кубка Англии 2025 года. Команда Оливера Гласнера захочет подарить своим болельщикам еще один незабываемый день на «Уэмбли», и «Ливерпулю» придется соответствовать их уровню интенсивности, чтобы одержать победу.

Поражение даст критикам «Ливерпуля» дополнительный повод для нападок и усилит давление перед стартовым матчем Премьер-лиги с «Борнмутом». Победа же станет четким сигналом о намерениях команды в предстоящем сезоне, в котором она будет выходить на каждый матч в статусе главной мишени для соперников.

Победа в Премьер-лиге сделала «Ливерпуль» командой, которую теперь хотят обыграть абсолютно все. И уже в эти выходные у них будет возможность показать, что они полностью соответствуют этому статусу.