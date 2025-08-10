Кристал Пэлас — Ливерпуль: прогноз на футбол и ставка за 2.45

«Кристал Пэлас» встретится с «Ливерпулем» в матче за Суперкубок Англии. Поединок пройдет 10 августа и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кристал Пэлас»

Перед матчем: «Орлы» провели неплохой прошлый сезон, заняв в АПЛ 12-е место с 53 очками в активе, но самое главное — это победа в Кубке Англии. В финале турнира «Кристал Пэлас» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

Таким образом, команда встретится с «Ливерпулем» в матче за Суперкубок Англии. «Кристал Пэлас» вполне способен доставить «мерсисайдцам» проблемы.

Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке «орлы» проиграли «Аугсбургу» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 82-й минуте. До этого команда встречалась с тем же немецким соперником, но на сей раз победила со счетом 3:1.

В 6-и контрольных поединках в это межсезонье «Кристал Пэлас» трижды победил, дважды проиграл и однажды сыграл вничью. За этот отрезок команда сумела забить 11 голов при 7-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграет: Чади Риад из-за травмы.

Состояние команды: В финале Кубка Англии казалось, что у «Кристал Пэлас» не так много шансов обыграть «Манчестер Сити», но у команды получилось это сделать. В предстоящем матче против «Ливерпуля» у «орлов» точно будут шансы.

В последних 5-и очных встречах команды дважды сыграли вничью, столько же раз победили «мерсисайдцы», а также однажды победу одержал «Кристал Пэлас».

«Ливерпуль»

Перед матчем: Прошлый сезон для команды Арне Слота получился отличным. «Ливерпуль» занял 1-е место в таблице АПЛ с 84 очками в активе, опередив ближайшего преследователя на 10 пунктов.

При этом, в остальных турнирах команде не удалось победить. К примеру, в финале Кубка английской лиги «Ливерпуль» уступил «Ньюкаслу» со счетом 1:2.

Последние матчи: В прошедших контрольных поединках команда дважды обыграла «Атлетик» (4:1 и 3:2). До этого «Ливерпуль» оказался сильнее «Йокогамы» (3:1).

В последних 5-и товарищеских матчах «мерсисайдцы» 4 раза победили и однажды проиграли «Милану» со счетом 2:4. За этот отрезок «Ливерпуль» также обыграл «Престон» (3:1).

Не сыграют: Байчетич, Брэдли, Чэмберс и Скэнлон (у всех — травмы).

Состояние команды: «Ливерпуль» точно будет пытаться доминировать в предстоящем матче против «Кристал Пэлас». Атакующий потенциал у «мерсисайдцев» зашкаливает.

Были разные слухи об уходе Мохамеда Салаха из «Ливерпуля», но он остался в команде. Этот форвард точно станет одной из ключевых фигур в предстоящем поединке.

Статистика для ставок

В последних 6-и товарищеских встречах «Кристал Пэлас» дважды проиграл

«Ливерпуль» выиграл 4 матча в последних 5-и товарищеских встречах

В последних 5-и очных встречах команды дважды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ливерпуля» — 1.55, победа «Кристал Пэлас» — 5.50, ничья — за 4.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.15 соответственно.

Прогноз: «Ливерпуль» начнет поединок активно, забив минимум 1 гол уже в первом тайме.

Ставка: Индивидуальный тотал «Ливерпуля» 1 больше в 1-м тайме за 2.45.

Прогноз: Матч может получится результативным, у обеих команд есть отличная атакующая линия.

Ставка: Тотал 3 больше за 2.12.