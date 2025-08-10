ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Георгий ЧерданцевГеоргий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон ЭстеваоДебют Эстевао и гол Жоао Педро: «Челси» уверенно обыграл «Байер» на «Стэмфорд Бридж» Игроки Интера празднуют гол«Интер» в меньшинстве перевернул матч в Монако: мастерство Лаутаро и прорыв Бонни
  • 23:23
    • «Брентфорд» и «Боруссия» М разошлись миром
  • 23:03
    • «Интер» одержал волевую победу над «Монако» в товарищеском матче
  • 22:54
    • «Челси» обыграл «Байер» в товарищеском матче
  • 21:56
    • «Динамо» Мх и «Акрон» сыграли вничью в матче РПЛ
  • 21:50
    • Тер Стеген высказался о своей ситуации в «Барселоне»
  • 21:33
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Лиги 1 сезона 2025/26
  • 20:59
    • Источник: СКА хочет подписать контракт с Самсоновым
    Все новости спорта

    Команды сыграют результативно?

    Кристал Пэлас — Ливерпуль: прогноз на футбол и ставка за 2.45

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперкубок Англии Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кристал Пэлас Прогнозы на Ливерпуль
    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохамед Салах — нападающий «Ливерпуля»
    «Кристал Пэлас» встретится с «Ливерпулем» в матче за Суперкубок Англии. Поединок пройдет 10 августа и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Суперкубок 10 Августа 2025 года

    Кристал Пэлас

  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 17:00 Ливерпуль

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •

    «Кристал Пэлас»

    Перед матчем: «Орлы» провели неплохой прошлый сезон, заняв в АПЛ 12-е место с 53 очками в активе, но самое главное — это победа в Кубке Англии. В финале турнира «Кристал Пэлас» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

    Таким образом, команда встретится с «Ливерпулем» в матче за Суперкубок Англии. «Кристал Пэлас» вполне способен доставить «мерсисайдцам» проблемы.

    Кристал Пэлас — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке «орлы» проиграли «Аугсбургу» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 82-й минуте. До этого команда встречалась с тем же немецким соперником, но на сей раз победила со счетом 3:1.

    В 6-и контрольных поединках в это межсезонье «Кристал Пэлас» трижды победил, дважды проиграл и однажды сыграл вничью. За этот отрезок команда сумела забить 11 голов при 7-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграет: Чади Риад из-за травмы.

    Состояние команды: В финале Кубка Англии казалось, что у «Кристал Пэлас» не так много шансов обыграть «Манчестер Сити», но у команды получилось это сделать. В предстоящем матче против «Ливерпуля» у «орлов» точно будут шансы.

    В последних 5-и очных встречах команды дважды сыграли вничью, столько же раз победили «мерсисайдцы», а также однажды победу одержал «Кристал Пэлас».

    «Ливерпуль»

    Перед матчем: Прошлый сезон для команды Арне Слота получился отличным. «Ливерпуль» занял 1-е место в таблице АПЛ с 84 очками в активе, опередив ближайшего преследователя на 10 пунктов.

    При этом, в остальных турнирах команде не удалось победить. К примеру, в финале Кубка английской лиги «Ливерпуль» уступил «Ньюкаслу» со счетом 1:2.

  • Кто выиграет «Золотой мяч»: Дембеле, Салах или все-таки Ямаль?
  • Лионель Месси и Криштиану Роналду снова не попали в список номинантов
  • Вчера

    • Последние матчи: В прошедших контрольных поединках команда дважды обыграла «Атлетик» (4:1 и 3:2). До этого «Ливерпуль» оказался сильнее «Йокогамы» (3:1).

    В последних 5-и товарищеских матчах «мерсисайдцы» 4 раза победили и однажды проиграли «Милану» со счетом 2:4. За этот отрезок «Ливерпуль» также обыграл «Престон» (3:1).

    Не сыграют: Байчетич, Брэдли, Чэмберс и Скэнлон (у всех — травмы).

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: «Ливерпуль» точно будет пытаться доминировать в предстоящем матче против «Кристал Пэлас». Атакующий потенциал у «мерсисайдцев» зашкаливает.

    Были разные слухи об уходе Мохамеда Салаха из «Ливерпуля», но он остался в команде. Этот форвард точно станет одной из ключевых фигур в предстоящем поединке.

    Статистика для ставок

    • В последних 6-и товарищеских встречах «Кристал Пэлас» дважды проиграл

    • «Ливерпуль» выиграл 4 матча в последних 5-и товарищеских встречах

    • В последних 5-и очных встречах команды дважды сыграли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ливерпуля» — 1.55, победа «Кристал Пэлас» — 5.50, ничья — за 4.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.15 соответственно.

    Прогноз: «Ливерпуль» начнет поединок активно, забив минимум 1 гол уже в первом тайме.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Ливерпуля» 1 больше в 1-м тайме за 2.45.

    Прогноз: Матч может получится результативным, у обеих команд есть отличная атакующая линия.

    Ставка: Тотал 3 больше за 2.12.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 14:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Окжетпес — Жетысу
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Улытау — Кызылжар
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Челябинск — Волга Ульяновск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 15:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атырау — Туран
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Эвертон — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лидс — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Свентек — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Ито
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Мария — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кристал Пэлас — Ливерпуль: прогноз и ставка за 2.45, статистика, коэффициенты матча 10.08.202517:00. Команды сыграют результативно?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры